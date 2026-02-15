사이트 전체보기
캠핑장에서 보내는 명절, 차례 음식 대신 상에 놓이는 것

캠핑장에서 보내는 명절, 차례 음식 대신 상에 놓이는 것

[설 연휴, 정주행 합니다 ① ] 중년의 명절, 가족과 함께하는 음악 플레이 리스트

장한이(hani1977)
26.02.15 10:36최종업데이트26.02.15 10:36
바쁜 일상을 내려놓고 조금은 느슨해져도 좋을 설 연휴, '정주행의 기쁨'을 누려보면 어떨까요. 각자의 연휴 리듬에 맞게 보고 들으며 몰입하기 좋은 콘텐츠를 추천합니다.[편집자말]

지난해 가족과 함께 방문했던 경기도 김포의 글램핑장
지난해 가족과 함께 방문했던 경기도 김포의 글램핑장장한이

대한민국의 평범한 중년 남성이자 장남으로 산다는 건, 명절마다 어깨 위에 내려앉는 무거운 책임을 감내해야 한다는 뜻이기도 합니다. 저는 스물여덟 살에 아버지를 떠나보낸 뒤, 그 무게를 유난히 일찍 짊어졌습니다. 하루아침에 가장이 되었고, 그해부터 20여 년 가까이 홀로 제사와 차례를 지냈습니다.

결혼 전까지 어머니와 단둘이 새벽에 일어나 상을 차리고, 절을 올리고, 아무 일 없다는 듯 하루를 보내야 했던 첫 제사의 풍경을 아직도 또렷하게 기억합니다. 울고 싶어도 울 수 없던 날들이었고, 그렇게 명절은 저에게 가족의 시간이라기보다는 버텨야 할 의무에 가까웠습니다.

하지만 몇 년 전부터 이러한 관습을 과감하게 덜어냈습니다. 물론 가벼운 선택은 아니었고, 명절의 의미까지 버린 것은 아닙니다. 오히려 번거로운 절차를 덜어낸 자리에 가족의 웃음과 음악, 그리고 대화를 채워 넣었습니다.

장남의 단호한 결정, 차례를 멈추다

번거로움을 피하기 위해서도, 좀 더 편한 명절을 보내기 위해서도 아닙니다. 처음부터 의도한 변화는 아니었습니다. 어머니께서 고관절 골절 수술을 받으신 뒤 잠시 멈췄고, 이후 폐암 투병을 이어가시는 1년 넘는 시간 동안에도 자연스럽게 멀어졌습니다. 2021년 어머니마저 세상을 떠나신 뒤, 제사와 차례를 완전히 없애기로 했습니다.

집안의 대소사를 홀로 결정하고 책임져야 하는 장남의 위치에서 내린 단호한 결단이었습니다. 누나도 제 의견을 존중해 주었습니다. 다만 며칠 동안은 마음이 편치 않았습니다. '내가 너무 쉽게 정리해 버린 건 아닐까'라는 생각, 부모님께 죄송한 마음도 있었습니다. 그러나 형식에 얽매이기보다, 부모님을 기리는 진심 어린 마음이 가족에게 더 중요한 일이라 믿었습니다.

그렇다고 명절 아침을 게으르게 보내지는 않습니다. 오히려 더 일찍 하루를 시작합니다. 부모님이 함께 계신 납골당을 찾아 공동 차례에 참석합니다. 소중한 누군가와 이별을 경험한 많은 이와 함께하는 자리는, 묘한 공감과 위로를 줍니다. 차례 후 납골당에 들어가 꽃을 전하며, 마음속으로 어머니, 아버지께 밀린 안부를 전합니다.

고속도로 위의 전쟁 대신 선택한 텐트

2024년 추석에 가족과 함께 방문했던 경기도 장흥의 글램핑장
2024년 추석에 가족과 함께 방문했던 경기도 장흥의 글램핑장장한이

중년이 되며 깨달은 것 중 하나는 '모두가 덜 지치는 선택'이 최선이라는 점입니다. 처가도 명절 전이나 이후에 내려갑니다. 명절 연휴 기간 고속도로는 곧 지옥이라는 오랜 경험을 통해 얻은 요령이기도 하고, 명절 연휴에 북적거리던 세 남매 가족이 한꺼번에 떠나면 적적해하실 장인, 장모님을 위한 또 다른 배려이기도 합니다.

길 위에서 진을 빼는 대신, 그 에너지를 가족과 편안하게 마주 앉아 대화하는 데 쓰기로 했습니다. 처음에는 리조트로 가족 여행을 떠났습니다. 그런데 이 역시 이동 자체가 점점 부담이 되었습니다. 그래서 2023년부터 우리 가족은 명절 당일, 가까운 근교로 당일치기 글램핑을 떠나고 있습니다. 현장에서 모든 걸 해결할 수 있어 따로 가져갈 물건은 없지만, 꼭 빠지지 않고 챙기는 게 하나 있습니다. 바로 블루투스 스피커입니다.

요즘의 중년을 흔히 관습과 변화의 중심에 서 있는 샌드위치 세대라고 합니다. 아버지는 명절날 아침마다 차례 후 가족과의 등산을 택했지만, X세대 가장인 저는 과감하게 차례 없는 글램핑을 택했습니다. 텐트 안 테이블에는 차례 음식이 아닌 고기 상이 차려지고, 지방 대신 블루투스 스피커가 놓입니다. 이것이 제가 찾은 중년의 합리적인 선택입니다.

