2년 연속 중견수 해결 못 한 NC, 올해는 다를까

2년 연속 중견수 해결 못 한 NC, 올해는 다를까

[KBO리그] 2년 연속 중견수 WAR 리그 최하위... 대안이 존재할까

박재형(kbo1982_ing)
26.02.07 15:25최종업데이트26.02.07 15:25
지난 시즌 NC는 기적을 써내려갔다
지난 시즌 NC는 기적을 써내려갔다

지난 시즌 NC를 표현하자면, '미러클'이었다. 시즌 막판 9연승을 달리면서 kt를 제치고 5위 자리를 차지했다. 이후, 와일드카드 1차전에서 삼성을 4-1로 꺾으며 기세를 이어갔다. 비록 2차전에서 0vs3으로 패하면서 더 나아가지는 못했지만, NC의 행보는 다음 시즌을 기대하게 만들었다.

그럼에도 NC에게 고민거리는 존재했다. 2시즌 동안 마땅한 중견수 자리의 주인을 찾지 못했다. 2023시즌까지만 하더라도 중견수에 대한 고민은 거의 없었다. 하지만 2024시즌부터 NC는 중견수에 대한 고민이 컸다.

2024시즌 NC의 중견수 WAR은 -0.17로 10개 구단 중 유일하게 음수였다. 중견수 WAA 역시 -0.979로 리그 최하위였다. 2024시즌 데이터를 토대로 말하자면, NC의 중견수는 수비로 약 1승을 헌납했고, 공격에서는 제 역할을 하지 못한다는 소리다.

당장 지난 시즌만 해도 처참했다. NC의 중견수 WAR은 -0.96으로 10개 구단 중 유일하게 음수였다. 중견수 WAA 역시 -1.209로 리그 최하위였다. 작년 시즌 데이터를 토대로 말하자면, NC의 중견수는 수비로 약 1~2승을 헌납했고, 공격에서도 1승을 헌납했다는 뜻이다.

지난 시즌 NC 중견수 중에서 공수지표가 그나마 나은 최정원
지난 시즌 NC 중견수 중에서 공수지표가 그나마 나은 최정원

지난 시즌 NC에서 중견수로 기회를 부여받은 선수는 천재환(60경기)이었다. 314.2이닝을 소화하면서 실책은 없었으나 WAA가 -0.240으로 음수였다. 타격 지표도 261타수 62안타(6홈런) 31타점 47득점 15도루 타율 0.238 OPS 0.660으로 아쉬움을 남겼다.

KIA에서 트레이드로 데려온 최원준에게도 기회가 부여되었다. 374.2이닝을 소화하면서 실책은 없었으나 WAA가 -0.506으로 음수였다. 타격 지표도 186타수 48안타(2홈런) 25타점 34득점 17도루 타율 0.258 OPS 0.652에 그쳤다. 설상가상 최원준은 kt로 FA 이적을 하고 말았다.

그나마 NC에서 희망을 보여준 선수가 최정원이었다. 수비는 210이닝을 소화하면서 실책은 없었다. 하지만 WAA가 -0.057로 음수였다. 그럼에도 최정원에게 기회가 갈 가능성이 높은 이유는 공격력 때문이었다. 120타수 33안타 11타점 40득점 30도루 타율 0.275 OPS 0.717로 괜찮았다. 특히 출루율이 0.417로 높은 수치를 보여줬다.

최정원도 이를 인식하고 있었지만, 말을 아꼈다. 그는 <경남도민일보>와 지난 5일 한 인터뷰에서 "우선은 제가 잘할 수 있는 것들을 잘 보여주는 게 우선이라고 생각한다"라고 포부를 밝혔다.

이호준 감독의 2번째 시즌이다. 작년보다 한층 더 나은 성적을 거두길 바랄 것이다. 그럴려면 일단 중견수 주인을 찾는 게 최우선일 듯하다.

NC다이노스 중견수

박재형 (kbo1982_ing) 내방

KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

