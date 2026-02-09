시큰둥했던 대중을 열광케 한, '응답하라' 시리즈의 '근본'

1991년에 개봉한 제임스 캐머런 감독의 <터미네이터2: 심판의 날>은 영화 역사상 최초로 제작비 1억 달러를 돌파한 작품으로 세계적으로 5억 2000만 달러의 흥행 성적을 기록하며 큰 사랑을 받았다(박스오피스 모조 기준). < 터미네이터2 >는 <터미네이터> 시리즈 중 단연 최고로 꼽히지만 적지 않은 관객들은 단 650만 달러의 저예산(?)으로 만든 <터미네이터> 1편이 <터미네이터>의 '근본'이라고 이야기한다.
마블 시네마틱 유니버스의 <캡틴 아메리카>는 주인공이 스티브 로저스(크리스 에반스 분)에서 샘 윌슨(앤서니 매키 분)으로 바뀌면서 4편에 걸쳐 제작됐다. 그 중 루소 형제가 연출했던 <캡틴 아메리카:윈터 솔저>는 4편의 시리즈 중 가장 잘 만들어진 영화였다. 하지만 역시 많은 관객들은 <캡틴 아메리카> 시리즈의 '근본'은 스티브 로저스가 캡틴 아메리카로 거듭나는 과정을 보여준 <퍼스트 어벤저>라고 이야기한다.
시리즈 또는 시즌제로 제작되는 영화나 드라마들 중에서 가장 높은 흥행 성적을 기록한 작품이 대중들에게 가장 오래 회자되는 것은 자연스러운 일이다. 하지만 해당 프랜차이즈의 시작을 알리는 작품이 없었다면 그 시리즈는 계속 이어지지 못했을 것이다. 케이블 드라마 역사에 한 획을 그은 <응답하라> 시리즈의 화려한 시작을 알렸던 < 응답하라 1997 >이 시리즈의 '근본'으로서 확실한 존재감을 가진 이유다.