졸업이란 경계, 예비 예술가란 불안을 음악으로 완성하다

서울문화재단

"우리를 연주자가 아니라 시인으로 봐달라."

"독주보다 앙상블이 개인의 이야기를 녹여내는 데 적합합니다."

지난 6일, 서울문화예술육센터 강북에서 진행된 <서울 커넥트 스테이> 전통예술 편 공연 모습졸업 시즌이 한창인 지난 6일, 동북권에 위치한 '서울문화예술교육센터 강북' 안으로 들어서자 국악 연주에 최적화된 예술당솔샘의 공기가 먼저 가슴을 쳤다. 여느 공연장 특유의 차분한 어둠이 내려앉기 전부터 객석은 이미 달아올라 있었다. 대략 세어보니 백여 명 남짓 남녀노소가 자리를 채웠다. "오늘 누가 올라오냐"고 묻는 옆사람의 속삭임을 들으니, 초대를 받았다기 보다는 호기심으로 찾은 이들이 많으리라 짐작한다. 그렇게 시작 전부터 로비와 객석 사이를 오가는 말들은 작은 축제의 온도를 끌어올리고 있었다.막이 오르자 열기는 노골적으로 터졌다. 이제 대학교를 갓 졸업한 예비 예술가들이 무대를 여는 순간마다 객석은 함성과 격려의 추임새를 아끼지 않았다. 박수는 끝을 모르게 이어졌고, 누군가의 환호는 또 다른 누군가의 응답을 불러냈다. 그들의 시선은 단순한 관람이 아니다. '첫 무대' 앞에 선 젊은 예술가의 등을 밀어주는 연대의 손길처럼 느껴졌다.1월 26일~2월 13일 펼쳐지는 '2026 서울 커넥트 스테이지'는 연극과 무용, 전통분야를 전공하는 대학 졸업 예정자들을 위해 서울문화재단이 마련한 자리다. 일종의 창작 지원 프로그램으로, 학생들에게 '학교 밖' 첫 무대를 경험할 수 있도록 기회를 제공하는 것이다. 세 분야로 나눠서 진행되는 이 행사는 서울연극창작센터, 서울문화예술교육센터 강북, 서울문화예술교육센터 은평에서 각각 펼쳐진다.이날 무대에서 유독 마음에 남은 팀을 꼽자면, 단국대학교에서 국악을 전공한 두 명의 남녀로 구성된 '비나리즘'이다. 그들이 자신을 소개하는 첫 문장은 뜻밖이다.연주자가 무대 위에서 '시인'이라는 이름을 먼저 꺼내 드는 일은 흔치 않다. 아마도 그 말 속에는 자신의 작업이 소리뿐만 아니라 '서사'로도 읽히고 싶다는 욕망이 담겨 있었는지 모른다. 음악을 연주한다기보다 속내가 담긴 이야기를 터놓고 싶다는 의도다. 그 한마디가 놓이자 무대는 연주회가 아니라 한 편의 짧은 고백문학처럼 듣는 이의 시선을 잡기에 충분했다.첫 번째 곡 '빛의 왈츠'가 지나고, 이어 '어둠의 왈츠'로 넘어가기 직전, 그들은 잠시 숨을 고른다. 이내 "이 곡은 지금 우리가 처한 모습을 그대로 보여준 것"이라며 심경을 토로했다. '어둠'이라는 단어는 흔한 장치처럼 들릴 수도 있다. 그러나 이날만큼은 달랐다. 졸업이라는 경계, 예비 예술가라는 불안정한 신분, 무대 밖에서는 아직 아무것도 보장받지 못한 상태로 떠밀린 두 사람의 얼굴이 그 단어를 현실의 질감으로 바꿔놓았다.정말로 그들의 가슴 떨림이 연주에 투영되었을까. 두 대의 가야금에서 흘러나온 음색은 이상하리만치 날카로웠다. 어떤 순간에는 현이 끊어질 듯한 아슬아슬한 소리가 객석의 귓바퀴를 스쳤다. 기교라기보다 상태의 울림이다. 수년간 연마해온 테크닉을 보여주는 소리가 아니다. 지금 여기의 마음을 드러내는 불안한 얇음이 오히려 진짜 같았다.이어 연주된 앙상블 편성에 대해 이렇게 설명했다. 독주가 개인의 기량을 증명하는 방식이라면, 두 대의 가야금은 서로의 시선에 따라 합을 맞추며 한 문장을 완성하는 방식이다. 졸업 이후의 삶이란 결국 혼자서 버티는 시간이 아니라, 누군가와 팀을 이루고 길을 만들며 네트워크를 꾸려가야 하는 시간이다. '비나리즘'이 선택한 편성은 어쩌면 그들의 처지에 대한 진실된 해석이었을 것이다. 불안한 자리에서 혼자 빛나기보다 함께 서로의 어둠을 건너가겠다는 선택이다. 그래서 그들의 음악은 "좋다"기보다 "살아 있다" 쪽에 가까운지 모른다.