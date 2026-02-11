사이트 전체보기
김성호의 씨네만세 단 한 사람을 위한 참깨죽 100인분... 사랑이란 무엇인가

단 한 사람을 위한 참깨죽 100인분... 사랑이란 무엇인가

[김성호의 씨네만세 1272] <화양연화> 25주년 특별판

김성호(starsky216)
26.02.11 11:16최종업데이트26.02.11 11:16
벌써 근 10년 된 흐름이겠다. 이미 개봉한 작품을 다시금 극장서 배급하는 재개봉은 한국 극장가를 지탱하는 하나의 주요한 기둥이다. 재개봉을 위한 권리를 구입하는 건 경영난에 처한 배급사가 상대적으로 적은 비용으로 감당할 수 있는 현실적 선택지다. 그뿐만은 아니다. 지난해 초 이례적 흥행을 구가한 <더 폴: 디렉터스 컷>이나 <러브레터> 등에서 보듯, 때를 잘 만난 재개봉작은 첫 개봉 이상의 놀라운 성취를 거둘 수도 있다.

2026년 초 극장가에서도 재개봉작의 선전이 두드러진다. 신작들도 고전하는 얼어붙은 상황에서도 일찌감치 관객 수만 명을 동원한 작품이 여럿 있을 정도다. 확고한 팬층을 확보한 지브리 스튜디오 <천공의 성 라퓨타>를 비롯해 25주년 특별판이란 이름으로 홍보하는 <화양연화>, 한국서 특별한 인기를 누리는 <이터널 선샤인>, 한국 감성을 완전히 공략한 일본 로맨스 <오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도> 등이 대표주자다. 여기에 더해 <퐁네프의 연인들>과 같은 명작까지 잰걸음을 이어가니, 재개봉작이 신작보다 낫다는 이야기가 괜히 나오는 것이 아니다.

이 중에서도 <화양연화>는 주목할 만하다. <화양연화>가 다른 재개봉작과 다른 점이라면 25주년을 맞이한 2025년에 전 세계에 새롭게 공개한 말 그대로 감독 특별판이다. 영화는 기존에 공개되지 않았던 일부 필름을 덧대 공개한다. 2001년 칸영화제에서 한 차례 공개된 게 전부였다는 짤막한 단편 필름을 양조위와 장만옥이 동일하게 주연하는 장편 <화양연화> 뒤에 덧붙였다.

화양연화 스틸컷
화양연화스틸컷디스테이션

미공개 필름 덧붙인 명작의 귀환

<화양연화>는 사랑 이야기다. 그것도 아주 유명한. 홍콩 한 아파트에 이사를 온 두 가구가 있다. 지역신문사 기자 차우(양조위 분) 부부와 무역회사에 다니는 남편을 둔 첸(장만옥 분) 부부다. 차우의 아내와 첸의 남편은 불륜관계다. 두 사람은 일상 가운데 아주 작은 흔적을 통해 조금씩 그 사실을 깨달아간다.

출장이 잦은 첸의 남편과 역시 집을 자주 비우는 차우의 아내다. 좁은 아파트에선 사소한 공통점과 차이점이 유독 눈에 들어오는 법이다. 차우는 첸의 핸드백이 아내의 것과 똑같다는 것을 본다. 첸은 남편의 넥타이와 같은 것을 한 차우를 만난다. 불길한 예감은 이내 현실로 확인된다.

배우자의 외도와 배신. 외로움과 서러움이 싹트는 건 자연스러운 일이다. 그럼에도 쉽사리 문제를 바깥으로 꺼내지 못하는 둘의 모습이 영화 내내 애달프다. 그 요동치는 감정 속에서 둘은 서로를 본다. 그리고 조금씩, 그러나 분명하게 제 마음을 빼앗긴다. 혼란스러운 감정 속에서 번민하는 차우와 첸의 이야기가 비좁은 홍콩 어느 아파트를 배경으로 왕가위의 진득한 시선에 담겼다.

제목인 '화양연화(花樣年華)'는 삶에서 가장 아름다운 한때를 가리키는 말이라고 한다. 영화 속 등장하는 DJ는 이렇게 말한다. "친구의 결혼을 축하하는 메이 양과 친구와의 우정을 기린다는 장 부인, 그리고 사업 때문에 일본에 있는 첸 선생도 이 노래를 청했군요. 아내의 생일을 축하한다며. 인생의 가장 아름다운 때를 뜻하는 '화양연화'입니다"라고. 가장 큰 불행이 가장 아름다운 순간으로 이어지는 건 인생의 아이러니인가.

