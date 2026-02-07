'리그 운영 불만' 호날두, 사무국 엄중 경고에도 경기 불참... 팀은 알 이티하드에 완승

REUTERS/연합뉴스

11월 1일 알 나사르와 알 파이하의 경기에서 크리스티아누 호날두가 경기 후 축하하고 있다.리그 운영에 불만을 품고 경기에 나서지 않겠다는 뜻을 밝힌 호날두가 말한대로 노쇼를 택한 가운데 팀은 승점 3점을 챙기며 포효했다.조르제 제주스 감독이 이끄는 알 나스르는 7일 오전 2시 30분(한국시간) 사우디아라비아 알 아왈 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 사우디아라비아 프로리그(SPL)' 20라운드서 알 이티하드에 2-0 승리를 거뒀다. 이로써 알 나스르는 16승 1무 3패 승점 49점 2위에, 알 이티하드는 10승 4무 6패 승점 34점 7위에 자리했다.선두 알 힐랄을 바짝 추격해야만 하는 알 나스르와 상위권 진입이 절실한 알 이티하드가 만난 가운데 경기는 상당히 치열하게 흘러갔다. 전반 점유율은 57%(알 나스르)·43%(알 이티하드)가 될 정도로 팽팽하게 맞섰고, 슈팅 숫자도 양 팀 통틀어 12개나 나오면서 혈투가 이어졌다. 치열한 전투가 벌어지고 있는 상황 속 승자는 끝내 홈 팀인 알 나스르였다.후반 39분 페널티킥 기회를 잡은 가운데 키커로 나선 사디오 마네가 깔끔하게 선제골을 터뜨리면서 기선 제압에 성공했고, 종료 직전에는 안젤루가 상대 골키퍼 가랑이 사이를 완벽하게 공략하면서 승부의 마침표를 찍었다.이처럼 치열했던 경기에서 달콤한 승점 3점을 쟁취한 팀은 알 나스르였지만, 현재 이들의 분위기는 심상치 않다. 바로 팀을 넘어서 세계 최고 스타 중 한 명인 크리스티아누 호날두가 현재 리그 운영에 불만을 품고 경기에 나서지 않고 있기 때문. 1985년생인 그는 스포르팅·맨체스터 유나이티드·레알 마드리드·유벤투스를 거치며 월드 클래스 반열에 입성했다.발롱도르 수상 횟수는 무려 5회이며, 그가 뛰었던 리그에서 공격 포인트와 관련된 기록을 갈아 치웠다. 2022-23시즌을 앞두고 사우디로 입성한 호날두는 매 시즌 인상적인 기량을 뽐냈지만, 리그 우승과는 거리가 멀었다. 입성 첫 시즌 2위에 그쳤고, 그다음 시즌에도 동일한 순위에 머물렀다.이어 지난 시즌에는 더욱 추락한 모습을 보여주면서 최종 3위로 시즌을 마감했다. 개인적으로는 득점왕을 2023-24·2024-25시즌 연속 수상하며 최고의 퍼포먼스를 선보였으나 결과적으로 팀을 대권으로 이끌지 못했다. 이번 시즌 돌입 후에는 다른 기류가 감지됐다. 22경기서 18골 3도움을 기록하며 펄펄 날았고, 팀도 새해 3연패를 기록했으나 정상 궤도를 다시 찾았다.사우디 정복이라는 '꿈'이 부푼 상황이지만, 호날두는 리그 운영에 대해서 불만을 표하면서 스스로 위기를 초래했다. 바로 겨울 이적시장에서 알 힐랄이 더 많은 지원을 받았다는 이유였기 때문. 호날두가 소속된 알 나스르는 사우디 국부 펀드(PIF)의 재정적인 지원을 받는다. 이들은 알 힐랄·알 아흘리·알 이티하드의 구단 75% 지분을 소유, 든든한 뒷배경이 되주고 있다.이런 상황 속 겨울 이적시장에서 한 이적이 호날두의 심기를 건드렸다. 