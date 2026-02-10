"대통령 지시도 있었는데... 왜 이런 납득 안 되는 결정했는지 몰라"

▲
<뉴스타파> 조원일 기자뉴스타파
- 전기를 저장할 수 없는 건가요?
"보조 배터리를 엄청나게 많이 만들면 되는 거 아니냐고 할 수 있죠. 맞아요. 그렇게 하면 돼요. 근데 태양광과 원전이 동시에 초과 공급하는 전기를 다 모으려면 엄청난 양의 배터리가 필요해요. 현재는 가격이 많이 내려갔지만 그건 결국 돈이 많이 들겠죠. 그러면 전기 요금이 올라가게 돼요. 배터리도 기술적으로 얼마만큼 안정적이냐 그리고 배터리가 완벽하게 원전이나 태양광 혹은 모든 걸 대체할 수 있을 만큼 성능과 기준을 만족하느냐면 아직 부족한 부분도 있어요. 그래서 여러 국가는 에너지저장장치(ESS)를 많이 개발하고 있고 여기에 많은 신경을 쓰고 있어요.
원전의 경우 좀 더 문제가 어려워요. 예를 들어 태양광 발전소나 풍력 발전소는 전기가 남아돌 때 배터리에 저장한다고 쳐요. 그러면 배터리 저장 비용이 들겠죠. 근데 태양광과 풍력의 장점은 뭐냐면 연료비가 안 든다는 거예요. 그러니까 공짜로 전기를 만들어서 배터리값만 내고 전기를 저장했다가 쓰면 되니 배터리가 비싸다고 하더라도 부담할 만한 여유가 되는 거예요.
하지만 원전은 공짜로 돌아가지 않아요. 농축 우라늄이라는 핵연료가 필요한데 굉장히 비싸요. 쉽게 말해 원전은 어마어마한 돈 들여 짓고 많은 돈 들여 전기를 만드는데 거기다 어마어마한 양의 에너지저장장치를 또 지어야 되잖아요. 게다가 덩치가 어마어마하게 크기 때문에 에너지저장장치도 되게 커야 돼요. 그러면 돈이 또 엄청나게 들겠죠. 그럴 경우 원전은 사실상 경제성이 없어지는 거거든요. 넘치는 전기를 담기 위해 에너지저장장치를 새로 구입해서 쓴다는 게 거의 망하라는 이야기와 비슷하게 들리기 때문에 그런 시도를 잘 하지 않게 됩니다."
- 태양광의 경우 출력 제어가 있는 거 같은데 그건 전기가 많으면 하는 건가요?
"전기가 넘쳐도 정전이 난다고 했잖아요. 사람들이 적게 쓰면 넘치기 쉬운 거예요. 보통 봄가을이거든요. 전기 사용은 에어컨 쓸 때 가장 많아요. 여름이겠죠. 겨울에도 난방하면 전기가 많이 사용되죠. 근데 봄가을에는 냉난방 할 필요가 없으니 전기를 덜 쓰거든요. 그러다 보면 조금만 만들어도 넘치기 쉬운 시기가 되죠. 태양광은 거꾸로 봄과 가을에 가장 많은 전기를 만들 수 있어요. 그때 가장 날씨가 좋기 때문이죠. 그럼 과잉 공급이 되어 정전 오기가 쉽겠죠. 그러니까 태양광 발전소에 송전망으로 있는 전력망을 일부러 끊어버리는 거예요. 이걸 출력 제어라고 합니다."
- 출력 제어로 인해 사업지는 피해가 있는 것 같더라고요.
"맞아요. 왜냐하면 집이나 공장에서 전기를 아껴 쓰려는 분들과 다르게 태양광 발전소를 운영하시는 분들은 임대한 땅에 태양광 발전기를 쭉 눌러놓고 전기 팔아 수익 올리는 분들이 많거든요. 우리나라에 10만 명이 넘어요. 태양광 발전기는 원전에 비하면 적은 돈으로 세울 수 있지만 그 돈도 10~20억 원대란 말이에요. 그러니까 이분들 입장에서는 많은 돈 투자해 태양광 발전기 돌리고 전기를 많이 만들어 팔 수 있는 봄에 전력 당국에서 넘치니까 하지 말라고 끊어버린단 말이죠. 그럼 손해가 막심하겠죠."
- 보상은 아예 없나요?
"현재까지 우리나라는 출력 제한에 대해 별도로 보상하지 않습니다."
- 어렸을 때 전기는 아껴 써야 한다고 배웠어요. 그게 지금도 유효할까요? 전기의 과잉 공급이 문제라면 많이 사용하는 게 낫지 않나 해서요.
"좋은 질문을 해 주셨는데요. 그걸 보통 수요 조절이라고 불러요. 예전에는 부족한 전기 때문에 아껴야 하는데 이제 넘치는 것도 문제가 됐으니까 사람들이 넘칠 때 많이 쓰고 부족할 때 덜 쓰면 되는 게 아니냐는 거잖아요. 그게 지금 대부분의 선진국에서 하는 가장 좋은 방법이거든요.
이를테면 전기가 넘칠 때 전기차 충전하면 여러 혜택을 주는 거예요. 전기차를 갖고 있는 사람들은 전기가 넘칠 때 전기차 충전하는 게 이익이고 전체 정전을 막는 데도 도움 주잖아요. 그런 방식을 수많은 국가가 채택하고 있어요. 근데 한국에서는 그렇게 되면 시장 규칙을 굉장히 많이 손봐야 하는 문제가 발생합니다. 그게 한전과 전력 당국이 갖고 있는 큰 숙제 중에 하나예요.
만약 그렇게 했을 경우 대형 발전소들이 많이 피해를 보게 됩니다. 안 그래도 한전에 200조 원 넘는 부채가 있거든요. 전기요금을 원가보다 싸게 팔도록 하는 정부 정책이 가장 큰 원인인데 만약 사람들에게 전기가 넘칠 때는 싸게 쓰게 하고 모자랄 때는 비싸게 쓰게 한다고 하면 원전이나 석탄이나 가스에도 적용돼야 해요. 그렇게 하면 지금의 발전소들을 운용하기가 되게 힘들어요."
정부의 신규 원전 건설 추진, 아직도 잘 이해 못해