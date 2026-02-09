복귀 2연승 호리구치 쿄지... UFC 플라이급 정상 도전 본격화

UFC 제공

큰사진보기 ▲호리구치는 다소 늦은 나이에 UFC에 돌아왔음에도 불구하고 더욱 노련해지고 강해졌다는 평가를 받고 있다. UFC 제공

이미 한 차례 UFC 타이틀 도전 경험이 있는 그는 풍부한 경험과 완성도 높은 기술을 앞세워 다시 한 번 정상 도전을 노리고 있다.



경기 후 인터뷰에서 호리구치는 "목표는 분명히 챔피언 벨트다"며 타이틀 도전에 대한 강한 의지를 드러냈다. 나이에 대한 우려를 일축한 그는 "지금이 오히려 가장 완성된 시기라고 느낀다. 누구와 싸워도 준비돼 있다"고 자신감을 보였다.



이번 결과로 호리구치는 플라이급 랭킹 톱5 진입 가능성을 높였다. 전문가들 사이에서는 그의 다음 경기 결과에 따라 타이틀 도전자 후보군에 이름을 올릴 가능성이 크다는 평가가 나온다. 특히 타격과 그래플링, 경기 운영을 고루 갖춘 스타일은 현재 플라이급 챔피언 경쟁 구도에서 충분한 위협 요소로 꼽힌다.



한편 이번 대회는 새롭게 단장한 메타 에이펙스에서 열린 UFC 이벤트로도 주목을 받았다. 코메인 이벤트를 비롯해 주요 경기들이 안정적인 운영 속에 진행됐으며, 플라이급을 포함한 각 체급의 순위 경쟁에도 적잖은 변화를 예고했다.



호리구치는 이번 승리로 단순한 랭킹 싸움 이상의 의미를 남겼다. 경험과 기술, 그리고 집중력을 바탕으로 한 그의 경기력은 여전히 UFC 무대에서 경쟁력이 있음을 증명했다. 이제 관심은 그의 다음 상대와, 다시 한 번 찾아올 챔피언 벨트 도전 기회로 향하고 있다. 플라이급 판도 속에서 '가라테 키드'의 행보가 어떤 결말로 이어질지 주목된다.



호리구치쿄지 가라테키드 아미르알바지

