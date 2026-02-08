'챔피언십 데뷔전 무산' 전진우... 양민혁은 '10분 출전'

전진우의 데뷔전이 무산된 가운데 양민혁과의 코리안 더비도 다음으로 기약해야만 했다.맷 블룸필드 감독이 이끄는 옥스퍼드 유나이티드는 8일 오전 0시(한국시간) 잉글랜드 코번트리에 자리한 코번트리 빌딩 소사이어티 아레나에서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 챔피언십(EFL)' 31라운드서 프랭크 램파드 감독의 코번트리 시티와 0-0 무승부를 기록했다. 이로써 옥스퍼드는 6승 10무 15패 승점 28점 23위에, 코번트리는 17승 8무 6패 승점 59점 1위에 자리했다.승리를 향한 동기부여가 확실했던 양 팀이었다. 강등권인 옥스퍼드는 승점 3점이면, 순위 한 단계 위에 자리하고 있는 블랙번과 격차를 1점 차로 줄일 수 있었다. 또 최근 2경기 연속 패배를 기록하며 흔들리고 있었기에, 반드시 승점 3점이 필요했다. 코번트리 역시 승리가 절실했다. 경기 시작 전 승점 58점이었던 이들은 2위 미들즈브러의 거센 추격을 받고 있었다.만약 이번 경기서 패배하게 된다면 꾸준하게 지키고 있던 1위 자리를 내줄 수 있었기에, 옥스퍼드를 상대로 총력전을 예고했다. 다이렉트 승격을 노리는 코번트리와 강등권 탈출이 절실했던 옥스퍼드의 맞대결. 예상대로 코번트리가 몰아치는 그림이 형성됐다. 전반에만 무려 69%의 점유율을 통해 흐름을 주도했고, 유효 슈팅이 3개를 기록하면서 몰아쳤다.후반에도 분위기는 비슷했고, 옥스퍼드 수문장인 커밍의 슈퍼 세이브가 없었다면 옥스퍼드는 금방이라도 무너질 듯한 그림이 형성됐다. 실제로 후반 32분 교체 투입된 랭크셔가 경고 누적으로 퇴장을 당하면서 수적 열세가 발생했고, 옥스퍼드는 수세에 몰렸다. 하지만, 코번트리의 공격이 계속해서 무위에 그치면서 위기 상황을 무마했고, 경기는 그대로 종료됐다.치열했던 승부가 종료된 가운데 팬들의 기대를 모았던 포인트인 전진우의 데뷔전 그리고 코리안 더비도 무산되면서 아쉬움을 삼켰다. 1999년생인 전진우는 수원 삼성 유스 시스템을 거치면서 이목을 끌었다. 연령별 대표팀을 거치면서 실력을 쌓았고, 2018시즌을 앞두고 프로 무대에 도전장을 내밀었다. 호기롭게 성인 레벨에 도전했으나 결과는 아쉬웠다.수원-김천 상무를 거치면서 번뜩임은 보여줬으나 2%가 아쉬웠다. 2022시즌에는 6골 3도움을 기록했으나 이듬해 1골 1도움에 그치면서 고개를 숙였다. 결국 변화를 줘야만 했던 전진우는 전북 현대 유니폼을 입고 기량을 만개했다. 2024년 여름, 전주성에 입성한 그는 6골 2도움으로 존재감을 서서히 뽐냈고, 지난해 포옛 감독 아래 16골 3도움으로 펄펄 날았다.생애 첫 A대표팀에도 발탁되면서 전국구 스타 윙어로 발돋움한 그는 이번 겨울 이적시장을 통해 오랜 꿈이었던 유럽 진출을 이뤄냈다. 비록 챔피언십에서도 강등권에 자리하고 있는 팀이었으나 출전 시간 확보와 해외 무대 적응에 유리한 점을 고려하면, 나쁘지 않은 선택으로 보였다. 빠르게 팀에 합류한 그는 레스터 시티와 리그 경기서 벤치 명단에 이름을 올렸다.비록 출전은 불발됐으나 이적 후 경기 명단에 포함된 부분은 고무적이었다. 빠르게 챔피언십 무대에 녹아들 것만 같았지만, 데뷔는 늦어졌다. 버밍엄 시티전에서는 명단 제외가 됐고, 셰필드 유나이티드전에서도 벤치를 지켜야만 했다. 이처럼 데뷔가 늦어지는 상황 속 부상도 이어졌다. 바로 뇌진탕 증세가 나타났기 때문.지난해 전북 시절에도 뇌진탕으로 고생했던 경력이 있었던 그는 후반기 다소 아쉬운 모습을 보여주면서 우려를 낳았다. 이후 전진우는 옥스퍼드 자체 훈련 중 똑같은 증세가 발현됐고, 블룸필드 감독은 이에 대해 "훈련 도중 약한 뇌진탕 증세를 보였다"라고 말한 바가 있었다. 그는 부상을 털고 이번 코번트리전에서는 벤치 명단에 돌아왔으나 끝내 출전은 불발됐다.블룸필드 감독은 선발에 프셰미스와프 플라체타와 에이도모 에와쿠를 선택했고, 후반 교체 자원으로는 랭크셔·해리스·로메니를 꺼냈다. 설상가상 교체 투입된 랭크셔가 불필요한 반칙으로 퇴장을 당하면서 수세에 몰렸고, 결국 울며겨자 먹기로 블룸필드는 공격수인 전진우 대신 수비 자원인 벤 데이비스를 투입하면서 고대하던 데뷔전은 미뤄지게 됐다.전진우의 데뷔전이 무산된 가운데 코번트리 소속 양민혁은 교체 출격해 10분간 경기장을 누비는 데 성공했다. 0-0으로 팽팽하게 맞선 후반 43분 경기장을 밟은 그는 좌측에서 활발하게 뛰어다녔지만, 결과를 바꾸기에는 시간이 부족했다.한편, 전진우는 오는 11일(한국시간) 노리치 시티를 상대로 다시 한번 데뷔전을 노리게 된다.