"6년 전보다 훨씬 좋다" 1선발로 돌아온 두산 플렉센, 2020시즌 위력 발휘할까

두산베어스

포수 김기연(오른쪽)이 플렉센의 공을 받고, 칭찬을 표하고 있다이후, 플렉센은 시애틀과 계약을 맺으면서 미국으로 무대를 옮겼다. 미국에서 5시즌을 뛴 후, 올해 다시 두산의 유니폼을 입게 되었다.두산 베어스 공식 유튜브 채널인 'BEARS TV'를 통해 플렉센은 "다시 오게 되어 너무 기쁘다. 우승을 목표로 시즌을 준비하는데, 그 목표를 꼭 이루고 싶다"라며 본인의 포부를 밝혔다.2020시즌의 임팩트를 기대하는 두산 팬들이 많다. 이에 대해 플렉센은 "6년 전과 비교하면, 지금이 훨씬 좋다. 지난 몇 년간 더 나은 투수가 되기 위해 노력을 많이 했다. 2020년보다 더 발전된 모습을 팬들에게 보여주겠다"라고 밝혔다.이번 플렉센의 불펜 투구를 받아본 김기연 포수는 "직구는 명불허전이고, 변화구 각이 큰 게 일품이었다"라며 극찬을 표했다. 김원형 두산 감독도 "6년 전보다 지금이 제구가 훨씬 더 좋다"라며 극찬을 표했다.두산 팬들은 2016시즌 두산이 통합우승을 거둠에 일조를 한 '판타스틱4'를 기대한다고 밝혔다. 실제로 몇몇 두산의 어린 투수들도 플렉센의 합류로 그 모습을 기대한다고 밝혔었다. 이에 대해 플렉센은 "그걸 이룬다면, 믿기지 않는 성과가 될 거 같다"라고 말했다.2020년에는 등번호 34번을 달았는데, 올해는 등번호 77번을 달고 뛴다. 이에 대해서는 "미국에서도 쓴 번호이기도 하고, 77번을 원래 좋아했다"라고 말했다.마지막으로 플렉센은 "6년 전에는 (코로나 19로 인해) 관중 제한이 있었는데, 이제는 그게 없다고 들었다. 꽉 찬 잠실에서 좋은 모습을 보여주겠다"라고 말했다.2020시즌엔 3선발로 시작했다면, 올해는 두산에서 1선발 역할, 즉 개막전에서 선발로 나올 가능성이 크다. 공교롭게도 개막전 상대가 2020년 한국시리즈에서 플렉센을 울렸던 NC였다. 플렉센과 NC의 리턴 매치도 재미있는 이슈가 될 것으로 보인다.