음악으로 이어진 중년 아빠와 사춘기 아이들

지난해 추석에 찾은 경기도 파주의 글램핑장에 차린 식탁. (스피커와 커피는 AI로 합성)
지난해 추석에 찾은 경기도 파주의 글램핑장에 차린 식탁. (스피커와 커피는 AI로 합성)장한이

아이들이 어릴 적부터 약속한 '식사 시간 스마트폰 보지 않기'는 글램핑장에서도 유효합니다. 스마트폰의 작은 화면에 갇혀 있던 시선이 고기로 향하고, 나머지 공간을 음악과 대화가 채워줍니다.

이제 고등학생이 되는 아들과 저 사이에는 '빅뱅'이라는 확실한 교집합이 있습니다. 아들의 플레이리스트에서 '뱅뱅뱅'이나 '거짓말'이 흘러나오면 부자는 노래를 따라 부르며 리듬을 탑니다. 고3 딸아이와는 8090년대 감성으로 하나가 됩니다. 이승환의 '화려하지 않은 고백'부터 god의 '촛불하나', 젝스키스의 '커플', 박명수의 '바다의 왕자' 같은 노래가 딸아이 플레이리스트에 담겨 있습니다.

불과 몇 년 전만 해도 아들과 딸의 취향이 전혀 달라 여행을 떠나는 길에는 아들의 플레이리스트를 듣고 돌아올 때는 딸의 노래를 듣는 식으로 조율했습니다. 아들은 쇼미더머니 예선에 참가할 정도로 랩을 좋아해 플레이리스트에 랩 음악만 가득했습니다.

"니가 이런 노래도 들어?"

딸아이가 최근 동생 플레이리스트를 보고 한 말입니다. 아들이 고등학생이 되면서 취향이 조금씩 변했습니다. 멜로망스의 '사랑의 언어', 데이식스의 'HAPPY', 정승환의 '너였다면', 10cm의 '부동의 첫사랑' 등 아빠와 누나와 겹치는 노래들이 보이기 시작했습니다. 점점 가족 간의 취향 간극이 줄어들고 있었습니다.

비 오는 텐트에서 다시 만난 노래들

지난 추석에 찾았던 글램핑장 텐트 안에는 스마트 TV가 있었습니다. 비가 내려 텐트 안에서 고기를 먹으며 유튜브를 보게 됐고, 자연스럽게 음악 관련 영상으로 이어졌습니다. 텐트를 두드리는 빗소리를 배경 삼아 유튜브로 들었던 '서울가요제'의 노래들은 백미였습니다.

최정훈이 부른 '미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼'(이은하), 딘딘이 부른 '비처럼 음악처럼'(김현식), 정성화의 '회상'(김성호), 최유리가 부른 '내게 남은 사랑을 드릴게요'(장혜리) 등 학창 시절 즐겨 듣던 노래가 대거 등장해 추억에 잠기기도 했습니다.



그중에서 김숙과 송은이가 부른 '그대와의 노래'는 처음 듣는 곡이었는데, 유난히 마음에 깊이 남았습니다. 찾아보니 이 노래는 뚜라미(고은희,이정란)가 1984년 대학가요제에 출전하며 불렀던 곡이었습니다. 꾸밈없는 가사와 한 번에 귀에 들어오는 멜로디, 그리고 가창력이 뛰어난 두 사람의 목소리가 자연스럽게 어우러진 화음이 인상적이었습니다. 과장되지 않은 순수한 감정 덕분에 오히려 더 오래 여운이 남았고, 원곡과 김숙, 송은이 버전 두 곡 모두를 내려받아 지금까지도 자주 듣고 있습니다.

"아빠, 좋은 노래 발견했어요!"

딸아이는 종종 이렇게 말하며 자신이 좋아하는 노래를 제 플레이리스트에 담아줍니다. 최근에는 크라잉넛과 슈퍼주니어 노래가 추가됐습니다. 이번 설에는 글램핑장에서 가족 모두의 교집합이 된 딸의 플레이리스트를 가장 많이 듣게 될 것 같습니다.

제사와 차례가 서서히 사라지고 있는 요즘입니다. 우리 가족에게는 많은 사람이 모이는 명절보다, 단출하게 고기를 굽고 음악을 틀고 스마트폰에서 잠시 해방되는 시간이 더 소중해졌습니다.

누군가에게는 이러한 명절 풍경이 낯설고 불편해 보일지 모릅니다. 하지만 장남이자 아빠로서 제가 내린 이 결정이 아이들에게 즐거운 기억을 선물해주고 있다고 믿습니다. 형식보다 중요한 건 마음이고, 과거의 의무보다 소중한 건 지금의 삶을 대하는 태도라는 사실을 명절 글램핑장에서 확인하는 중입니다.
덧붙이는 글 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.
명절음악 가족음악 명절글램핑 명절나들이

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
장한이 (hani1977) 내방

세상의 모든 경험을 소중히 여기는 직장인, 아이들과 함께 성장하는 아빠, 매 순간을 글로 즐기는 기록자. 글 속에 나를 담아 내면을 가꾸는 어쩌다 어른.

이 기자의 최신기사 "친구는 100만 원 벌었대요" 설날이 두려운 부모들