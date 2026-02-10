예상 빗나갔지만 근사한 결말, 모두를 감동시킨 김창완밴드

▲전국투어 < 하루 > 서울 공연 염동교

'펜타포트처럼 록적인 구성으로 쭉 갈까?'라는 짐작은 여지없이 빗나갔다. 올해 40주년 맞은 1986년 <산울림 제11집> 수록곡 '그대 떠나는 날 비가 오는가?'와 아이유의 리메이크로 재조명된 '너의 의미', 스케치북에 크레파스로 그린 그림을 무대 영상에 걸어 동심을 자극한 '어머니와 고등어'까지 부드러운 포크 록이 이어졌다.



물론 김창완밴드의 주인공은 김창완만이 아니었다. 코지 파웰처럼 파워풀한 드러밍을 펼쳐보인 강윤기, 곡조에 방점일 찍는 기타 솔로의 염민열, 모자를 눌러쓴 채 특유의 담담한 제스처로 오래도록 밴드의 버팀목이 되어주는 베이스기타리스트 최원식, 사이키델리아와 펑크(Funk)에 고루 조력한 이상훈은 베테랑 연주자들의 진면목을 보여줬다.



압도적 오프닝부터 종착역까지



압도적인 오프닝 '내 마음의 주단에 깔고'에 이은 히트곡 메들리의 2부를 지나 흥겨운 로큰롤 쇼에 이르렀다. 기발한 노랫말과 역동적 곡조가 조화된 '기타로 오토바이 타자', 후반부 천둥 같은 샤우팅이 정신이 번뜩 차려진 '개구쟁이'에 이어 종착역 '나 어떡해'에 도착했다.



'나 어떡해'는 김창완이 서울대 그룹사운드 샌드페블즈에 제공해 1977년 제1회 대학가요제 대상을 받은 곡으로 산울림 2집에 재편되기도 했다.



김창완과 청중은 "나 어떡해"라는 노랫말을 주고 받았다. 그리고 같은 활자에 각기 다른 감정이 허공에 퍼져나갔다. 연애 사업에 힘겨워하는 청춘의 고함과 화살처럼 흘러간 세월을 향한 고령의 탄식이 대강당 천장 위에서 메아리쳤다. 김창완의 기타 솔로와 아스라이 퍼져나가는 오르간, 관중과의 상호작용까지 실로 근사한 결말이 아닐 수 없었다.



추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기