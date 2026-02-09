AI 판사가 내린 '사형'... 인간의 무죄 어떻게 입증할까?

▲영화 <노 머시: 90분> 스틸컷 소니픽처스코리아

원제 '머시(Mercy)'와 정반대인 한국 제목만 들어서는 무슨 이야기를 하려는지 알아차리기 힘들다. 하지만 영화가 끝나면 AI 사법 시스템의 허점을 지적한다는 게 느껴진다. 완벽함 속의 결함을 들추며 생각할 거리를 던지며 끝난다.



90분 동안 벌어지는 재판 시간과 러닝타임 100분이 비슷해 체감 시간이 극대화된다. 화면에 표시된 시간의 흐름이나, 유죄 확률 퍼센트 등을 숫자로 시각화해 현장감을 더했다. 게임의 주인공이 되어 사건을 해결해 나가는 것 같은 일종의 체험이다. 몸이 결박된 한계를 파트너, 증인, 딸을 통해 해결해 나가며 데이터만 읽을 수 있는 매독스의 사각지대를 파고든다.



마치 알파고와 인간 대결의 업그레이드 버전 같지만 레이븐과 매독스의 팽팽한 싸움은 점차 날카로움을 잃어간다. 냉철한 판단으로 LA의 범죄율을 낮춘 사법 시스템이 유독 레이븐에게만 관대한 한계점이다.



후반부로 갈수록 긴장감 떨어진다. 90분 제한 시간 동안 시험 문제 풀듯 달려가는 빠른 템포는 초반 시선을 끌 뿐 지속되지 않는다. 신박한 소재를 흔한 할리우드식 범죄 스릴러, 가족 서사로 마무리한다. 결국 AI는 인간을 돕기 위한 도구일 뿐 인간의 영역을 침범할 수 없다는 윤리적 관점을 제시하는 데 그친다. 팥 없는 찐빵, 바나나 향만 넣은 바나나우유 같다. 킬링 타임용으로는 적절하나 SF 영화의 철학적인 깊이감과 통찰력은 부족한 편이다.





추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기