'백사장3'로 돌아오는 백종원, 이미지 회복할까

MBC 화면 캡처

백종원은 2015년 <마이 리틀 텔레비전>을 통해 '예능인보다 재밌는 요리 전문가'로 이름을 날렸다.대중적으로 크게 유명해지기 전까지는 '요식업을 하는 배우 소유진의 남편'정도로만 알려졌던 백종원은 2015년 MBC 예능 <마이 리틀 텔레비전>(이하 '마리텔')에서 '백주부'라는 닉네임으로 자취 요리들을 강의(?)하며 인지도가 급상승 했다. <마리텔>을 계기로 본격적인 방송 활동을 시작한 백종원은 같은 해 연예인들에게 요리를 가르쳐주는 <집밥 백선생>과 전국 맛집을 소개해주는 <백종원의 3대천왕>에 출연했다.<집밥 백선생>, <백종원의 3대 천왕>을 통해 '소탈한 요리 전문가'라는 이미지가 생긴 백종원은 2017년 요식업 사업가의 이미지를 살려 <백종원의 푸드트럭>을 방송했다. 2018년과 2019년에는 두 시즌에 걸쳐 제작된 tvN의 <스트리트 푸드 파이터>를 통해 해외 각지의 숨은 맛집과 음식들을 소개하며 방송인으로 활약했다. <한식대첩 고수외전>의 심사위원으로 참여하며 '전문가' 이미지도 잃지 않았다.방송인으로서 백종원이 정점을 찍었던 프로그램은 역시 2018년부터 4년에 걸쳐 방송된 <백종원의 골목식당>이었다. 백종원은 <골목식당>에서 "죽어가는 골목식당을 살리자"는 취지로 식당 경영 및 솔루션을 담당했고 때로는 인자한 사장님으로, 때로는 고든 램지를 능가하는 독설가로 종횡무진 활약했다. 2019년엔 각 지역 특산물의 판로를 개척하는 취지의 프로그램 <맛남의 광장>에 출연하기도 했다.2010년대 중·후반까지 주로 SBS 프로그램에 출연했던 백종원은 2020년 MBC의 비대면 요리프로그램 <백파더: 요리를 멈추지 마!>, 2021년에는 KBS의 <백종원 클라쓰>에 출연했다. 본격적으로 방송 활동을 시작한 지 단 7년 만에 지상파 3사에서 자신의 이름을 건 프로그램에 출연한 것이다. 그만큼 백종원이 '요리테이너'로서 방송가에서 차지하는 비중이 절대적이었다는 뜻이다.백종원은 2022년 전국으로 출장 요리를 다니는 tvN의 <백패커>에 출연해 군부대와 K리그 축구팀, 어린이집, 동물원, 체육 고등학교, 국립 암센터, 간호 사관학교 등을 방문했다. <백패커>는 2024년 시즌2까지 제작되며 많은 사랑을 받았다. 이후 넷플릭스 <흑백요리사: 요리 계급전쟁>에서 심사위원으로 참여해 날카로우면서도 인간적인 심사로 호평을 받았다.