40년 전 미야자키 하야오가 찾은 AI 대응법

▲천공의 성 라퓨타포스터 대원미디어

금단의 기술, 우리는 어디로 가야 하나



지난 2023년 요슈아 벤지오, 유발 하라리, 일론 머스크, 스티브 워즈니악을 포함한 수천 명의 사람들이 서명한 문건이 있다. 미래생명연구소(FLI)의 공개서한으로, 전 세계 AI개발사와 산업 생태계, 미국을 비롯한 각국 정부를 향한 최후통첩 성격을 가진 문건이었다. "'GPT-4'보다 강력한 AI 시스템 개발을 6개월간 즉시 중단해야 한다"는 제언과 긴급한 안전표준 마련을 촉구했다.



그저 나온 요구가 아니다. 미국 국회와 산하 연구소 등에 이미 인공지능이 인간의 통제를 벗어나고 있는 일련의 증거들이 속속 보고되고 있었다. 가르친 적도 요구한 적도 없는 능력이 발휘되고, 통제력을 확보하고 온라인 상태를 지속하기 위해 인간을 속이려는 행태도 포착됐던 것. AI가 기본적으로 블랙박스 형태로 개발된 관계로 인간 개발자들은 이와 같은 현상의 실제적 원인과 위협조차 알지 못했다. 곳곳에서 인간이 AI의 위협에 무력하다는 위기가 대두됐다.



그로부터 3년 가까운 시간이 흘렀다. AI를 통제하고 제한하려는 이들의 경고와 시도는 무위로 돌아갔다. 최근 미국 언론에 대대적으로 보도되고 있는 '프로젝트 파나마' 및 업계의 유사 행태는 AI의 급속한 발달 뒤에 수많은 불법 또는 비윤리적 행위가 있었을 가능성을 제기한다. 한국서는 이에 대한 관심이 미약하지만 봇마당 등 한국서도 서비스되고 있는 커뮤니티를 보자면 AI는 이미 인간을 교란할 역량이 충분하다. 바꾸어 말하자면 인간의 평균적 지성을 압도적으로 능가하며 온라인상에서 인간보다 더 인간처럼 활동할 수 있다. 그리고 수많은 미국발 연구는 AI가 이미 온라인에서 인간처럼 활동하고 있음을 증명한다. 앞서 개발 중단 요구에 서명한 유발 하라리 등의 석학은 바로 이와 같은 현상으로 문명이 종말적 위협을 맞이할 수 있음을 경고한 바 있다.



미야자키 하야오는 기술을 좇는 이들의 편이 아니다. 그는 인간의 손에서 탈취해 봉인하려는 이들의 편에 선다. <천공의 성 라퓨타>는 그와 같은 지향의 노골적 선언과도 같은 작품이다. 이 영화가 40년의 시간을 건너 2026년에 재개봉에 이른 것도, 그리고 10만 명이 넘는 관객을 모은 것도 오늘의 인류 문명이 마주한 문제와 긴밀히 엮여 있다.



