7일간의 모래판 대전... 설연휴, 전국 씨름팬 눈길이 태안으로

민족 최대 명절 설을 맞아 대한민국 모래판 최강자를 가리는 '위더스제약 2026 태안설날장사씨름대회'가 오는 12일부터 18일까지 7일간 충남 태안군 태안종합실내체육관에서 열린다.
대한씨름협회가 주최하고 태안군씨름협회가 주관하는 이번 대회는 태안에서 3년 연속 개최되는 설날장사씨름대회로, 전국 32개 팀 250여 명의 선수가 참가해 체급별 장사 타이틀을 놓고 격돌한다.
대회는 12일 여자부 개인전 및 단체전 예선을 시작으로, 13일 여자부 단체전 결승과 체급별 장사 결정전이 열린다. 이어 14일 소백장사(72kg 이하), 15일 태백장사(80kg 이하), 16일 금강장사(90kg 이하), 17일 한라장사(105kg 이하), 18일 대망의 백두장사(140kg 이하) 결정전이 차례로 펼쳐진다.
경기는 토너먼트 방식으로 진행되며 예선부터 준결승까지는 3전 2선승제, 남자 체급별 장사결정전은 5전 3선승제, 여자 체급별은 3전 2선승제로 우승자를 가린다. 모든 경기는 KBS N SPORTS(13~14일)와 KBS 1TV(15~18일)를 통해 전국 생중계되며, 유튜브 '샅바TV'에서도 실시간 시청이 가능하다.