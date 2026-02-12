아날로그의 집념으로 만들어진 영화, 재개봉의 의미

두 편의 재개봉작에 대해 말해볼까 한다. 하나는 <이터널 선샤인>, 다른 하나는 <퐁네프의 연인들>. <이터널 선샤인>은 한국에서 유달리 큰 소구력을 발하는 영화다. '씨네만세'에서 이 작품을 다뤄달란 메일을 지금껏 못해도 십 수 차례는 받았을 정도. 그 같은 요구 때문일까. 한국서 이 영화만큼 많이 재개봉한 작품도 손에 꼽는다. 4만 명 가까운 관객이 든 <이터널 선샤인> 재개봉은 이번이 무려 4번째다. 이보다 많이 재개봉한 작품은 '한국인이 사랑하는'이란 표현을 꼭 붙여야 하는 작품군, <러브레터>와 <시네마 천국> 정도다.
그렇다면 <퐁네프의 연인들>은? 1991년 작으로 35년이나 된 이 영화는 당대 프랑스의 파격적이고 전위적인 예술풍토를 상징하는 전설적 작품이다. 이번이 2번째 재개봉으로, 지난 2014년 필름시대 작품의 리마스터링 재개봉이 유행할 때 한 차례 재개봉한 적이 있다. 지금까지 흥행 성적은 약 5000명가량, 한국 독립예술영화 신작의 평균관객수에 비추어 보자면 그리 나쁘지 않은 성과다.
다만 현재 한국 극장가에서 승승장구하는 여타 재개봉작들, 앞서 언급한 <이터널 선샤인>을 위시해 <화양연화> <천공의 성 라퓨타> <오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도> 등이 각 수만 관객을 동원하고 있는 데 비하면 조금 아쉬울 수는 있겠다. <이터널 선샤인>과 <퐁네프의 연인들>은 제법 많은 공통점과 차이점을 가졌는데, 두 작품의 차이가 이 같은 성적의 격차로 이어졌다 여긴다.