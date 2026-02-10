'백사장3'로 돌아오는 백종원, 이미지 회복할까

tvN의 <현지에서 먹힐까?> 중국편과 미국편, jtbc의 <한국인의 식판>은 이연복 셰프가 없었다면 제작 자체가 블가능 했을 프로그램들이다. 이연복 셰프는 '중식 대가'다운 뛰어난 요리 실력으로 외국인들의 입맛을 사로잡았다. 특히 <한국인의 식판>에서는 영국과 미국, 이탈리아, 독일 등 세계 여러 나라를 돌아다니며 급식팀의 메인 셰프로 전공 분야인 중식은 물론, 한식에서도 상당한 내공을 보여줬다.
2024년 <흑백요리사> 시즌1에서 많은 화제 속에 준우승을 차지한 한국계 미국인 요리사 에드워드 리 셰프도 작년 2월부터 4월까지 tvN 예능 <에드워드 리의 컨츄리쿡>에 출연했다. <에드워드 리의 컨츄리 쿡>은 에드워드 리가 3명의 배우와 전국을 돌며 제철 식재료를 맛보고 요리하는 미식 여행 프로그램으로 높은 시청률을 기록하진 못했지만 에드워드 리의 소탈한 매력을 잘 보여준 프로그램이었다.
이 밖에도 윤남노 셰프의 <손맛 고수 찾기>나 최강록 셰프의 <최강록의 식덕후>처럼 유튜브 채널에서도 스타 셰프를 앞세운 콘텐츠들을 앞다투어 제작하고 있다. 하지만 불과 1년 여 전까지 음식과 요리 관련 예능 프로그램의 으뜸은 단연 '요식업의 대부'로 불리던 이 인물이었다. 10일 첫 방송되는 tvN 예능 <세계 밥장사 도전기 백사장3>로 돌아오는 백종원이다.
지상파 3사 누볐던 요식업 사업가 겸 방송인