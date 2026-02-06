텔레비전 둘러싼 형제의 침묵시위, 동네를 뒤흔들다

도시 근교의 작은 동네. 다닥다닥 붙어 있는 집들은 문도 잠그지 않고 이웃들이 자연스럽게 오가며 인사를 나누는 곳이다. 남편들은 퇴근길 역전 선술집에서 함께 한잔 기울이고, 엄마들은 시장에 갈 때 필요한 물건을 부탁하거나 급한 물건을 빌리며 왕래한다. 아이들은 너 나 할 것 없이 등굣길에 무리를 지어 학교로 향한다. 이웃집 숟가락 개수까지 훤하다는 말이 실감나는 동네다.
'미노루'와 '이사무' 형제는 틈만 나면 옆집에 들러 텔레비전을 보는 게 반복되는 일상에 가장 큰 낙이다. 아직 이 작은 동네에서 텔레비전을 소유한 집은 여기가 유일하다. 비록 자그마한 흑백텔레비전이라 해도 라디오로 듣기만 하는 게 아닌, 생생한 화면으로 보는 스모 경기는 아이들의 시선을 사로잡기 충분하다. 하지만 형제의 엄마는 이웃에 민폐가 될까, 공부를 게을리할까 걱정이 잔뜩이다.
이웃집에 가지 말라는 엄마 말씀에 형제는 거세게 반발한다. 텔레비전이 있으면 굳이 갈 필요가 없는데 왜 우리 집은 TV 사지 않냐며 적반하장 화를 낸다. 퇴근한 아빠가 꾸짖자, 말대꾸하던 형제는 텔레비전을 사주길 요구하며 그날부로 일체의 대화를 거부한다. 잠깐 저러다 말겠지 하고 부모님은 대수롭지 않게 여기지만, 의외로 형제의 태도는 강경하다. 침묵시위는 거듭 억측과 오해를 불러온다. 동네에 일파만파 소문이 떠돌기 시작한다.
'발 없는 말이 천리 가는' 작은 동네의 풍경