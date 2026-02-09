엄상백-배제성, 선발 탈환 노리는 '동갑내기'

한화이글스

큰사진보기 ▲2019년과 2020년 2년 연속 10승을 달성한 kt 배제성 KT위즈

엄상백이 1차 지명을 받고 화려하게 입단한 것에 비해 배제성은 같은 해 신인 드래프트에서 2차 9라운드(전체 88번)로 롯데의 지명을 받고 상대적으로 조용하게 프로 생활을 시작했다. 실제로 롯데 시절 한 번도 1군 마운드에 오르지 못한 배제성은 2017년 4월 롯데와 kt의 2:2 트레이드를 통해 kt 유니폼을 입었다. 당시 배제성의 트레이드 상대 중 한 명이 2025년 12월 LG에 입단한 베테랑 우완 장시환이었다.



배제성은 kt 이적 3년 째가 되던 2019년 윌리엄 쿠에바스, 라울 알칸타라(키움 히어로즈)에 이어 kt의 3선발로 활약하며 10승 10패 3.76의 좋은 성적으로 1군에서 자리를 잡았다. 배제성은 '슈퍼루키' 소형준이 합류한 2020년에도 26경기에 등판해 10승 7패 3.95를 기록하면서 kt의 국내 투수로는 처음으로 2년 연속 두 자리 승수를 따냈다. 그렇게 배제성은 하위 지명과 트레이드의 성공 신화를 써내려 갔다.



배제성은 2021년 9승 10패 3.68로 아쉽게 3년 연속 10승 달성이 무산됐지만 두산과의 한국시리즈 4차전에 선발 등판해 5이닝 3실점으로 승리를 따내면서 kt의 창단 첫 우승에 기여했다. 그렇게 kt를 대표하는 선발투수로 활약하던 배제성은 2022년 3승 9패 4.21로 부진했다(그해 배제성으로부터 선발 자리를 빼앗은 투수가 바로 엄상백이다). 배제성은 2023년 26경기에서 8승 10패 4.49를 기록한 후 상무에 입대했다.



입대하자마자 팔꿈치 인대 접합수술을 받은 배제성은 2025년 6월 전역했지만 kt의 마운드 상황은 입대 전과 많이 달라져 있었다. 외국인 투수의 활약은 기대에 미치지 못했지만 토종 에이스 고영표가 건재했고 2년 동안 부상으로 고전했던 소형준이 부활했으며 트레이드로 영입한 좌완 오원석이 선발 투수로 자리 잡은 것이다. 결국 배제성은 2025년 8경기에서 2승 3패 5.67의 아쉬운 성적으로 시즌을 마쳤다.



kt는 올 시즌 맷 사우어와 케일럽 보쉴리, 고영표, 소형준, 오원석으로 선발진을 꾸리고 김민수와 스기모토 코우치, 손동현, 원상현, 우규민, 박영현 등으로 불펜을 구성할 확률이 높다. 2025년 3명의 토종 10승 투수를 배출한 kt에서 배제성은 선발과 불펜을 오가는 스윙맨 역할을 노리는 것이 현실적이다. 하지만 입대 전 5년 연속 100이닝 이상 소화했던 경험을 살린다면 배제성도 선발 투수로 경쟁력을 입증할 기회가 올 것이다.



구위 저하와 제구 난조로 2025년 시즌 내내 부진했던 엄상백리그 전체에서도 흔치 않은 강속구를 던지는 사이드암 투수 엄상백은 2015년 신인 드래프트 1차지명으로 kt에 입단해 수년간 기량을 꽃 피우지 못하던 유망주였다. 하지만 엄상백은 상무 입대 후 2020년 퓨처스리그 '투수 트리플크라운'을 기록하며 야구팬들을 놀라게 했고 전역 후 첫 풀타임 시즌이었던 2022년 33경기에 등판해 140.1이닝을 던지며 11승 2패 평균자책점 2.95를 기록하며 승률왕 타이틀을 차지했다.엄상백은 2023년 갈비뼈 부상으로 20경기에 등판해 7승 6패를 기록했지만 3.63의 준수한 평균자책점을 기록헸고 2024년에는 프로 데뷔 후 처음으로 규정이닝을 채우며 13승 10패 4.88의 성적을 올린 후 FA 자격을 얻었다. 전역 후 세 시즌 연속 평균자책점이 상승한 것은 불안 요소로 꼽혔지만 FA시장에서 20대 잠수함 선발투수 엄상백의 가치는 매우 높았고 4년 78억 원의 좋은 조건에 한화와 계약했다.엄상백은 한화에서도 선발 투수로 활약하며 많은 이닝을 소화해 줄 것으로 기대를 모았지만 한화 이적 첫 해 활약은 실망스럽기 짝이 없었다. 2025년 선발로 16경기에 등판한 엄상백은 1승 7패 7.06으로 크게 부진하며 불펜으로 내려갔고 불펜에서도 12경기에서 1승 1홀드 4.60에 그치며 반등하지 못했다. 결국 엄상백은 한화가 19년 만에 진출했던 2025년 한국시리즈에서 엔트리에 제외되는 굴욕을 경험했다.2025년 33승을 합작했던 리그 최고의 원투펀치 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 라이언 와이스(휴스턴 애스트로스)가 나란히 메이저리그로 떠났지만 한화는 올 시즌에도 윌켈 에르난데스와 오웬 화이트로 외국인 원투펀치를 구성했다. 여기에 '코리안 몬스터' 류현진과 2025년 플레이오프 MVP 문동주가 건재한 가운데 대만 출신의 아시아쿼터 왕옌청도 선발 투수를 목표로 스프링캠프부터 많은 공을 던지고 있다.78억의 대형 계약을 따내며 한화에 입성할 때만 해도 4선발로 주목 받았지만 현재 엄상백은 선발 자리를 따내기 위해 아시아쿼터, 그리고 20대 초반의 후배들과 경쟁해야 하는 처지가 됐다. 물론 한승혁(kt)이 빠진 만큼 엄상백이 불펜에서 활약하는 것도 한화에게는 나쁘지 않을 수 있지만 2022년 승률왕에 2년 전 13승을 기록했던 엄상백이 불펜으로 내려간다면 한화의 78억 투자는 도마 위에 오를 수밖에 없다.