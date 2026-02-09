엄상백-배제성, 선발 탈환 노리는 '동갑내기'

LG 트윈스의 임찬규와 삼성 라이온즈의 원태인, 한화 이글스의 류현진, SSG 랜더스의 김광현, kt 위즈의 고영표, 롯데 자이언츠의 박세웅, KIA 타이거즈의 양현종, 두산 베어스의 곽빈 등은 스프링캠프를 치르면서 보직에 대한 고민이 크지 않다. 이들은 부상 같은 대형 변수가 발생하지 않는 한 선발 투수로 시즌을 시작할 확률이 매우 높기 때문에 시즌 개막에 맞춰 투구 수를 늘려가며 몸을 만들면 된다.
kt의 박영현과 한화의 김서현, 롯데의 김원중, SSG의 조병현, NC 다이노스의 류진욱, KIA의 정해영, 두산의 김택연, LG의 유영찬 등 마무리나 필승조 역할이 유력한 투수들도 마찬가지. 하지만 팀 내에서 확실한 보직이 정해진 4~8명의 핵심 투수들을 제외한 나머지 투수들은 올 시즌 선발 로테이션, 또는 필승조에 포함되기 위해 팀 동료들과 보이지 않는 경쟁을 하면서 스프링캠프에서 굵은 땀을 흘린다.
KBO리그는 시즌 도중 5명의 선발 투수가 필요하지만 각 구단 감독들은 혹시 모를 변수에 대비해 6~8명 정도의 투수들을 선발 자원으로 준비 시킨다. 특히 2025년 실망스런 성적에 그쳤던 투수들은 올 시즌 선발 투수로 명예 회복을 하기 위해 더 많은 노력을 기울인다. 현재는 다른 팀 유니폼을 입고 있지만 2017년부터 2023년까지 kt에서 한솥밥을 먹었던 1996년생 동갑내기 엄상백과 배제성이 대표적이다.
왕옌청-황준서-조동욱과 경쟁해야 하는 엄상백