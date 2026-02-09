AI 판사가 내린 '사형'... 인간의 무죄 어떻게 입증할까?

▲
영화 <노 머시: 90분> 스틸컷소니픽처스코리아
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
AI 가 생활 전반으로 퍼지며 의존도가 높아지고 있다. 서칭, 요약, 가공 등에 필요한 시간을 절약해 주기 때문에 대체되는 일자리는 단순 업무만이 아니다. 최근 신입 변호사 채용이 감소하고 있다는 뉴스가 나온 만큼 변호사, 회계사 등 전문직 분야도 안전하지 않다. AI 시대에 사라질 직업 중 하나가 법조계라는 사실은 어쩌면 현실이 될지 모른다.
영화 <노 머시: 90분>은 지금으로부터 3년 후인 2029년을 배경으로 코앞까지 다가온 미래를 보여준다. 변호사, 판사, 배심원, 사형 집행인까지 모두 AI로 대체된 근미래다. 손가락 하나로 일상생활 전반이 가능해진 디지털의 편리함, 그 뒤에 숨은 어두운 진실과 피해를 담아냈다.
합리적 의심조차 배제된 '머시 사형 법원'은 시작부터 끔찍하다. 의자에 결박된 형사 레이븐(크리스 프랫)이 술에서 간신히 깨어나 상황을 파악하려 든다. 하지만 이미 늦었다. 유죄 지수 92%가 넘으면 사형집행 시스템이 작동하는 냉혹한 사법 시스템 앞에서 옴짝달싹 할 수 없다.
문제는 이 시스템을 만들어 낸 사람이 레이븐 형사라는 점이다. 어찌 된 영문인지 사태를 파악할 시간도 없이 급작스럽다. 데이터만으로 범죄를 판단하는 AI 판사 매독스(레베카 퍼거슨)로부터 아내 살인 혐의로 사형이 확실시되었다는 통보를 받는다. 레이븐은 90분 동안 무죄를 입증할 시간을 할당받고 추리와 단서, 인맥을 총동원해 스스로를 구해야 한다. 그렇지 않는다면 90분 후 그는 세상을 등지게 된다.
'서치'와 '마이너리티 리포트'의 기시감