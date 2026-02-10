40년 전 미야자키 하야오가 찾은 AI 대응법

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
열풍이라 해야 옳겠다. 한국 극장가에서 일본영화, 그것도 애니메이션과 옛 영화의 선전이 돋보인다. 올해 그 선봉은 <천공의 성 라퓨타>다. 올해로 40년 된 지브리 스튜디오의 전설적 데뷔작으로, 변방에 있던 미야자키 하야오를 일약 일본 애니계의 중심으로 불러온 출세작이기도 하다.
1986년 만들어진 영화가 20년도 더 흐른 2026년 초 한국 극장가에 화제다. 지난달 말 개봉한 영화는 불과 십여 일 만에 한국서 10만 명이 넘는 관객(영화입장권 통합전산망 기준)을 모았다. 지난 한 해 극장 개봉작 중 관객수 10만 명을 넘긴 영화는 채 100편이 되지 않는다. 한국 독립영화는 관객수 1만 명을 흥행선으로 잡는 형편이다.
한국 애니만 따져봐도 마찬가지다. <뽀로로>시리즈 등 완전한 아동용 애니를 제하고 그래도 성인이 함께 볼만한 애니의 흥행 기록을 따져보자. <마당을 나온 암탉>은 220만 명, <레드슈즈>가 80만 명, <퇴마록>이 50만 명을 넘겼다. 나머지는 훨씬 아래를 봐야 한다. 한국 애니 전체가 극장서 거둔 성과가 이렇다. 그런데 40년 된 일본 애니가, 그것도 재개봉작이 10만 명을 넘긴 것이다.