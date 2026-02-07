정현의 역전패 아쉬움 씻어낸 '권순우'의 거수경례 승리 세리머니

대한테니스협회

아르헨티나전에서 승리를 따내고 기뻐하는 권순우 선수두 번째 단식 멤버로 나온 권순우까지 밀린다면 아르헨티나를 상대로 승산이 보이지 않는 상황이었다. 이 어려운 고비를 권순우가 첫 번째 세트 타이 브레이크 상황에서 넘어선 것이다. 자신감을 얻은 권순우는 두 번째 세트를 훨씬 수월하게 가져와 일요일 복식 1경기와 단식 2경기의 기대를 모으게 만들었다.정종삼 감독이 이끌고 있는 한국 남자 테니스대표팀이 7일 오후 부산 기장체육관에서 열린 2026 데이비스컵 테니스 예선 아르헨티나를 상대로 단식 두 경기를 1-1로 끝냈다. 정현(김포시청, 랭킹 392위)이 티아고 어거스틴 트란테(95위)와의 첫 경기에서 1-2(6-2, 5-7, 6-7TB5-7)로 역전패했지만 두 번째 단식에 나선 권순우(국군체육부대, 343위)가 마르코 트룬젤리티(134위)를 1시간 34분만에 2-0(7-6TB8-6, 6-2)으로 이겨서 한숨을 돌렸다.정현의 첫 단식 역전패 여파가 권순우에게까지 밀려오는 것 같았다. ATP(남자 프로 테니스 투어) 랭킹으로 200위 이상 차이가 나는 마르코 트룬젤리티에게 첫 세트 네 번째 게임에서 먼저 브레이크 포인트를 내준 것이다.하지만 포기할 수 없는 권순우는 곧바로 브레이크 백에 성공하며 평정심을 되찾았다. 다섯 번째 게임에서 트룬젤리티가 더블 폴트 2개를 기록하는 빈틈을 놓치지 않은 것이다. 그리고 운명의 첫 세트 타이 브레이크가 열렸는데 권순우는 날카로운 스트로크 싸움을 걸고 트룬젤리티의 포핸드 실수를 이끌어내 미니 브레이크로 시작했다.서브 포인트로 타이 브레이크 3-0까지 달아난 권순우는 포핸드 드롭샷 실수까지 저지른 트룬젤리티를 4-0으로 압도했다. 팽팽한 첫 세트 균형이 크게 갈라지기 시작한 것이다. 여기서 조금 마음을 놓은 권순우를 상대로 트룬젤리티가 따라붙기 시작했다. 권순우의 백핸드 크로스가 너무 길게 떨어지는 바람에 트룬젤리티가 6-5로 따라붙었고, 트룬젤리티의 서브 포인트로 6-6이 된 것이다.이 결정적인 순간에 권순우는 힘 있는 포핸드 다운 더 라인 공격으로 트룬젤리티를 궁지에 몰아넣었다. 타이 브레이크 8-6으로 찍힌 첫 세트 포인트는 권순우의 포헨드 스매싱 위너였다.까다로운 고비를 넘은 권순우는 두 번째 세트 여섯 번째 게임을 브레이크해내며 완승 자신감을 드러냈다. 권순우의 백핸드 크로스 앵글샷이 트룬젤리티를 코트 밖으로 밀어낸 것이나 다름없었다.권순우는 내친김에 여덟 번째 게임에서 2단식을 끝내버렸다. 백핸드 크로스 위너로 매치 포인트 기회를 잡았고, 곧바로 트룬젤리티의 네트 앞 백핸드 발리 실수가 실제 마침표를 찍은 것이다. 군 복무 중인 권순우의 승리 세리머니는 거수 경례였다.이제 우리 대표팀은 8일 오후 1시 같은 코트에서 남지성-박의성 복식조가 귀도 안드레오찌-페데리코 고메스 조를 만나며, 이어지는 단식 두 경기에 권순우와 정현이 1일차 상대 선수와 엇갈려 만나게 된다.(2월 7일, 기장 실내체육관 - 부산)(6-2, 5-7, 6-7TB5-7)(7-6TB8-6, 6-2)서브 에이스 : 권순우 8개, 트룬젤리티 6개더블 폴트 : 권순우 1개, 트룬젤리티 3개첫 서브 적중률 : 권순우 68%(49/72), 트룬젤리티 62%(38/61)첫 서브로 포인트 성공률 : 권순우 80%(39/49), 트룬젤리티 68%(26/38)세컨드 서브로 포인트 성공률 : 권순우 36%(8/22), 트룬젤리티 50%(10/20)브레이크 포인트 성공률 : 권순우 100%(3/3), 트룬젤리티 33%(1/3)전체 포인트 : 권순우 72개, 트룬젤리티 61개