광주항쟁 영화 지원했던 작가주의 거장, 정진우 감독 별세

2024년 1월 한국영상자료원 50주년 기자회견에 참석한 정진우 감독한국영상자료원
한국영화 원로 정진우 감독이 8일 저녁 별세했다. 향년 88세.
정진우 감독은 지난해 고령에 따른 낙상사고와 코로나19 감염 등으로 건강이 악화되면서 투병해 왔다. 최근 같은 시기 영화계에 들어온 동료 김지미, 안성기 배우의 잇따른 별세에 깊은 상실감을 나타내기도 했다.
1937년 1월 17일 김포 태생인 정진우 감독은 한국영화의 전설과도 같은 감독이었다. 김포농고 연극반에서 활동하다가 연극부 활동이 가장 활발했던 중앙대(법학과)에 진학한 것이 영화계에 들어온 계기가 됐다. 1958년 연극부 선배였던 최무룡 배우의 주선으로 영화계에 발을 디뎠기 때문이다.
초반에는 박상호 감독의 <장미는 슬프다>에서 강범구 촬영감독의 조수로 일했고, 이후 한국 액션영화의 거장인 정창화 감독의 조감독으로 활동하다 25세인 1961년 연출한 <외아들>로 데뷔한다. 한국영화 최연소 감독이었다.
그는 한국영화에서 예술성을 중요시한 작가주의 감독이었다. 1966년 <초우>는 흥행과 비평에서 모두 성공을 거두며 정진우 감독을 영화작가의 반열에 오르게 했다. 그의 영화는 미학적으로도 높은 평가를 받았다.
대표작 중 하나인 <뻐꾸기도 밤에 우는가>(1980) <앵무새 몸으로 울었다>(1981) 등은 높은 예술성과 함께 향토성 짙은 미학이 드러난 작품이기도 하다. 평론계로부터 '정진우의 향토물은 주인공들의 삶의 공간이 다를 뿐 부당한 힘의 횡포에 도전하고 있다는 점에서 그의 작가정신은 일맥상통하게 향토물의 모든 작품세계를 관통하고 있다"는 평가를 받기도 했다.
1973년에는 영화진흥공사(현 영화진흥위원회 전신) 이사로 한국전쟁을 다룬 대작 영화인 임권택 감독 <증언>을 기획하기도 했다. 그는 당시 제작비 몇 배에 달하는 비용으로 영화를 만들었는데, 외국영화와 견줄 수 없었던 한국영화의 역량을 키우기 위한 작업이었다고 말했다.
역사의식을 담은 <마지막 황태자 영친왕>(1970)은 일제에 대한 반제국주의 의식을 나타냈고 <국경의 밤>(1970년)은 분단된 민족의 비극과 이산가족의 아픔을 그렸다. <동백꽃 피고지고>(1970년)는 일제에서 6.25를 거친 근현대사를 통한 한민족의 한 맺힌 마음을 평범한 가족 이야기를 통해 풀어 갔다. 김수남 평론가는 2008년 남긴 글에서 '정진우 감독은 척박한 한국 근현대사의 극복을 위해 일제 침략과 동족상잔의 6.25동란으로 겪어야 했던 민족의 비극사를 그의 역사의식으로 조망했다"고 평가했다.
그의 작품들은 1971년 <마지막 황태자 영친왕>으로 제10회 대종상 영화제 우수계몽영화상영상을 받은 것을 시작으로 1970년대 말에서~1980년 중반까지는 거의 매해 상을 받을 만큼 국내 영화상 단골 수상자였다. 2014년 대종상 공로상, 2015년 영평상 공로상, 2019년 춘사영화제 공로상을 수상하며 한국영화 원로로 예우받았다.
복합상영관 시대 열고, 혁명기 소련영화도 수입