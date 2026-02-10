유튜브 라이트 시대, 이젠 음악도 '보여야' 한다

유튜브의 등장 이후, 국내 주요 음원 플랫폼 가운데서도 유튜브 뮤직은 이용 지표 기준 선두를 차지하고 있다. 네이버와 구글 검색이 옛말이 되었듯, 유튜브에서 모든 정보를 찾고 섭취하는 시대의 도래는 사용자의 동선에 따라 음악 역시 비디오 플랫폼에서 소비되게 만드는 행태의 변화를 낳았다. 유튜브 프리미엄만 신청해도 백그라운드 재생이 가능하고 광고 없이 음악을 들을 수 있었으니, 기존 사용자들에게는 일종의 일석이조였다. 이로써 음악은 듣는 대상이기 이전에, 항상 틀어두는 영상 콘텐츠가 되었다.
그런데 유튜브가 이제 '프리미엄 라이트'를 출시했다. 프리미엄 뮤직 요금제를 구독하지 않으면 음악 콘텐츠는 광고를 수반한 상태로만 재생이 가능해지면서, 이용 방식의 파편화 혹은 계층화가 가속될 가능성이 커졌다. 유튜브 안에서 음악은 '부가 기능'이 아니라 명시적으로 가격이 매겨지는 핵심 콘텐츠가 되었다.
음악은 이미 유튜브의 중심 콘텐츠지만, 이제는 그 음악조차 별도의 요금제로 분리될 만큼 비디오 플랫폼 안에서 독자적인 가치로 취급되고 있는 것이다. 이러한 변화는 플랫폼이 부담해 온 저작권 비용을 사용자 선택의 영역으로 전가하거나, 음악 콘텐츠의 수익성을 한층 끌어올리려는 전략적 조정으로 해석된다.