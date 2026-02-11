단 한 사람을 위한 참깨죽 100인분... 사랑이란 무엇인가

벌써 근 10년 된 흐름이겠다. 이미 개봉한 작품을 다시금 극장서 배급하는 재개봉은 한국 극장가를 지탱하는 하나의 주요한 기둥이다. 재개봉을 위한 권리를 구입하는 건 경영난에 처한 배급사가 상대적으로 적은 비용으로 감당할 수 있는 현실적 선택지다. 그뿐만은 아니다. 지난해 초 이례적 흥행을 구가한 <더 폴: 디렉터스 컷>이나 <러브레터> 등에서 보듯, 때를 잘 만난 재개봉작은 첫 개봉 이상의 놀라운 성취를 거둘 수도 있다.
2026년 초 극장가에서도 재개봉작의 선전이 두드러진다. 신작들도 고전하는 얼어붙은 상황에서도 일찌감치 관객 수만 명을 동원한 작품이 여럿 있을 정도다. 확고한 팬층을 확보한 지브리 스튜디오 <천공의 성 라퓨타>를 비롯해 25주년 특별판이란 이름으로 홍보하는 <화양연화>, 한국서 특별한 인기를 누리는 <이터널 선샤인>, 한국 감성을 완전히 공략한 일본 로맨스 <오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도> 등이 대표주자다. 여기에 더해 <퐁네프의 연인들>과 같은 명작까지 잰걸음을 이어가니, 재개봉작이 신작보다 낫다는 이야기가 괜히 나오는 것이 아니다.
이 중에서도 <화양연화>는 주목할 만하다. <화양연화>가 다른 재개봉작과 다른 점이라면 25주년을 맞이한 2025년에 전 세계에 새롭게 공개한 말 그대로 감독 특별판이다. 영화는 기존에 공개되지 않았던 일부 필름을 덧대 공개한다. 2001년 칸영화제에서 한 차례 공개된 게 전부였다는 짤막한 단편 필름을 양조위와 장만옥이 동일하게 주연하는 장편 <화양연화> 뒤에 덧붙였다.