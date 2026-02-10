대극장 점령한 '창작 뮤지컬' 4편으로 보는 현주소

다수의 창작 뮤지컬이 연초 대극장에 자리를 잡고 있다. 지난 연말부터 충무아트센터 대극장에서 공연을 이어오며 한국뮤지컬어워즈에서 대상을 수상하기도 한 <한복 입은 남자>를 비롯해 <팬레터>(예술의전당 CJ토월극장), <몽유도원>(국립극장 해오름극장), <은밀하게 위대하게: THE LAST>(NOL 씨어터 대학로 우리카드홀) 등이 모두 대극장 창작 뮤지컬이다.
팬데믹 이후 공연계가 다시 살아나며 창작 작업도 활성화되었지만, 어디까지나 중·소극장을 중심으로 창작이 이루어졌다. 덕분에 중·소극장이 대거 포진해있는 대학로 일대에서는 창작 뮤지컬을 어렵지 않게 접할 수 있었지만, 대극장은 라이선스 공연을 중심으로 운영되었다.
설령 창작 뮤지컬이 대극장에서 상연되더라도 초연보다는 이전에 공연된 적 있는 작품을 다시 공연하는 방식이 대세였다. 대극장 공연은 중·소극장에 비해 제작 비용이 수배에 달하는 만큼 검증되지 않은 창작극을 상연하는 것은 그만큼의 위험을 감수해야만 하기 때문이다. 때문에 창작 작업이 어느 정도 완료된 공연도 무대에 오르지 못하고 기다리는 일이 부지기수였다.
늘 제기된 창작의 중요성과 더불어 지난해 <어쩌면 해피엔딩>의 토니상 수상으로 창작의 가능성이 확인되었다. 지난해 9월 한국뮤지컬협회는 수백명의 관객이 참석한 가운데 뮤지컬포럼을 개최하며 다시금 창작의 중요성을 역설했다. 특히 현장에 참석한 다수의 관계자들 사이에서 우리 고유의 IP를 개발해야 한다는 공감대가 형성되었다.
이러한 조류와 맞물려 연초 대극장에서 네 편의 창작 뮤지컬이 동시에 상연되는 현상은 고무적이다. 특히 1966년 예그린악단의 <살짜기 옵서예>로부터 시작된 한국 뮤지컬이 올해로 60주년을 맞이한 가운데 네 편의 창작 뮤지컬이 모두 한국을 배경으로 하고 있다는 점도 뜻깊다.