7일간의 모래판 대전... 설연휴, 전국 씨름팬 눈길이 태안으로

태안군

태안군씨름협회(회장 가웅현)가 지역신문인 태안신문에 2026 태안설날장사씨름대회 안내 광고를 내는 등 태안군민들의 응원과 참여를 당부하고 있다.태안군은 대회 기간 셔틀버스를 7일간 운행하고, 교통·주차 안내 인력을 집중 배치하는 한편, 경찰·소방 등 관계기관과 합동 안전점검을 마쳤다. 숙박·요식업소 위생 점검도 병행해 방문객 맞이에 만전을 기하고 있다.태안에서 3년 연속 설날장사씨름대회가 열리는 것은 지역 스포츠 마케팅의 성과로 평가된다. 군은 이번 대회를 '2026 태안국제원예치유박람회'와 '2026 태안방문의 해' 홍보의 장으로 적극 활용하는 등 설 명절 특수와 연계한 지역경제 활성화 효과를 기대하고 있다.설 명절 황금 시간대인 오후 2시부터 4시까지 전국에 생중계됨과 동시에 수천 명의 선수단·관계자·관람객이 태안을 찾으면 숙박·외식·전통시장 등 지역 상권에 활기를 불어넣을 것으로 보인다. 또 '씨름 강군 태안'의 이미지를 공고히 하는 계기가 될 전망이다.이번 대회의 최대 관심사는 단연 백두급(140kg 이하)이다. 태안군청 최성민 장사와 영암군청 김민재 장사의 맞대결이 3년 연속 결승에서 성사될지 주목된다.2024년 태안 설날 장사씨름대회 결승에서는 최성민이 웃었고, 2025년 태안 설날장사씨름대회 결승에서는 '괴물' 김민재가 설욕에 성공하며 1승 1패를 기록했다. 두 선수는 명실상부한 현역 최강 백두로 꼽히며, 힘과 기술, 경기 운영 능력에서 팽팽한 균형을 이루고 있다.김민재는 지난해 설날을 포함해 추석, 천하장사대축제 등 굵직한 대회를 제패하며 상승세를 이어가고 있다. 이에 맞서는 최성민도 2025년 장사씨름대회 백두급에서 3번의 장사에 등극한 데 이어 홈그라운드의 이점과 군민들의 응원을 등에 업고 다시 한 번 꽃가마에 오르겠다는 각오다. 여기에 장성우(MG새마을금고), 김진(증평군청) 등 강자들의 도전도 만만치 않아, 결승 대진표가 어떻게 짜일지 벌써부터 관심이 뜨겁다.