3억원 기부로 이어진 '경도' 놀이... 이영지가 일으킨 기분 좋은 대형 사고(?)

채널 십오야 '이영지의 경찰과 도둑'에그이즈커밍
본격적인 사전 회의 진행에 앞서 나영석 PD는 후배 김예슬 PD를 통해 '경도'에 대한 설명을 접했지만 여전히 요즘 유행을 좀처럼 이해 못하는 반응을 내비쳤다. 뒤이어 이뤄진 이영지와의 전화 통화 역시 마찬가지였다. "영지 네가 경찰이냐? 도둑이냐?"라고 물은 나PD는 "몇 명이 올지 모르니 집회 신고를 해야 하니?"라고 반문해 웃음을 자아냈다.
이윽고 본격적인 회의가 에그이즈커밍 사무실에서 진행되었다. 잠옷 바람으로 황급히 방문한 이영지였지만 일련의 PT 과정에선 그 어느 때보다 진지했다. 결국 에그 측이 장소 섭외와 촬영 인력 등을 지원하면서 이영지의 SNS 번개 모임은 1회분의 유튜브용 콘텐츠 제작으로 판이 커졌다.
그리고 1월 19일 문화비축기지 현장에는 100명의 지원자들이 '경도'를 하기 위해 몰려들었다. 황급히 연락을 받고 도착한 <지구오락실> 멤버 미미를 비롯해 경찰로 분장한 나PD, 토룡이, 철용이 등 <지락실> 인기 캐릭터 등 시민들과 쉴새 없이 뛰어다니며 즐거운 시간을 보낼 수 있었다.
훈훈한 선행으로 이어진 마무리