바로 레알 마드리드에서 함께 뛰었던 바가 있는 카림 벤제마가 알 힐랄로 이적한 것. 알 이티하드 소속이었던 그는 오는 6월 구단과 계약이 만료되는 시점 속 재계약 논의를 시작했으나 빠르게 결렬됐다. 구단은 사실상 무보수에 가까운 연장안을 제시했고, 벤제마는 팀을 떠나 알 힐랄로 팀을 옮겼다.승점 격차가 1~3점 차이가 나는 선두 알 힐랄이 벤제마를 영입하면서 전력을 강화하자, 호날두는 차별 대우를 받고 있다고 말하면서 폭발했다. 실제로 알 나스르는 겨울 이적시장에서 빅네임 영입은 한 건도 없었고, 사우디아라비아 국가대표 윙어 압둘라 알함단을 품는 데 그쳤다. 되려 웨슬리(레알 소시에다드·임대)·하룬 카마라(알샤밥·임대)의 이탈만 이어졌다.반대로 알 힐랄은 아스널과 맨체스터 시티에서 뛰었던 경력을 보유한 중앙 수비수 파블로 마리 영입을 시작으로 프랑스 연령별 대표팀 공격수 카데르 메이테·시아몬 부아브레를 품으면서 전력 강화에 성공했다. 또 같은 PIF 지원을 받는 알 아흘리는 브라질 연령별 대표팀 공격수 히카르두 마티아스를, 알 아티하드는 엔 네시리·발로텔리·일레니케나를 손에 넣었다.겨울 이적시장에서 영입을 놓고 봤을 때, 호날두가 분명 '차별 대우'를 받고 있다고 느낄 수 있지만, 실제로 전혀 그렇지 않다. 이미 여름 이적시장에서 알 나스르는 우승을 향한 역대급 투자를 단행했다. 사령탑 자리에는 사우디 우승 경력을 보유한 제주스 감독을 선임했고, 스쿼드에는 펠릭스·이니고 마르티네스·킹슬리 코망을 추가했다.이와 관련해 <스카이 스포츠>도 6일(한국시간) 보도를 통해 "알 나스르가 1월에 이적 시장에서 활발하게 움직이지 않았던 이유는 이미 이번 시즌에 1억 파운드를 지출했기 때문"이라며 "재정 규정과 선수 영입 센터를 통한 리그 자금 지원은 공정성을 유지하고 리그와 구단의 지속 가능성 및 경쟁력을 보장하기 위해 마련됐다"라고 호날두의 행태를 꼬집었다.또 연봉 체계도 그리 차이가 크지 않다. 총연봉 지출 규모를 놓고 봤을 때, 호날두가 알 나스르에서 받는 연봉은 약 2억 유로로 현재 환율로 환산했을 때, 무려 3463억5600만 원이다. 이에 반해 호날두가 차별 대우팀으로 지적한 알 힐랄의 총연봉은 이보다 낮다. 알 힐랄은 이번 시즌 연봉 규모를 볼 때 1억9000만 유로로 한화로 환산하면 3290억3820만 원이다. 즉 호날두 연봉보다 낮다는 것.이런 가운데 호날두의 노골적인 불만이 이어지자, 사우디 리그 사무국은 그에게 '엄중 경고' 처분을 내렸다. 사무국은 "호날두는 알 나스르에 합류한 이후 줄곧 구단에 깊이 관여해 왔으며, 구단의 성장에 중요한 역할을 해왔다. 하지만 아무리 영향력이 큰 개인이라 하더라도, 자신의 소속 구단을 넘어서 결정을 좌우할 수는 없다"라고 경고했다.하지만 경고에도 오히려 상황은 악화되고 있다. 사령탑인 제주스 감독은 알 이티하드전 사전 기자회견과 경기 후 인터뷰도 불참했고, 그를 지지하고 있다고 밝혔다. 꼬일 대로 꼬이고 있는 가운데 팀은 선두 알 힐랄과 격차를 1점 차로 좁히면서 우승 가능성을 살리고 있지만, 이런 내홍이 지속될 경우 호날두의 꿈은 물거품이 될 수 있다.한편 알 나스르는 오는 11일(한국시간) 투르크메니스탄으로 넘어가 아르카다그와 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACLT) 16강 1차전을 치르게 된다.