스노보드 김상겸, 올림픽 첫 메달 주인공... 평행대회전 '은'

[2026 올림픽] 남자 평행대회전서 '대이변' 주인공... 한국 올림픽 통산 400번째 메달 따냈다

박장식(trainholic)
26.02.09 09:24최종업데이트26.02.09 09:24
8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승 시상식에서 은메달을 따낸 김상겸이 메달을 들어보이고 있다.
8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승 시상식에서 은메달을 따낸 김상겸이 메달을 들어보이고 있다. 연합뉴스

'한국 스노보드의 맏형', 김상겸이 네 번째 올림픽에서 기어이 대이변을 일으켰다. 김상겸은 8위로 통과한 예선에서 베테랑·신예 선수들을 모두 이겨내고 이번 올림픽 대한민국 첫 메달을 은메달로 따냈다.

김상겸(하이원)은 8일 이탈리아 롬바르디아주 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽 평행대회전 경기에서 은메달을 따냈다. 김상겸은 이번 메달로 한국 올림픽 통산 400번째 메달을 따내는 대기록의 주인공이 됐다. 올림픽은커녕 세계선수권 메달도 없었던 김상겸은, 이제 대기만성의 선수로서 가장 높은 자리에서 자신을 증명해냈다.

'배추보이' 이상호 16강 탈락... '베테랑' 김상겸 8강으로

이번 동계 올림픽의 한국 첫 메달 종목이 될 가능성이 높았던 평행대회전. '배추보이' 이상호뿐만 아니라 최근 상승세를 탄 김상겸, 여자 스노보드의 역사를 쓰고 있는 정해림 등 한국 선수들의 기량이 크게 올랐기에 주목도 역시 높았다.

그런 기대만큼 예선부터 한국 선수들의 선전이 이어졌다. '배추보이' 이상호(넥센윈가드)는 이탈리아의 베테랑인 롤랜드 피슈날러와 함께 나선 블루 코스 활주에서 43초 21을 기록한 데 이어, 레드 코스에서는 불혹의 보더 잔 코시르(슬로베니아)와 함께 나서 43초 53의 성적으로 결승선을 통과했다. 이상호는 도합 1분 26초 74로 6위를 기록, 여유롭게 결선에 진출했다.

김상겸은 블루 코스에서 안드레아스 프롬메거(오스트리아)와 함께 나서 43초 74로 활주하며 18위를 기록, 16위까지 허용되는 결선행이 불발되나 했다. 하지만 김상겸은 레드 코스에서 완벽한 주행을 펼치며 43초 44의 성적을 만들며 도합 1분 27초 18을 기록, 8위로 오르는 역전극을 쓰며 결선에 진출했다.

올림픽 첫 출전 기록을 쓴 조완희(전북스키스노보드협회)는 예선 블루 코스에서 43초 72, 레드 코스에서 44초 04를 기록하며 최종 18위로 대회를 마쳤다.

여자 스노보드 평행대회전에 출전한 정해림(하이원)은 예선 블루 코스에서 49초 78의 기록을 낸 데 이어, 이어진 레드 코스에서도 50초 77의 기록으로 최종 31위에 올랐다.

대표팀의 토너먼트 첫 경기에서는 '백전노장'의 맞대결이 성사됐다. 김상겸은 16강에서 잔 코시르와의 경기를 펼쳤다. 블루 코스에서 주행에 나선 김상겸은 초반 팽팽하게 경기를 펼쳤다. 0.01초 차이 싸움이 이어지던 경기 후반 잔 코시르가 실수를 범한 뒤 넘어지며 실격, 김상겸은 여유롭게 결승선을 통과할 수 있었다. 김상겸의 8강 진출.

이어 오스트리아의 안드레아스 프롬메거와 7조에서 맞붙은 이상호. 블루 코스에서 주행에 나선 그는 초반 프롬메거에 밀리는 듯했지만, 중반 이후 조금씩 가속을 올려나가며 역전에 성공했다. 하지만 후반 프롬메거가 전열을 가다듬고 후반 코스를 감각적으로 타며 재역전하며 결승선을 통과, 이상호는 16강에서 탈락하고 말았다.

대이변 주인공 된 김상겸... 네 번째 올림픽에서 포디움 섰다

8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 준결승에 출전한 김상겸이 경기를 펼치고 있다.
8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 준결승에 출전한 김상겸이 경기를 펼치고 있다.연합뉴스

홀로 8강에 살아남은 김상겸은 이탈리아의 롤란드 피슈날러와 맞붙었다. 2002 솔트레이크 시티 대회부터 무려 일곱 번 연속 올림픽 출전에 성공한 베테랑 롤란드 피슈날러와의 경기. 김상겸은 블루 레인에 나서 8강전에 나섰다. '홈 코스'에서의 이점을 가진 피슈날러와의 어려운 싸움이 예상됐다.

