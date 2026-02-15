캠핑장에서 보내는 명절, 차례 음식 대신 상에 놓이는 것

▲
지난해 가족과 함께 방문했던 경기도 김포의 글램핑장장한이
대한민국의 평범한 중년 남성이자 장남으로 산다는 건, 명절마다 어깨 위에 내려앉는 무거운 책임을 감내해야 한다는 뜻이기도 합니다. 저는 스물여덟 살에 아버지를 떠나보낸 뒤, 그 무게를 유난히 일찍 짊어졌습니다. 하루아침에 가장이 되었고, 그해부터 20여 년 가까이 홀로 제사와 차례를 지냈습니다.
결혼 전까지 어머니와 단둘이 새벽에 일어나 상을 차리고, 절을 올리고, 아무 일 없다는 듯 하루를 보내야 했던 첫 제사의 풍경을 아직도 또렷하게 기억합니다. 울고 싶어도 울 수 없던 날들이었고, 그렇게 명절은 저에게 가족의 시간이라기보다는 버텨야 할 의무에 가까웠습니다.
하지만 몇 년 전부터 이러한 관습을 과감하게 덜어냈습니다. 물론 가벼운 선택은 아니었고, 명절의 의미까지 버린 것은 아닙니다. 오히려 번거로운 절차를 덜어낸 자리에 가족의 웃음과 음악, 그리고 대화를 채워 넣었습니다.
장남의 단호한 결정, 차례를 멈추다
번거로움을 피하기 위해서도, 좀 더 편한 명절을 보내기 위해서도 아닙니다. 처음부터 의도한 변화는 아니었습니다. 어머니께서 고관절 골절 수술을 받으신 뒤 잠시 멈췄고, 이후 폐암 투병을 이어가시는 1년 넘는 시간 동안에도 자연스럽게 멀어졌습니다. 2021년 어머니마저 세상을 떠나신 뒤, 제사와 차례를 완전히 없애기로 했습니다.
집안의 대소사를 홀로 결정하고 책임져야 하는 장남의 위치에서 내린 단호한 결단이었습니다. 누나도 제 의견을 존중해 주었습니다. 다만 며칠 동안은 마음이 편치 않았습니다. '내가 너무 쉽게 정리해 버린 건 아닐까'라는 생각, 부모님께 죄송한 마음도 있었습니다. 그러나 형식에 얽매이기보다, 부모님을 기리는 진심 어린 마음이 가족에게 더 중요한 일이라 믿었습니다.
그렇다고 명절 아침을 게으르게 보내지는 않습니다. 오히려 더 일찍 하루를 시작합니다. 부모님이 함께 계신 납골당을 찾아 공동 차례에 참석합니다. 소중한 누군가와 이별을 경험한 많은 이와 함께하는 자리는, 묘한 공감과 위로를 줍니다. 차례 후 납골당에 들어가 꽃을 전하며, 마음속으로 어머니, 아버지께 밀린 안부를 전합니다.
고속도로 위의 전쟁 대신 선택한 텐트