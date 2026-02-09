어른들의 착한여행, '풍향고2'의 성공 요인은?

여행 예능 <풍향고2>가 중독성 강한 아날로그식 유럽 여행의 매력을 보여주며 호평을 받고 있다.
유튜브 채널 '뜬뜬'의 웹예능 <핑계고>에서 파생된 스핀오프 기획인 <풍향고2>(유튜브, ENA 편성)는 출연자들이 사전예약이나 계획, 휴대폰 모바일 어플 등을 배제하고 해외로 즉흥 여행을 떠나는 콘셉트를 담았다. 유재석, 지석진, 양세찬이 시즌1에 이어 출연했고, 시즌2에서는 배우 이성민까지 새롭게 가세하여 오스트리아와 헝가리를 무대로 유럽 여행에 도전했다.
지난 7일 유튜브에 선공개된 3회(지난 8일 ENA 방영)에서는 오스트리아 여행 2일차와 헝가리 이동을 앞둔 풍향고 4인방의 좌충우돌 여정이 담겼다. 슈테판 대성당을 관람하고 식당에서 오스트리아의 대표음식인 슈니첼로 점심식사를 마친 네 사람은, 다음 일정으로 택시를 타고 프라터 놀이공원을 찾았다.
오스트리아 여행 동안 멤버들을 가장 당황하게 만든 것은 유럽 현지 성수기의 살인적인 물가였다. 숙박비에서부터 식비까지 예상보다 높은 물가를 체험하고 위축된 멤버들은 "이제는 좀 뭘 하기가 겁난다"며 서로 헛웃음을 터뜨렸다. 그래도 멤버들은 로맨스 영화 <비포 선라이즈>의 무대로 알려진 관람차에 탑승하여 고공에서 빈의 전경을 감상하고, 범퍼카에 올라 잠시나마 아이들처럼 환호하며 즐거운 시간을 보냈다.
4인방은 숙소에서 잠시 재정비 이후 저녁 식사를 위하여 한식당에 방문했다. 네 사람은 시상식처럼 깔끔한 수트와 나비 넥타이로 한껏 멋을 내고 한식당에서 김치찌개, 계란말이, 제육볶음 등을 주문했다. 원래 의도했던 현지 미슐랭 식당은 아니었지만, 유재석은 "우리가 제일 먹고 싶고 우리가 제일 맛있는게 미슐랭 아니겠냐"며 24시간만에 다시 맛보는 한식에 만족감을 드러냈다.
4인방은 여행에서 벌어진 에피소드들을 회고했다. 점심시간 때 슈니첼 식당의 존재만 알려주고 홀연히 행방이 묘연해진 신비한 어머님의 정체에 모두가 궁금증을 드러냈다. 이성민은 "천사처럼 우리 앞에 나타나서 '이 식당에서 먹어라'하고 가신 것"이라며 고마움을 전했다.
반면 가장 아쉬웠던 순간으로는 이구동성으로 현지 유명 슈니첼 맛집에서 그냥 돌아서야했던 장면이 꼽혔다. 예약 없이 방문했기에 줄까지 서서 장시간 기다렸음에도, 뒤늦게 등장한 식당 직원의 '예약만 받는다(Only reservation)'는 통보에 멤버들은 일제히 탄식했다.
유재석은 "내가 들어본 '온리(Only)' 중에 가장 잔인하고 처절했다"고 회고했다. 함께 줄을 서서 이야기를 나눴던 한국인 여행객들과 제대로 인사도 나누지 못하고 헤어진 데 대한 아쉬움도 드러냈다. 그래도 멤버들은 우연의 연속으로 천사 같은 현지인 어머님의 도움을 받아 현지 맛집을 찾은 것도 나름 "럭키(행운)였다"며 위안으로 삼았다.