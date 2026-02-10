유튜브 라이트 시대, 이젠 음악도 '보여야' 한다

▲'한로로', '터치드' 유튜브 검색 결과 분류 Lab CHASM(랩 캐즘)

유튜브에 익숙한 대중의 시선이 가장 먼저 향하는 것은 뮤직비디오의 음원보다 라이브 영상이다. 랩 캐즘(Lab CHASM) 자료에 따르면 뮤직비디오와 음원 비중이 대체로 20% 안팎에 머무는 반면, 라이브 영상은 40~60%를 차지한다. 이제 음악은 가수가 공들여 만든 음원을 재료로 삼아, 라이브 무대 위에서의 몸짓, 눈빛, 호흡과 무대 매너까지 더해진 하나의 장면으로 소비된다. 유튜브를 기점으로 한 음원 사이트 역주행 현상과 현재도 차트 상위권에 위치한 우즈(Woodz)의 'Drowning'은 이러한 흐름을 보여주는 대표적 사례다.



음악 시장은 외형상 계속 성장하고 있다. 타 산업의 규모가 줄어드는 흐름 속에서 전체 공연 시장 규모는 이미 영화 산업 매출을 넘어섰고, 평균 공연 티켓 가격 역시 아이돌 콘서트가 뮤지컬보다 비싸진 지 오래다. 글로벌 스트리밍 구독자 수가 7억 명을 돌파하며 전체 음악 매출에서 스트리밍 비중도 확대되고 있지만, 음악가에게 돌아가는 단가는 여전히 낮은 수준이다. 스트리밍만으로는 생계가 어렵다는 현실은, 가수들을 비디오와 공연장으로 밀어 넣는 구조적 압력으로 작용한다.



평균 페스티벌 티켓 가격은 약 12만 9천 원에 이른다. 여기에 VIP 패키지와 한정 굿즈 소비까지 확대되는 상황에서, 공연 비관람 사유 2위로 꼽히는 것은 비용 부담이다. 특히 20~30대에서 그 응답률이 높게 나타난다. 이러한 조건을 감안하면, 현재의 공연 산업 붐이 장기적으로도 유지될 수 있을지 의문이다.



결과적으로, 음원 발매에만 머무르는 아티스트들은 점점 불리한 위치에 놓이고 있다. 스트리밍 이용자 가운데 69.7%가 음악 '검색'을 통해 소비하는 환경에서, 신인이 대중의 무의식에 이름을 각인시키는 일은 갈수록 어려워지고 있다. 음악이 본질적으로 청각 매체라는 사실과 별개로, 이제 무대라는 시각적 공간을 확보하지 못한 음악은 산업의 주변부로 밀려날 위험에 직면해 있다. 그렇다면 질문은 하나로 수렴한다. 영상의 시대에, 끝내 '보이지 않는 음악'은 어떤 방식으로 존재를 증명할 수 있을까.