하지만 스타트 라인을 넘는 순간 뜻밖의 경기가 펼쳐졌다. 롤란드 피슈날러가 회전의 순간 여러 차례 실수를 범하며 비효율적인 라인으로 경기를 풀어나간 것. 김상겸에게 선두를 내준 상태에서 후반부에 접어들자 조급한 피슈날러가 회전 반경을 좁게 하려는 과정에서 코스를 이탈, 실격되고 말았다. 김상겸이 상대를 압도하며 얻어낸 4강 진출이었다.

이어진 준결승에서 지난 2025 동계 유니버시아드 금메달리스트이자, 2005년생 신예 테르벨 잠피로프(불가리아)와 만난 김상겸. 이번에도 블루 코스에서 활주에 나선 김상겸은 초반 안정적으로 라인을 타며 경기에 나섰다. 중반 역전에 성공한 김상겸은 마지막 라인을 능숙하게 타며 결승선을 통과, 테르벨 잠피로프를 0.23초 차이로 꺾고 결승에 진출했다.

이제 결승전에 나설 차례. 김상겸은 결승에서 2022 베이징 동계 올림픽 우승의 '디펜딩 챔피언'인 오스트리아의 벤야민 카를과 맞붙었다. 이미 이변을 써낸 만큼, 김상겸은 편하게 라인을 잡으며 경기에 나섰다. 초반 앞서나가던 김상겸은 작은 실수가 있었지만, 다시 라인을 잡고 나선 중반 0.04초 차이로 앞서며 엎치락뒤치락하는 싸움을 이어갔다.

하지만 블루 코스의 난점인 후반의 어려운 가속을 벤야민 카를은 놓치지 않았다. 0.19초 차이로 결승선을 먼저 통과한 벤야민 카를이 금메달, 김상겸은 은메달. 대한민국 스노보드 역사상 두 번째 메달이 리비뇨의 설원 위에서 탄생하는 순간이었다.

한편 여자 평행대회전에서는 체코의 '스노보드 여제' 에스터 레데츠카가 평창·베이징에 이은 3연패 도전에 나섰지만, 8강 활주 도중 타이밍을 놓치는 실수를 범하며 탈락하는 대이변이 연출됐다. 결승에서는 체코의 주자나 마데로바가 금메달을 따냈고, 레데츠카를 8강에서 무너뜨린 사비네 파이어(오스트리아)는 은메달을 따냈다. 동메달은 이탈리아의 루차 달마소의 몫으로 돌아갔다.

'대기만성' 보더 김상겸, 이변이지만 이유 있던 메달

최근 월드컵 우승을 따내면서 메달이 유력했던 선수로 꼽혔던 '배추보이' 이상호가 16강에서 아쉽게 탈락하며 한국의 평행대회전 메달 기록이 끊어지나 싶었다. 하지만 김상겸은 이변이지만, 충분히 이유 있는 메달을 따내며 대한민국 선수단 첫 메달의 주인공이 됐다.

김상겸은 세계 어느 선수와 맞붙어도 힘을 발휘할 수 있는 선수였다. 김상겸은 지난 2024년 12월 중국 메이링구 월드컵에서 은메달을 따냈다. 월드컵에 데뷔한 지 무려 15년 만에 따낸 메달이었다. 특히 김상겸은 지난해 3월 폴란드 크르니차에서 열린 월드컵에서도 동메달을 따내며 월드컵 포디움에 두 차례 올라선 데다, 코르티나담페초 월드컵에서도 8강에 오르는 등 가능성을 보였다.

김상겸은 소치 올림픽부터 이번 밀라노·코르티나까지 네 번의 올림픽에 출전했지만, 홈이었던 평창에서 16강에 오른 것이 유일한 결선 진출 기록이었다. 그랬던 김상겸은 평창에서 자신을 16강에서 떨어트렸던 잔 코시르와의 8년 만의 올림픽 재격돌에서 승리를 따내며 자신의 새 역사를 썼고, 그렇게 메달이라는 첫 역사까지 만드는 데 성공했다.

경기가 끝난 후 열린 시상식에서 김상겸은 시상대 위에 올라서자 큰절을 올리며 국민들에게 감사 인사를 보냈다. 대기만성의 스노보더 김상겸은 그렇게 이번 올림픽 대한민국 선수단의 '1호 메달', 그리고 한국 올림픽 역사에 남을 기록의 주인공이 됐다.

김상겸 스노보드 2026밀라노코르티나담페초동계올림픽 이상호 은메달

박장식 (trainholic)

대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

