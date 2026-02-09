바티스타, 서브미션으로 증명한 완벽한 복귀전

▲
마리오 바티스타는 지난 패배의 우려를 딛고 더욱 노련해진 모습으로 돌아왔다.UFC 제공
UFC 밴텀급(61.2kg) 랭킹 9위 마리오 바티스타(32·미국)가 완벽한 경기력으로 직전 경기 패배의 아쉬움을 털어내며 다시 한 번 상위권 경쟁에 불을 지폈다.
바티스타는 지난 8일(이하 한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 열린 'UFC 파이트 나이트: 바티스타 vs 올리베이라' 메인이벤트에서 랭킹 11위 비니시우스 올리베이라(30·브라질)를 상대로 2라운드 4분 46초 리어네이키드 초크 서브미션 승을 거뒀다. 경기 종료 직전까지 주도권을 놓치지 않은 완벽한 피니시였다.
이번 승리는 단순한 1승 이상의 의미를 지닌다. 바티스타는 앞선 경기에서 패배를 경험하며 상승세가 한 차례 꺾였으나, 이번 메인이벤트를 통해 기술, 체력, 전술 모든 면에서 한 단계 진화한 듯한 모습을 보여줬다. 특히 랭킹 경쟁이 치열한 밴텀급에서 압도적인 마무리를 선보이며 존재감을 확실히 각인시켰다는 평가다.
노련함이 만든 경기 지배, 패배 후 더욱 단단해진 바티스타
경기 초반부터 흐름은 바티스타 쪽으로 기울었다. 1라운드에서 바티스타는 긴 리치를 활용한 잽과 로 킥으로 거리 싸움을 장악했고, 상대의 진입 시도를 침착하게 차단하며 안정적인 운영을 이어갔다. 무리한 공격보다는 정확한 타격과 포지션 싸움에 집중하며 올리베이라의 체력을 서서히 소모시켰다.
올리베이라는 특유의 공격적인 스타일로 반전을 노렸으나, 바티스타의 탄탄한 디펜스와 클린치 대응에 번번이 막혔다. 테이크다운 시도 역시 바티스타의 균형 감각과 그라운드 대처에 의해 결정적인 장면으로 이어지지 못했다.
승부는 2라운드에서 갈렸다. 바티스타는 그라운드 상황에서 상위 포지션을 차지한 뒤, 상대의 움직임을 완전히 봉쇄했다. 엘보 스트라이크로 압박을 가한 뒤 자연스럽게 백 포지션을 확보했고, 곧바로 리어네이키드 초크를 완성하며 경기를 끝냈다. 올리베이라는 탭으로 항복할 수밖에 없었다.
이번 승리는 바티스타의 커리어 흐름에서 중요한 분기점으로 평가된다. 그는 지난해 10월 UFC 321에서 랭킹 1위 우마르 누르마고메도프에게 판정패하며 연승이 중단됐으나, 이후 자신의 약점을 보완하며 재정비에 집중해 왔다. 이번 경기에서는 보다 신중해진 경기 운영과 한층 정교해진 그래플링 능력이 돋보였다.
특히 메인이벤트라는 부담감 속에서도 경기 내내 냉정함을 유지하며 상대를 완벽히 컨트롤했다는 점에서 높은 평가를 받는다. 단발적인 공격이 아닌, 체계적인 전술 수행과 피니시로 이어지는 과정은 바티스타가 완성형 파이터로 접어들었음을 보여줬다.
경기 후 현지 해설진과 MMA 전문 매체들은 "바티스타가 밴텀급 상위권에서 가장 안정적인 경기력을 보여주는 선수 중 한 명이다. 상위 5위권 진입을 충분히 노릴 수 있다"고 평가했다.