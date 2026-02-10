예상 빗나갔지만 근사한 결말, 모두를 감동시킨 김창완밴드

▲
전국투어 < 하루 > 서울 공연염동교
2023년 펜타포트 록 페스티벌의 마지막 날 마무리를 장식한 김창완밴드를 잊을 수 없다. 한국 대중음악사에 길이 남을 산울림의 전설과 작금의 김창완밴드의 현현(顯現)이 어우러진 역사적 퍼포먼스였다. 김창완을 배우로 알던 젊은이들에겐 "이렇게 대단한 가수였어?"라는 감탄이, 오랜 산울림 마니아들에겐 한국 록 역사상 독보적 존재의 음악을 드넓은 공간에서 듣는 꿈 같은 순간이었다.
그날의 감동을 머금은 지 약 2년, 페스티벌과는 상반된 형태의 단독 공연에서 김창완밴드를 만났다.
지난 7일, 연세대학교 대강당에서 올해의 첫 공연이자 네 번째 전국투어 <하루>의 문이 열렸다. 한파를 뚫고 이곳을 찾은 이들은 2시간 내내 가요계 거장에게 아낌없는 환호를 보냈다. 부모님을 모시고 온 자녀가 꽤 많았는데 산울림과 김창완밴드를 향한 전세대적 지지를 엿볼 수 있었다.
국악과 앰비언트 뮤직이 혼합된 듯한 환각적인 음향에 이어 펜타포트를 들끓게 했던 전율의 도입부가 들려왔다. 가요사 명반으로 칭송받는 <산울림 제2집>(1978)에 실린 '내 마음에 주단을 깔고'.
인트로만 3분에 달하는 이 독보적 개성의 명작은 셀프 리메이크 등을 통해 김창완의 경력을 관통해왔다.
김창완밴드는 현재진행형