7일간의 모래판 대전... 설연휴, 전국 씨름팬 눈길이 태안으로

2026 태안설날장사씨름대회 12일 개막… 최성민 vs. 김민재 '설날 백두' 3년 라이벌전 성사될까

신문웅(shin0635)
26.02.07 10:51최종업데이트26.02.07 10:52
민족 최대 명절 설을 맞아 대한민국 모래판 최강자를 가리는 '위더스제약 2026 태안설날장사씨름대회'가 오는 12일부터 18일까지 7일간 충남 태안군 태안종합실내체육관에서 열린다.

대한씨름협회가 주최하고 태안군씨름협회가 주관하는 이번 대회는 태안에서 3년 연속 개최되는 설날장사씨름대회로, 전국 32개 팀 250여 명의 선수가 참가해 체급별 장사 타이틀을 놓고 격돌한다.

대회는 12일 여자부 개인전 및 단체전 예선을 시작으로, 13일 여자부 단체전 결승과 체급별 장사 결정전이 열린다. 이어 14일 소백장사(72kg 이하), 15일 태백장사(80kg 이하), 16일 금강장사(90kg 이하), 17일 한라장사(105kg 이하), 18일 대망의 백두장사(140kg 이하) 결정전이 차례로 펼쳐진다.

경기는 토너먼트 방식으로 진행되며 예선부터 준결승까지는 3전 2선승제, 남자 체급별 장사결정전은 5전 3선승제, 여자 체급별은 3전 2선승제로 우승자를 가린다. 모든 경기는 KBS N SPORTS(13~14일)와 KBS 1TV(15~18일)를 통해 전국 생중계되며, 유튜브 '샅바TV'에서도 실시간 시청이 가능하다.

태안군씨름협회(회장 가웅현)가 지역신문인 태안신문에 2026 태안설날장사씨름대회 안내 광고를 내는 등 태안군민들의 응원과 참여를 당부하고 있다.
태안군씨름협회(회장 가웅현)가 지역신문인 태안신문에 2026 태안설날장사씨름대회 안내 광고를 내는 등 태안군민들의 응원과 참여를 당부하고 있다.

태안군은 대회 기간 셔틀버스를 7일간 운행하고, 교통·주차 안내 인력을 집중 배치하는 한편, 경찰·소방 등 관계기관과 합동 안전점검을 마쳤다. 숙박·요식업소 위생 점검도 병행해 방문객 맞이에 만전을 기하고 있다.

3년 연속 태안 개최… 지역 브랜드 가치 제고

태안에서 3년 연속 설날장사씨름대회가 열리는 것은 지역 스포츠 마케팅의 성과로 평가된다. 군은 이번 대회를 '2026 태안국제원예치유박람회'와 '2026 태안방문의 해' 홍보의 장으로 적극 활용하는 등 설 명절 특수와 연계한 지역경제 활성화 효과를 기대하고 있다.

설 명절 황금 시간대인 오후 2시부터 4시까지 전국에 생중계됨과 동시에 수천 명의 선수단·관계자·관람객이 태안을 찾으면 숙박·외식·전통시장 등 지역 상권에 활기를 불어넣을 것으로 보인다. 또 '씨름 강군 태안'의 이미지를 공고히 하는 계기가 될 전망이다.

이번 대회의 최대 관심사는 단연 백두급(140kg 이하)이다. 태안군청 최성민 장사와 영암군청 김민재 장사의 맞대결이 3년 연속 결승에서 성사될지 주목된다.

2024년 태안 설날 장사씨름대회 결승에서는 최성민이 웃었고, 2025년 태안 설날장사씨름대회 결승에서는 '괴물' 김민재가 설욕에 성공하며 1승 1패를 기록했다. 두 선수는 명실상부한 현역 최강 백두로 꼽히며, 힘과 기술, 경기 운영 능력에서 팽팽한 균형을 이루고 있다.

김민재는 지난해 설날을 포함해 추석, 천하장사대축제 등 굵직한 대회를 제패하며 상승세를 이어가고 있다. 이에 맞서는 최성민도 2025년 장사씨름대회 백두급에서 3번의 장사에 등극한 데 이어 홈그라운드의 이점과 군민들의 응원을 등에 업고 다시 한 번 꽃가마에 오르겠다는 각오다. 여기에 장성우(MG새마을금고), 김진(증평군청) 등 강자들의 도전도 만만치 않아, 결승 대진표가 어떻게 짜일지 벌써부터 관심이 뜨겁다.

2025년 태안설날장사씨름대회 백두급 결승에서 만난 최성민 장사와 김민재 장사의 첫판 경기 모습
2025년 태안설날장사씨름대회 백두급 결승에서 만난 최성민 장사와 김민재 장사의 첫판 경기 모습태안군

씨름계에서는 "힘의 김민재냐, 노련함의 최성민이냐"라는 관전 포인트가 회자되고 있다. 김민재가 기세를 앞세워 설날 타이틀을 수성할지, 최성민이 안방에서 자존심을 되찾을지 모래판 위 승부는 한 치 앞을 내다볼 수 없다.

전통과 현대가 만나는 설날 축제

설날장사씨름대회는 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 세대가 함께 즐기는 전통 문화축제로 자리매김하고 있다. 특히 여자부 경기와 단체전이 확대되며 씨름의 저변도 넓어지고 있다.

군 관계자는 "3년 연속 설날장사씨름대회를 개최하게 된 것은 군민들의 성원 덕분"이라며 "선수들이 최고의 기량을 펼치고 관람객들이 안전하고 즐겁게 머물 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

설 연휴, 태안 모래판에서 펼쳐질 힘과 기술의 한판 승부. 과연 2026년 설날 백두장사의 꽃가마는 누가 차지할 것인가. 전국 씨름팬들의 시선이 다시 한 번 태안으로 쏠리고 있다.

2026태안설날장사씨름대회 최성민장사 김민재장사 태안군 태안군씨름협회

신문웅 (shin0635) 내방

지방자치시대를 선도하는 태안신문 편집국장을 맡고 있으며 모두가 더불어 사는 사회를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

