아내 두고 전쟁 참전한 남자, 이후 벌어진 일

입장부터 심상치 않다. 티켓을 끊고 객석에 입장하는 통로는 어둑어둑해 조심해야 했고, 천장은 좁고 낮았다.이 연극의 배경이 '벙커'인 만큼 관객들을 극에 몰입시키기 위한 시각적 효과를 준 것이다. 객석에 앉아 공연 시작을 기다리는 동안 깨끗하지 않은 폭발음이 들린다. 입장 통로가 시각적 효과였다면 빈 무대의 배경음은 청각적 효과다. 덕분에 관객은 연극이 시작하기도 전에 1차 세계대전의 한구석에 놓인다.
<벙커 트릴로지>는 하나의 연극이지만 세 개의 에피소드로 나뉜다. 각 에피소드는 독립적인 세계관과 상황, 이야기, 인물을 표현한다. '모르가나', '아가멤논', '맥베스'로 불리는 세 개의 에피소드는 세계대전 중 벙커에서 벌어질 수 있는 일을 담아냈다. 영국의 아더 왕 전설과 그리스 로마 신화, 셰익스피어의 희곡에서 따온 만큼 원전을 알고 있다면 더 흥미롭게 관람할 수 있다.
그러나 일부러 원전을 찾아보지 않더라도 공연을 관람하는 데는 문제 없다. 관객들은 벙커의 일원으로, 전쟁의 병사가 돼 이야기에 몰입하게 된다. 특히 '맥베스' 에피소드에서는 입장할 때 군번줄을 하나씩 부여받는데, 이로 하여금 관객들은 단순한 관찰자가 아닌 연극의 한 요소가 된다. 또 하나의 특이점은 3면 객석이다. 각각 A, B, C로 나눠진 객석에서는 어디에 앉느냐에 따라 시야가 달라지고, 경험할 수 있는 연기가 달라진다.