끝내 이뤄지지 못한 찰나의 감정과 제 곁에서 가라앉은 가정의 위기를 온몸으로 겪어내면서도 차우와 첸에겐 그때 그 시절이 가장 아름다운 한때가 되었다. 그러고 보면 삶이란 제주도 어느 해변에 마구 굴러다니는 돌멩이 같다. 한 면만 보아서는 전체를 알 수 없다.

화양연화 스틸컷
화양연화스틸컷디스테이션

사랑이란 무엇인가

영화 가운데 유독 강한 인상이 남는 장면이 있다. 첸 부인이 어느 날 참깨죽 100인분을 끓여 공동주택 주민들에게 한 그릇씩 돌리는 장면이다. 아내의 불륜을 알아채고, 또 첸 부인을 향해 일어나는 제 감정에 번민하던 차우가 세차게 쏟아지는 비를 맞고 난 다음 날이다. 그는 감기 몸살을 심하게 앓는다. 첸은 차우를 병문안 온 동료를 보고 그가 아프다는 사실을 알게 된다. 그가 참깨죽을 먹고 싶어 한다는 사실도.

한 번도 주방을 쓰지 않던 첸이 엄청난 크기의 솥에 참깨죽을 끓이던 모습이 이 영화 안에 담겼다. 그는 얼마나 매력적이었나. 그 안에 담긴 마음은 또 얼마나 우아하고 애틋한가. 그 참깨죽 한 그릇은 얼마나 많은 감정을 담고 있나.

남몰래 마음에 품은 이에게 건네려 주변의 모든 이에게 같은 무엇을 주어본 적 있는 이라면 그 안에 깃든 마음을 충분히 이해할 테다. 나는 이야말로 영화가 사랑의 한 가지 얼굴을 작품 안에 붙든 순간이라 믿는다. 이렇게 <화양연화>는 멋들어진 로맨스가 된다.

화양연화 포스터
화양연화포스터디스테이션

그 시절의 홍콩영화, 그 시절의 왕가위

또 기억할 만한 한 가지, 밀레니엄을 전후해 아시아 최고의 감독 중 한 명으로 부상한 왕가위의 존재다. 그는 1994년 <중경삼림>과 <동사서독>을, 6년 뒤인 2000년엔 <화양연화>를 발표한다. 이 작품군은 서로 다른 장르며 분위기에도 사랑의 일면을 비춘다는 점에서 확고한 정체성을 가졌다. 놀라운 건 왕가위의 시선과 표현력이다. 오늘날까지 <중경삼림>은 사랑을 처음 시작한, 또 그 사랑을 잃어본 20대들에게 확고한 지지를 받는 명작으로 자리한다. <화양연화>는 삶이 가져오는 필연적 고통 가운데서도 사랑에 대한 믿음을 잃지 않은 중년들에게 또한 큰 공감을 일으킨다.

그렇다면 <동사서독>은? 이토록 세련되고 강렬한 무협영화의 중심에 남과 여가 마음을 트는 관계의 시작점과, 상실의 괴로움에 고통받는 끝이 담겼단 사실은 기록할 만하다. 대단한 멜로영화 못잖은 감흥을 안기는 이 같은 영화는 당대 왕가위 감독의 감성, 또 표현력이 얼마만큼 대단했는지를 알게끔 한다. 청년과 중장년, 그 모두에 통하는 감성을 단 한 명의 창작자가 짧은 시기에 표출한다는 건 결코 흔한 일이 아니다. 심지어 그 작품들은 가장 냉혹한 심판자인 시간의 세례를 건너 살아남지 않았나.

<화양연화>는 이번 특별판 개봉으로 무려 4만 명 가까운 관객을 추가로 모았다. 그중 상당수는 새로운 관객이 아니다. 왕가위와 지난 시대 홍콩영화, 그리고 그것과 통하는 감수성을 가진 한국의 오랜 영화팬들이다. 한국 극장의 위기론이 끊임없이 거론되는 상황이지만 좋은 영화는 이처럼 몇 번이고 저와 통하는 관객을 불러 모을 수 있다. 예술의 가진 힘을 확인케 하는 영화들, 이 시대가 필요로 하는 영화가 바로 이런 것이다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
화양영화 25주년특별판 왕가위 양조위 김성호의씨네만세

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

이 기자의 최신기사 40년 전 미야자키 하야오가 찾은 AI 대응법