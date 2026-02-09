윙백이냐 미드필더냐, 더 고민 커지는 카스트로프 활용법

한국 축구 역사상 최초로 외국 태생 혼혈 선수인 옌스 카스트로프(보루시아 뮌헨글라트바흐)가 우측 윙백으로 출전하여 리그에서 오랜만에 뛰어난 경기력을 선보였다.뮌헨글라트바흐는 8일(한국 시간) 독일 뮌헨글라트바흐의 보루시아 파크에서 열린 바이엘 레버쿠젠과의 2025-2026 시즌 독일 분데스리가 21라운드에서 1대 1 무승부를 거뒀다.카스트로프의 주 포지션은 중앙 미드필더지만, 이날 3-5-2 포메이션의 오른쪽 윙백으로 출전했다. 본래 조셉 스켈리가 주전이었으나, 최근 뮌헨글라트바흐 전체적으로 수비에 문제를 드러내면서 변화가 생겼고 유틸리티 플레이어인 카스트로프에 기회가 돌아왔다. 리그 선발 출전은 4경기 만이었다.카스트로프는 후반 34분까지 약 79분을 소화한 뒤 교체 아웃됐다. 분데스리가 공식 홈페이지 기록에 따르면, 카스트로프는 이날 볼 터치 40회, 패스 성공률 84%, 슈팅 2회(유효 슈팅 2회), 경기 최다 드리블 성공률(100%), 태클 6회 시도에 3회 성공, 그라운드 경합 12회 시도중 9회 승리 , 클리어링 1회와 리커버리 9회 등을 기록하며 측면에서 준수한 활약을 펼쳤다. 뮌헨글라트바흐는 공식 채널을 통해 MOTM(경기 최우수선수)로 카스트로프가 선정되었다고 발표했다.2003년생 유망주인 카스트로프는 한국 축구 역사상 최초로 외국에서 태어난 혼혈 선수다. 아버지가 독일인이고, 어머니가 한국인인 복수국적자다. 카스트로프는 독일 연령별 대표팀을 거쳤을만큼 축구강국 독일에서도 이미 재능을 인정받은 선수다.그럼에도 카스트로프는 대한민국 국가대표팀을 선택했다. 이미 지난 9월부터 홍명보 감독의 부름을 받아서 A대표팀에도 꾸준히 소집되고 있다. 축구 팬들로서는 그동안 한국 대표팀에서는 좀처럼 볼 수 없었던 유럽 빅리그 출신 혼혈 선수로, 홍명보호의 부족한 부분을 메워줄 히든카드가 될 것이라는 기대가 높았다.하지만 카스트로프는 아직까지 한국 대표팀에서 확실하게 자리 잡지 못했다. 홍명보 감독이 기회를 전혀 주지 않은 것은 아니다. 꾸준히 대표팀에서 소집되어 5경기나 출전했지만 대체로 만족할 만한 경기력을 보여주지 못했다. 중원에서 잦은 패스미스와 무색무취한 움직임으로 불안한 경기력을 선보이며 한번도 풀타임을 소화해보지 못한 것은 본인의 책임이 컸다. 선수 본인도 경기력에 만족할 수 없다고 스스로 인정할 정도였다.그렇다고 소속팀에서 꾸준한 경기력을 보여주고 있는 것도 아직 아니다. 카스트로프는 FC 쾰른에서 데뷔하며 뉘른베르크를 거쳐 지난해부터 뮌헨글라트바흐에서 뛰고 있다.이적 초반에는 좋은 경기력을 보여주며 구단 '이달의 선수'로 선정되기도 했지만 10월 바이에른 뮌헨전에서 루이스 디아스를 향한 무리한 태클로 다이렉트 퇴장을 당해 출전 정지 징계를 받으며 한 달 가까이 공백기를 가지면서 주춤했다. 복귀 이후로는 거친 플레이는 많이 자제하고 있지만, 여러 포지션을 넘나들며 선발과 벤치를 오고가는 준주전급 선수 정도로 기용되고 있는 실정이다.카스트로프의 장점은 뛰어난 투쟁심과 경합능력, 그리고 여러 포지션을 소화 가능한 유틸리티 플레이어라는 점이다. 소속팀에서도 올시즌에만 벌써 공격형 미드필더에서 수비형 미드필더, 왼쪽 미드필더, 라이트백과 윙백까지 두루 소화해야있다. 카스트로프는 본인에게 가장 자신있는 역할로 박스투박스 유형의 중앙 미드필더 유형이라고 소개한 바 있다.한국 대표팀에서 카스트로프에 기대하는 역할은 소속팀보다 명확하다. 홍명보 감독은 중원에서 거친 몸싸움과 투쟁심을 통하여 3선을 장악하는 '진공청소기' 유형의 수비형 미드필더가 필요하다고 밝힌 바 있다. 과거 김남일-김정우 이후로는 지금 한국 대표팀 중원에서 이런 유형의 선수는 마땅히 없는 실정이다.최근 북중미월드컵을 앞두고 홍명보호 중원 핵심 박용우와 원두재가 연이어 큰 부상을 당하며 월드컵 출전이 어려워진 것도 상대적으로 카스트로프에 거는 기대가 커진 이유다. 현재 한국 대표팀 중원의 플레이메이킹을 책임지고 있는 황인범도 수비력은 평범하고 잔부상이 많은 편이다. 황인범의 패스 및 경기운영능력, 카스트로프의 피지컬 및 수비 능력이 상호 보완을 이루면 가상 이상적인 조합이 될 것이라는 기대를 모으고 있지만, 아직 대표팀에서는 한번도 제대로 가동되지 못했다.그렇다면 카스트로프의 수비수 활용법은 어떨까. 마침 측면 수비 역시 현재 홍명보호의 취약점 중 하나다. 홍명보 감독은 월드컵 본선을 대비한 플랜B로 스리백 카드를 꾸준히 실험 중이다. 현재 라이트백과 윙백 자원으로는 김문환과 설영우가 주전 경쟁 중이지만 두 선수 모두 확실하게 자리를 잡지는 못한 상황이다.카스트로프는 이전 소속팀에서부터 측면에 종종 기용된 경우가 있다. 뮌헨글라트바흐에서는 중앙에서 자리를 잡지못하면서 지난해 11월부터 측면 수비로 기용되는 빈도가 늘었지만 출전할때마다 경기력은 기복이 심했다. 현재 카스트로프는 오른쪽 윙백 자리를 놓고 조셉 스컬리로 경쟁 중인데, 아직까지는 2.3옵션 정도로 평가받고 있다.대체로 전문가들은 카스트로프가 홍명보호의 월드컵 본선엔트리에는 포함될 가능성이 높다고 전망하고 있다. 최근 부상자가 속출하고 있는 상황에서 중앙 미드필더와 측면 수비를 모두 소화할수 있는 카스트로프의 존재는 대표팀에 귀중한 옵션이 될 수 있다.하지만 카스트로프가 월드컵에서도 과연 한국대표팀의 주전까지 올라설 수 있는가, 최적의 포지션은 어디인가하는 문제는 아직 안개속에 가려져 있다. 현재 소속팀에서처럼 미드필더나 윙백으로 기용되는 빈도가 점점 늘어나고, 얼마나 꾸준한 경기력을 이어가느냐에 따라 국가대표팀에서의 입지와 기용방식에도 영향을 미칠 전망이다. 홍명보 감독의 고민도 깊어질 수밖에 없다. 과연 카스트로프는 북중미월드컵에서 한국 대표팀의 히든카드가 될수 있을까.