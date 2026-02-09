오현규, 튀르키예 데뷔전서 환상의 오버헤드킥 골

연합뉴스

오현규 영입한 베식타스오현규(베식타스)가 튀르키예 데뷔전부터 환상적인 오버헤드킥 골을 넣으며 강한 인상을 남겼다.베식타스는 9일(이하 한국 시각) 오전 2시 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 2025-26튀르키예 쉬페르리그 21라운드에서 알란야스포르와 2-2로 비겼다.베식타스는 10승 7무 4패(승점 37)을 기록하며 5위를 유지했다.이날 오현규는 베식타스의 4-1-4-1 포메이션에서 원톱으로 나섰다. 2선은 젱기즈 윈데르-주니오르 올라이탄-오르쿤 쾨크취-바츨라프 체르니가 포진했다. 수비형 미드필더는 윌프레드 은디디, 포백은 리드반 일마즈-에미란 토프쿠-에마뉘엘 아그바두-괴칸 사다기, 골문은 에르신 데스타놀루가 지켰다. 원정팀 알란야스포르는 3-4-2-1 포메이션에서 2선 왼쪽에 황의조를 포진시켰다.경기 초반 베식타스는 수비 불안으로 2실점을 허용했다. 전반 9분 황의조의 패스를 받은 구벤 얄킨은 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 이어 전반 16분에도 황의조가 역습 상황에서 우미트 아크닥에게 패스를 돌려주고 측면으로 침투하며 수비를 끌어들였다. 이후 아크닥의 크로스를 얄친이 마무리지었다.0-2로 끌려가던 상황에서 오현규가 존재감을 발휘했다. 전반 29분 페널티 박스 안에서 페널티킥을 유도했다. 이어 전반 33분 키커로 나선 쾨크취가 성공시키며 추격의 발판을 마련했다.오현규는 내친 김에 직접 해결사로도 나섰다. 후반 9분 쾨크취가 올린 프리킥을 반대편 포스트에서 아그바두가 헤더로 돌려놨다. 문전에서 상대 수비수를 등지던 오현규는 감각적인 오버헤드킥으로 연결했고, 이 공은 골대 상단을 강타한 뒤 골문으로 들어갔다.부심이 아그바두의 오프사이드를 지적하면서 득점이 취소되는 듯 보였으나 VAR 판독 끝에 온사이드가 확인됐다. 득점으로 인정되자 오현규는 환하게 웃었다.오현규의 활약은 여기서 그치지 않았다. 후반 25분 역습 상황에서 우측에서 올라온 크로스를 오현규가 슈팅으로 연결했지만 골키퍼 선방에 막혔다. 2분 뒤 오른발 슈팅도 아쉽게 역전골로 이어지지 않았다. 결국 경기는 2-2 무승부로 종료됐다.오현규는 스코틀랜드 셀틱에서 유럽 무대를 경험한 이후 2024년 여름 벨기에 헹크로 이적하며 새로운 도전에 나섰다. 오현규는 첫 시즌 주전이 아닌 조커의 입지였다. 하지만 오현규는 짧은 출전시간에도 12골 3도움을 올리며 기량을 인정받았다.오현규는 지난해 여름 이적시장 종료를 앞두고 이적료 2,800만 유로(약 482억 원)에 독일 분데스리가 슈투트가르트 이적을 눈앞에 뒀으나 아쉽게 불발됐다.헹크에 잔류해 주전 스트라이커로 한 단계 승격한 오현규는 전반기 10골 3도움으로 맹활약했다. 하지만 시즌 도중 감독 교체로 주전에서 밀렸고, 결국 오현규는 지난 5일 이적료 1,400만 유로(약 241억 원)에 튀르키예 명문 베식타스에 입단했다. 베식타스 구단 역대 이적료 3위에 해당하는 거액의 영입이었던 터라 오현규에 거는 기대감은 컸다.오현규는 전반기까지 베식타스의 주전 공격수였던 태미 에이브라험의 이적 공백을 메워야 하는 부담감도 있었다. 입단한 지 4일 만에 데뷔전 기회를 갖게 된 오현규는 선발 출장했다. 공교롭게도 오현규의 데뷔전은 코리안 더비로 펼쳐졌다. 전 국가대표 공격수 황의조와의 맞대결이었다. 황의조는 2023-24시즌부터 알란야스포르에서 활약하고 있다.오현규은 데뷔전부터 강렬한 인상을 남겼다. 전반에는 페널티킥을 유도한 데 이어 후반 9분 그림같은 오버헤드킥으로 동점골을 넣으며 베식타스 홈팬들을 열광시켰다.이날 오현규는 90분 풀타임을 소화하며 1골을 포함해 기회 창출 2회, 슈팅 5회, 터치 37회, 드리블 성공 1회, 공격 지역 패스 3회, 크로스 1회를 기록했다. 이뿐만 아니라 상대 수비수와의 경합에서도 뛰어난 경기력을 보였다. 지상볼 경합 성공 4회, 공중볼 경합 성공 5회, 피파울 3회, 수비 상황에서는 무려 4번의 리버커리마저 성공시켰다.튀르키예 무대에 성공적으로 안착한 오현규는 오는 16일 바삭세히르와의 리그 22라운드에 나설 예정이다.