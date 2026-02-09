사이트 전체보기
아내 두고 전쟁 참전한 남자, 이후 벌어진 일

[리뷰] 연극 <벙커 트릴로지>

한별(onestar720)
26.02.09
입장부터 심상치 않다. 티켓을 끊고 객석에 입장하는 통로는 어둑어둑해 조심해야 했고, 천장은 좁고 낮았다.이 연극의 배경이 '벙커'인 만큼 관객들을 극에 몰입시키기 위한 시각적 효과를 준 것이다. 객석에 앉아 공연 시작을 기다리는 동안 깨끗하지 않은 폭발음이 들린다. 입장 통로가 시각적 효과였다면 빈 무대의 배경음은 청각적 효과다. 덕분에 관객은 연극이 시작하기도 전에 1차 세계대전의 한구석에 놓인다.

<벙커 트릴로지>는 하나의 연극이지만 세 개의 에피소드로 나뉜다. 각 에피소드는 독립적인 세계관과 상황, 이야기, 인물을 표현한다. '모르가나', '아가멤논', '맥베스'로 불리는 세 개의 에피소드는 세계대전 중 벙커에서 벌어질 수 있는 일을 담아냈다. 영국의 아더 왕 전설과 그리스 로마 신화, 셰익스피어의 희곡에서 따온 만큼 원전을 알고 있다면 더 흥미롭게 관람할 수 있다.

그러나 일부러 원전을 찾아보지 않더라도 공연을 관람하는 데는 문제 없다. 관객들은 벙커의 일원으로, 전쟁의 병사가 돼 이야기에 몰입하게 된다. 특히 '맥베스' 에피소드에서는 입장할 때 군번줄을 하나씩 부여받는데, 이로 하여금 관객들은 단순한 관찰자가 아닌 연극의 한 요소가 된다. 또 하나의 특이점은 3면 객석이다. 각각 A, B, C로 나눠진 객석에서는 어디에 앉느냐에 따라 시야가 달라지고, 경험할 수 있는 연기가 달라진다.

배우 정운선이 <벙커 트릴로지>에서 병사 4를 연기하고 있다.
배우 정운선이 <벙커 트릴로지>에서 병사 4를 연기하고 있다.아이엠컬처

보통의 연극과는 다른 것

지난 4일 홍익대학교 대학로 아트센터에서 관람한 이 연극의 캐스팅 보드에는 배역명 대신 '병사'라고만 적혀 있었다. 에피소드마다 나오는 인물이 달라서인데, '모르가나'에서는 아더 왕과 원탁의 기사들의 이름을 별명으로 부르는 병사들이 등장한다. 아더와 랜슬롯, 가웨인은 가웨인이 정찰 중에 발견한 묘령의 여인을 두고 다른 견해를 보인다. 이 에피소드에서 관객들은 친구들이 결국 모두 벙커를 떠난 뒤 아더 혼자 남아 친구들의 이름을 부르는 장면에서 병사들의 '잃어버린 이름'을 알 수 있다.

'아가멤논'은 아내를 두고 전쟁에 나간 독일군 저격수 알베르트와 영국인 아내 크리스틴의 이야기다. 권태로운 유럽에서 만난 두 사람은 결혼 후 아이를 가지지만, 알베르트가 전쟁에 참전하면서 비극이 시작된다. 알베르트는 전쟁의 참상에 지쳐 크리스틴의 편지를 열어보지 못하고, 고립된 독일의 집에서 크리스틴은 아이를 잃고 복수심에 미쳐간다. 부상을 입어 잠시 집에 돌아온 알베르트는 결국 크리스틴의 손에 생을 마감한다.

전쟁이 끝날 기미가 보일 때쯤, 영국군이 자축의 의미로 올리는 전야제 연극이 '맥베스' 에피소드를 장식한다. 실제 맥베스처럼 상관을 죽이고 지휘관이 된 마크는 불안감에 무리한 작전을 몰아세우고, 이를 저지하는 병사들의 손에 죽는다. 배우들은 실제 셰익스피어의 희곡 '맥베스'속 인물들과 영국군 군대 내의 군인을 오가며 당시 상황을 강조한다.

이렇게 <벙커 트릴로지>는 전쟁의 참상을 친구, 부부, 같은 군대 동료 관계를 인용해 보여준다. 각각 다른 인물과 사연, 이야기가 등장하지만 결국은 같은 메시지를 전한다. 전쟁의 참상이 얼마나 잔혹한가, 전쟁이 왜 다시는 일어나서는 안 되는가. 권력자들의 욕심 속에서 벌어진 전쟁이 평범한 사람들의 일상을 어떻게 망가뜨리는지 이 연극을 통해 알 수 있다.

연극 <벙커 트릴로지>에서 배우 최재웅이 병사 1을 맡아 연기하고 있다.
연극 <벙커 트릴로지>에서 배우 최재웅이 병사 1을 맡아 연기하고 있다.아이엠컬처

아무것도 남기지 않는 전쟁, 돌이킬 수 없는 비극

각 에피소드는 1시간 15분 남짓 이어진다. 세 에피소드를 하루에 다 볼 수도 있고, 나눠서 볼 수도 있다. 객석의 위치도, 러닝타임도 다른 공연들과 다른 차이를 지닌 <벙커 트릴로지>는 극의 메시지를 효과적으로 전달한다. 전쟁에 참여한 여러 주체의 입장과 삶을 대변한다. 세 개의 에피소드를 보면서 극이 짧다고 느끼지 않았고 보이지 않는 장면이 답답하다고 생각하지 않았다.

다만 전하고 싶은 말은 뚜렷하다. 전쟁은 아무도 얻는 자가 없으며 모두가 잃기만 하는 것이다. 전쟁에서 병사들은 이름을 잃는다. 목숨을 잃고, 가족과 연인을 잃는다. 많은 사람들이 희생되는 동안 얻을 수 있는 것은 아무것도 없다. 친구들이 모두 떠난 벙커에 혼자 남은 아더와 혐오 속에 아이를 떠나보낸 크리스틴, 상관에 명령에 같은 부대의 동생을 잃어야 했던 매튜까지 잃어버린 것을 향해 울부짖지만, 모든 것은 돌이킬 수 없다. 이 연극은 비극을 내포한다.

우리는 '전쟁이 아무것도 가져다줄 수 없다'는 걸 알아야 한다. 권력자들의 욕심으로 일어난 전쟁이 얼마나 많은 사람의 평화를 빼앗았는지 계속해서 말해야 한다. 그렇지 않으면 전쟁은 언제든 다시 일어날 수 있기 때문이다. 한국에서 <벙커 트릴로지>가 공연되는 순간에도 지구에서는 전쟁이 벌어지고 있다. 포탄과 총이 아닌, 연극 한 편이 그 참상을 멈추게 할 수는 없을까. <벙커 트릴로지>의 이야기에 그 희망을 걸어보고 싶다.
덧붙이는 글 이 기사는 https://blog.naver.com/burn_like_a_star에도 실립니다. 필자 블로그와 인스타그램(@a.star_see)에 취재 후기와 함께 공유됩니다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자)

한별 (onestar720)

별안간 마주한 순간의 반짝임을 기록합니다.

