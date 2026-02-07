사이트 전체보기
"6년 전보다 훨씬 좋다" 1선발로 돌아온 두산 플렉센, 2020시즌 위력 발휘할까

"6년 전보다 훨씬 좋다" 1선발로 돌아온 두산 플렉센, 2020시즌 위력 발휘할까

다시 두산 유니폼 입어... "관중 꽉 찬 잠실에서 좋은 모습 보여주겠다"

박재형(kbo1982_ing)
26.02.07 10:18최종업데이트26.02.07 10:18
6년 만에 두산 유니폼을 다시 입게 된 크리스 플렉센
6년 만에 두산 유니폼을 다시 입게 된 크리스 플렉센두산베어스

지난 1일 호주 시드니 블랙타운 야구장에서 불펜 피칭을 선보인 두산의 이 선수. 6년 전보다 더 위력이 있다고 코칭 스태프 및 김기연 포수가 칭찬을 계속 내뱉었다. 6년 만에 두산으로 돌아온 크리스 플렉센이 그 주인공이다.

두산 팬들은 물론, 플렉센을 처음 듣는 사람은 거의 없을 듯하다. 2020년 두산의 유니폼을 입고 KBO 리그 무대를 평정한 적이 있기 때문이다. 놀라운 점은 2020시즌 당시 플렉센은 두산에서 3선발로 시즌을 시작했다. 당시 1선발은 지금 키움에서 뛰고 있는 라울 알칸타라, 2선발은 2019시즌 17승을 거뒀던 이영하였다.

당시 두산 사령탑이었던 김태형 감독을 비롯해 10개 구단 감독들 대부분이 "플렉센의 공이 상당히 좋다"라고 평가했다. 그럼에도 김태형 감독은 "공은 좋지만, KBO리그 경험이 없고 어리다"라며 플렉센을 1선발로 기용하지 않았다.

정규리그에서는 21경기 8승 4패 평균자책점 3.01로 괜찮은 성적을 거뒀다. 비록 부상으로 인해 이닝이 116.2이닝에 불과했으나 포스트시즌에서 플렉센은 '가을 남자'로 군림했다. 포스트시즌 5경기(4선발)에서 2승 1패 1세이브 평균자책점 1.91의 성적을 거뒀다. 비록 두산은 NC에 패하며 준우승에 그쳤지만, 플렉센의 활약은 기대 이상이었다.

포수 김기연(오른쪽)이 플렉센의 공을 받고, 칭찬을 표하고 있다
포수 김기연(오른쪽)이 플렉센의 공을 받고, 칭찬을 표하고 있다두산베어스

이후, 플렉센은 시애틀과 계약을 맺으면서 미국으로 무대를 옮겼다. 미국에서 5시즌을 뛴 후, 올해 다시 두산의 유니폼을 입게 되었다.

두산 베어스 공식 유튜브 채널인 'BEARS TV'를 통해 플렉센은 "다시 오게 되어 너무 기쁘다. 우승을 목표로 시즌을 준비하는데, 그 목표를 꼭 이루고 싶다"라며 본인의 포부를 밝혔다.

2020시즌의 임팩트를 기대하는 두산 팬들이 많다. 이에 대해 플렉센은 "6년 전과 비교하면, 지금이 훨씬 좋다. 지난 몇 년간 더 나은 투수가 되기 위해 노력을 많이 했다. 2020년보다 더 발전된 모습을 팬들에게 보여주겠다"라고 밝혔다.

이번 플렉센의 불펜 투구를 받아본 김기연 포수는 "직구는 명불허전이고, 변화구 각이 큰 게 일품이었다"라며 극찬을 표했다. 김원형 두산 감독도 "6년 전보다 지금이 제구가 훨씬 더 좋다"라며 극찬을 표했다.

두산 팬들은 2016시즌 두산이 통합우승을 거둠에 일조를 한 '판타스틱4'를 기대한다고 밝혔다. 실제로 몇몇 두산의 어린 투수들도 플렉센의 합류로 그 모습을 기대한다고 밝혔었다. 이에 대해 플렉센은 "그걸 이룬다면, 믿기지 않는 성과가 될 거 같다"라고 말했다.

2020년에는 등번호 34번을 달았는데, 올해는 등번호 77번을 달고 뛴다. 이에 대해서는 "미국에서도 쓴 번호이기도 하고, 77번을 원래 좋아했다"라고 말했다.

마지막으로 플렉센은 "6년 전에는 (코로나 19로 인해) 관중 제한이 있었는데, 이제는 그게 없다고 들었다. 꽉 찬 잠실에서 좋은 모습을 보여주겠다"라고 말했다.

2020시즌엔 3선발로 시작했다면, 올해는 두산에서 1선발 역할, 즉 개막전에서 선발로 나올 가능성이 크다. 공교롭게도 개막전 상대가 2020년 한국시리즈에서 플렉센을 울렸던 NC였다. 플렉센과 NC의 리턴 매치도 재미있는 이슈가 될 것으로 보인다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
두산베어스 선발투수 플렉센

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박재형 (kbo1982_ing) 내방

KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

이 기자의 최신기사 2년 연속 개막전 선발 유력... 네일, SSG 포비아 극복할까