아내 두고 전쟁 참전한 남자, 이후 벌어진 일

배우 정운선이 <벙커 트릴로지>에서 병사 4를 연기하고 있다.지난 4일 홍익대학교 대학로 아트센터에서 관람한 이 연극의 캐스팅 보드에는 배역명 대신 '병사'라고만 적혀 있었다. 에피소드마다 나오는 인물이 달라서인데, '모르가나'에서는 아더 왕과 원탁의 기사들의 이름을 별명으로 부르는 병사들이 등장한다. 아더와 랜슬롯, 가웨인은 가웨인이 정찰 중에 발견한 묘령의 여인을 두고 다른 견해를 보인다. 이 에피소드에서 관객들은 친구들이 결국 모두 벙커를 떠난 뒤 아더 혼자 남아 친구들의 이름을 부르는 장면에서 병사들의 '잃어버린 이름'을 알 수 있다.'아가멤논'은 아내를 두고 전쟁에 나간 독일군 저격수 알베르트와 영국인 아내 크리스틴의 이야기다. 권태로운 유럽에서 만난 두 사람은 결혼 후 아이를 가지지만, 알베르트가 전쟁에 참전하면서 비극이 시작된다. 알베르트는 전쟁의 참상에 지쳐 크리스틴의 편지를 열어보지 못하고, 고립된 독일의 집에서 크리스틴은 아이를 잃고 복수심에 미쳐간다. 부상을 입어 잠시 집에 돌아온 알베르트는 결국 크리스틴의 손에 생을 마감한다.전쟁이 끝날 기미가 보일 때쯤, 영국군이 자축의 의미로 올리는 전야제 연극이 '맥베스' 에피소드를 장식한다. 실제 맥베스처럼 상관을 죽이고 지휘관이 된 마크는 불안감에 무리한 작전을 몰아세우고, 이를 저지하는 병사들의 손에 죽는다. 배우들은 실제 셰익스피어의 희곡 '맥베스'속 인물들과 영국군 군대 내의 군인을 오가며 당시 상황을 강조한다.이렇게 <벙커 트릴로지>는 전쟁의 참상을 친구, 부부, 같은 군대 동료 관계를 인용해 보여준다. 각각 다른 인물과 사연, 이야기가 등장하지만 결국은 같은 메시지를 전한다. 전쟁의 참상이 얼마나 잔혹한가, 전쟁이 왜 다시는 일어나서는 안 되는가. 권력자들의 욕심 속에서 벌어진 전쟁이 평범한 사람들의 일상을 어떻게 망가뜨리는지 이 연극을 통해 알 수 있다.