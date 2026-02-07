'늦깎이 국대' 박동원, '국민 포수' 등극할 수 있을까

LG 트윈스

박동원(왼쪽 위)은 팀 동료 5명과 함께 오는 3월5일 개막하는 WBC 대표팀 최종 엔트리에 포함됐다.KBO리그는 2011년부터 작년까지 무려 15년 동안 강민호(삼성 라이온즈)와 양의지(두산 베어스) 라는 단 2명의 포수가 포수 부문 골든글러브를 독식했을 정도로 '2인 독주체제'가 길게 이어졌다. 이는 대표팀에서도 크게 다르지 않았는데 강민호와 양의지는 2008년 베이징 올림픽부터 2023년 제5회 WBC까지 15년 동안 대표팀의 안방을 독차지했다. 본의 아니게 후배들이 대표팀에서 활약할 기회를 막은 셈이다.강민호는 2008년 베이징 올림픽에서 진갑용(KIA 타이거즈 2군 감독)의 백업 포수로 대표팀에 선발됐지만 진갑용이 햄스트링 부상을 당하면서 일본과의 준결승, 쿠바와의 결승전을 비롯해 3경기에서 주전 마스크를 썼다. 특히 쿠바와의 결승에서는 류현진(한화)과 배터리 호흡을 맞추다가 9회말 볼 판정에 항의하다가 퇴장 당했는데 덕아웃으로 들어가면서 벽으로 미트를 던지는 장면이 크게 화제가 됐다.2009년 WBC와 2010년 광저우 아시안게임에서 박경완의 백업포수로 활약한 강민호는 2013년 WBC와 2014년 인천 아시안게임, 2015년 프리미어12, 2020 도쿄 올림픽까지 큰 규모의 국제 대회마다 대표팀의 안방을 책임졌다. 비록 대표팀 유니폼을 입고 출전한 8번의 국제 대회에서 단 하나의 홈런도 때리지 못했지만 강민호는 2000년대와 2010년대 한국야구의 중요한 순간을 함께 했던 대표적인 포수였다.2010년 신인왕과 2014년 포수 부문 골든글러브를 수상하고도 2010년대 초반까지 대표팀과 인연이 없었던 양의지는 2015년 초대 프리미어12에서 처음 대표팀에 이름을 이름을 올렸다. 양의지는 이 대회에서 강민호와 4경기씩 나눠서 선발 마스크를 썼는데 강민호가 8강 이후 부상에 시달리면서 양의지가 일본과의 4강과 미국과의 결승에서 선발로 활약했고 첫 대표팀 출전 대회에서 우승의 기쁨을 누렸다.양의지는 2017년 WBC와 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임, 2019년 프리미어12, 2020 도쿄올림픽에서 연속으로 주전 포수로 활약했지만 KBO리그와 달리 대표팀에서의 활약은 기대에 미치지 못했다. 그렇게 '국내용'이라는 평가 속에 출전한 2023년 WBC에서 양의지는 10타수4안타2홈런5타점3득점 OPS 1.455로 맹활약하면서 자존심 회복에 성공했고 2023년 WBC를 끝으로 대표팀 은퇴를 선언했다.2020 도쿄 올림픽이 끝나고 강민호, 2023년 WBC가 끝나고 양의지가 대표팀을 떠난 한국야구는 포수 부재에 시달렸다. 마침 2022 항저우 아시안게임을 앞두고 세대교체가 필요했던 대표팀은 상무에서 전역한 김형준을 선발했고 김형준은 대표팀의 주전 포수로 활약하며 금메달 획득에 기여했다. 비록 타격성적(타율 .167 3득점)은 초라했지만 듬직한 투수리드로 젊은 투수들을 잘 이끌었다는 평가를 받았다.하지만 항저우 아시안게임을 통해 강민호와 양의지를 이을 대표팀의 차세대 안방마님으로 떠올랐던 김형준은 2024년 17홈런50타점을 기록했음에도 타율이 .195로 크게 부진했다. 2024년 제3회 프리미어12에서 1할 타자 김형준을 주전으로 활용하기 힘들다고 판단한 류중일 감독은 1990년생의 베테랑 포수 박동원을 선발했다. 박동원은 프로 데뷔 16년 만에 처음으로 대표팀의 안방을 이끌 기회를 얻었다.박동원은 처음으로 대표팀의 주전 포수로 활약했던 2024년 프리미어12에서 4경기에 출전해 타율 .375(16타수6안타)1홈런3타점2득점 OPS 1.063으로 좋은 활약을 선보였다. 박동원은 일본전에서 주니치 드래곤즈의 에이스 타카하시 히로토를 상대로 홈런과 2루타를 때려냈지만 한국은 빅리거들이 출전하지 않은 프리미어12에서 1라운드 탈락이라는 부진한 성적에 그쳤고 박동원의 맹활약도 빛이 바랬다.작년 22홈런76타점을 기록하며 LG의 한국시리즈 우승을 견인한 박동원은 이번 WBC에서도 한화의 최재훈과 함께 대표팀의 포수로 이름을 올렸다. 물론 최재훈이 뛰어난 선구안과 정확한 타격, 안정된 투수리드를 두루 겸비한 좋은 포수라는 점은 누구도 부인할 수 없다. 하지만 중요한 순간에 터지는 장타 한 방이 경기 분위기를 바꿀 수 있는 국제 대회의 특성상 박동원이 주전으로 나설 확률이 높다.지난 2006년 초대 WBC에서 좋은 수비를 보여준 박진만(삼성 감독)과 이진영(두산 타격코치)은 야구팬들로부터 각각 '국민 유격수'와 '국민 우익수'라는 별명을 얻었다. 반면에 국제 대회 성적이 좋지 않았던 강민호와 양의지는 끝내 '국민 포수'로 불리지 못했다. 30대 중반의 나이에 두 번째 국제대회에 출전하게 될 베테랑 박동원은 한국을 좋은 성적으로 이끌며 '국민 포수'라는 수식어를 얻을 수 있을까.