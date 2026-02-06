텔레비전 둘러싼 형제의 침묵시위, 동네를 뒤흔들다

엣나인필름

<안녕하세요> 스틸소소한 일상의 반복 속에 흘러가는 동네의 시간 속 가장 큰 사건이라면 역시 텔레비전이 아니면 타협하지 않겠노라 결의한 미노루 & 이사무 형제의 침묵시위다. 하루나 이틀이면 말겠지 하며 개의치 않던 부모님의 생각과 달리, 둘의 의지는 강철과도 같다. 집에서도 학교에서도 대화를 거부한 채 형제끼리 똘똘 뭉쳐 항전 의지는 꺾이지 않는다. 이쯤 되면 단순한 투정 차원과 아득히 멀어진다.급기야 교사가 가정방문 와서 진상을 조사하고, 영문을 알 수 없는 이웃들은 동네 어른들에게 퉁명스럽게 대하며 인사도 하지 않는 형제에 당황하며 실제와 동떨어진 상상의 나래를 펼친다. 아이들이 독자적으로 그런 단체행동을 일삼을 리 없다고 믿기에, 저절로 의혹은 형제의 부모님 평판으로 연결된다. 영화 속에서 펼쳐지는 일련의 과정은 그저 코미디로 즐기기엔 꽤나 의미싱장한 대목으로 점차 변해간다.형제 중 형인 미노루는 이제 그만 억지를 부리라며 엄하게 꾸짖는 아빠에게 한치도 후퇴하지 않는다. '쓸데없는 말'이 너무 많다며 혼을 내는 아빠에게 아들은 '어른들도 쓸데없는 말'을 많이 하지 않냐고 따져 묻는다. '안녕하세요', '오늘 날씨 어때' 같은 형식적인 인사가 대체 무슨 의미가 있냐는 주장이다. 어른의 권위로 자녀 세대를 억누르기엔 이미 한참 늦었다. 자신들이 동의할 수 없다면 단호하게 맞서야 한다는 형제의 태도는 영화가 나온 후 몇 년도 되지 않아 일본 사회를 뒤집은 전공투 세대의 등장을 예고하듯 보인다.한참을 지나도 아이들이 굳세게 버티자 그저 일상 근황만 주고받던 어른들이 대책을 논의하고 상황을 살피느라 말수가 많아진다. 부모님은 형제의 속마음을 파악하려 하지만, 대화를 거부한 아이들의 심리구조는 미지의 영역과 다를 바 없다. 아빠는 텔레비전이 온 국민을 바보로 만들 거라 여기기에 역시 양보할 생각이 없었지만, 세상이 변하는 물결은 되돌리려야 되돌릴 수 없는 노릇이다. 어른들은 고민에 빠져 심사숙고를 거듭한다.전후 복구가 일차적으로 완성되고, 곧이어 경제 부흥을 걷던 당대 일본 사회가 직면한 급격한 세태 변화와 물질문명 범람은 <안녕하세요> 여기저기서 관측된다. 중년에 구직활동하던 이웃은 당시 유행하던 외판원으로 전직한다. 그의 가방에 가득한 전자제품 카탈로그엔 세탁기와 텔레비전, 주방용품 목록이 잔뜩이다. 아직은 가볍게 '지르기'엔 부담스러운 '신상'이라도 할부 구매가 가능해진 세상이다. 이웃 간에 입소문이 금방 퍼져 선망과 질투를 낳는다. 그렇게 소비 경쟁이 촉발한다. 익숙하기 그지없는 광경이다.