단 한 사람을 위한 참깨죽 100인분... 사랑이란 무엇인가

스틸컷<화양연화>는 사랑 이야기다. 그것도 아주 유명한. 홍콩 한 아파트에 이사를 온 두 가구가 있다. 지역신문사 기자 차우(양조위 분) 부부와 무역회사에 다니는 남편을 둔 첸(장만옥 분) 부부다. 차우의 아내와 첸의 남편은 불륜관계다. 두 사람은 일상 가운데 아주 작은 흔적을 통해 조금씩 그 사실을 깨달아간다.출장이 잦은 첸의 남편과 역시 집을 자주 비우는 차우의 아내다. 좁은 아파트에선 사소한 공통점과 차이점이 유독 눈에 들어오는 법이다. 차우는 첸의 핸드백이 아내의 것과 똑같다는 것을 본다. 첸은 남편의 넥타이와 같은 것을 한 차우를 만난다. 불길한 예감은 이내 현실로 확인된다.배우자의 외도와 배신. 외로움과 서러움이 싹트는 건 자연스러운 일이다. 그럼에도 쉽사리 문제를 바깥으로 꺼내지 못하는 둘의 모습이 영화 내내 애달프다. 그 요동치는 감정 속에서 둘은 서로를 본다. 그리고 조금씩, 그러나 분명하게 제 마음을 빼앗긴다. 혼란스러운 감정 속에서 번민하는 차우와 첸의 이야기가 비좁은 홍콩 어느 아파트를 배경으로 왕가위의 진득한 시선에 담겼다.제목인 '화양연화(花樣年華)'는 삶에서 가장 아름다운 한때를 가리키는 말이라고 한다. 영화 속 등장하는 DJ는 이렇게 말한다. "친구의 결혼을 축하하는 메이 양과 친구와의 우정을 기린다는 장 부인, 그리고 사업 때문에 일본에 있는 첸 선생도 이 노래를 청했군요. 아내의 생일을 축하한다며. 인생의 가장 아름다운 때를 뜻하는 '화양연화'입니다"라고. 가장 큰 불행이 가장 아름다운 순간으로 이어지는 건 인생의 아이러니인가.끝내 이뤄지지 못한 찰나의 감정과 제 곁에서 가라앉은 가정의 위기를 온몸으로 겪어내면서도 차우와 첸에겐 그때 그 시절이 가장 아름다운 한때가 되었다. 그러고 보면 삶이란 제주도 어느 해변에 마구 굴러다니는 돌멩이 같다. 한 면만 보아서는 전체를 알 수 없다.