광주항쟁 영화 지원했던 작가주의 거장, 정진우 감독 별세

▲1969년 우진필름을 설립한 정진우 감독 우진필름

정진우 감독은 한국영화 세계화를 강조하며 기술적 개선을 위해서도 선구자적 역할을 했다. 그는 <율곡과 신사임당>(1978년)에서 동시녹음을 시도하여 후시녹음을 전적으로 하였던 한국영화 제작풍토를 쇄신하는 데에 앞장섰다. 여기에는 <섬개구리 만세>가 1972년 제 23회 베를린영화제에 참가할 때 인도영화에 밀린 경험이 작용했다. 인도 레이의 <천둥소리>가 수상하고 <섬개구리>는 후시녹음 때문에 대사와 입이 안 맞는 영화라고 현지 언론에서 망신을 당하면서 기술 능력 향상에 나선 것이다.



1969년 설립한 제작사 우진필름을 통해 윤여정 배우의 데뷔작인 김기영 감독 <하녀>(1970)를 포함해 100편이 넘는 영화를 제작했고, 1985년 강남 씨네하우스를 개관해 복합상영관 시대를 선도했다. 1985년 영화법 개정 과정에서 제작 문호를 넓히는 데 이바지했다.



1988년에는 혁명기 소련영화를 수입해 국내에 공개했다. 몽타주 기법으로 유명한 세르게이 에이젠슈타인 감독의 <전함 포텐킨>을 비롯해 < 10월 > <파업> 등을 소련영화수출입공사와 직접 계약해 9편의 영화를 직수입했다. 한국과 소련의 정식수교가 1990년 9월 30일 체결된 이전부터 소련 영화계와 유대관계를 맺었다. <전함 포템킨>의 상영은 1991년 당시 공연윤리위원회의 심의에서 불가 판정이 났으나, 이후 1994년 상영의 길이 열리면서 국내 관객들과 만났다.



보수적인 원로였지만 검열로 인해 적지 않은 피해를 겪었기에 영화의 기본인 창작과 상영의 자유에 대해서는 기본적인 자세를 잃지 않았다. 시대적으로 의미 있는 영화의 제작을 돕기도 했다.



1987년에는 광주항쟁을 소재로 한 김태영 감독 <황무지> 제작비를 지원했다가 보안사(현 방첩사)에 불려가 조사를 받았다. 그는 생전 "당시 군사독재 시절 희생된 분들에 대한 안타까운 마음이 있어 몰래 영화 제작비를 줬던 건데, (이 사실이) 정보기관에 드러난 것"이라고 밝혔다.



2014년 부산영화제가 정치적 탄압을 받을 때 창작과 상영의 자유를 흔들려는 시도를 비판했다. 아울러 대기업 독과점 문제 등에 대해서도 한국영화의 대응이 약하다고 지적하는 등 말년에도 한국영화 성장에 깊은 관심과 애정을 나타냈다. 원론적인 문제에 대해서는 단호한 태도를 보였다.



영화인복지재단 이사장으로 원로영화인들과 영화인 자녀들의 학자금을 지원하는 등 70년 가까운 시간 동안 한국영화의 발전에 큰 족적을 남겼다.



한국영화인협회 양윤호 이사장은 "영화를 향한 타협 없는 고집과 열정, 파격적인 소재와 과감한 연출 이면에는 검열의 벽에 부딪히면서도 창작의 자유를 지키려 했던 투철한 예술가 정신이 있었다"고 말했다. 이어 한국영화가 세계무대에서 당당히 설 수 있도록 영화법 계정과 산업화에 앞장섰던 진정한 리더셨고. 우천 속에서도 카메라를 놓지 않았던 그 집념과 영화인들을 위해 닦아놓은 길은 이제 한국영화가 세계를 제패하는 밑거름이 됐다"고 고인을 추모했다.



빈소는 삼성서울병원 장례식장 20호실에 마련됐다. 11일 오전 발인한다. 유족은 아내와 아들, 두 딸이 있고, 장례는 영화인장으로 치러진다. 한국영화인협회는 한국영화감독협회, 한국영화인원로회, 한국영화인복지재단이 함께 장례를 주관한다고 밝혔다. 임권택 감독, 이장호 감독, 이해룡 원로배우가 명예장례위원장을 맡고, 양윤호 한국영화인협회 이사장이 장례위원장을, 한국영화감독협회 심재석 직무대행이 집행위원장을 맡는다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기