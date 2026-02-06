WBC 엔트리 확정, '한국계 4명'의 활약은?

▲답변하는 류지현 대표팀 감독
6일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 2026 WBC 대표팀 기자회견에서 류지현 한국 야구 대표팀 감독이 취재진 질문에 답하고 있다.연합뉴스
제6회 월드베이스볼클래식(WBC)에 참가할 30명의 최종 엔트리가 확정됐다.
한국야구위원회는 6일 공식 SNS를 통해 오는 3월에 열리는 제6회 WBC에 참가할 최종 엔트리 30명을 발표했다. 이번 대표팀은 투수 15명과 포수2명, 내야수7명, 외야수 6명으로 구성됐고 스프링 캠프 도중 어깨 통증이 발생한 문동주(한화 이슬스)는 엔트리에서 제외됐다. 해외파 중에는 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김혜성(LA 다저스), 그리고 디트로이트 타이거즈와 마이너 계약을 맺은 고우석이 포함됐다.
WBC는 매 대회마다 한국계 선수들의 참가 여부가 중요한 관심 사항이다. 한국은 지난 5회 대회에 참가했던 토미 에드먼(LA 다저스)이 발목 부상으로 이번 대회에 참가하지 못하지만 4명의 한국계 미국인 선수들이 최종 명단에 포함했다. 그리고 류지현호에 새로 합류하는 4명의 한국계 선수들은 이번 대회 17년 만에 2라운드 이상의 성적을 노리는 대표팀에서 매우 중요한 역할을 담당하게 될 것으로 기대된다.
'WS 우승투수' 더닝-'고속 싱커볼러' 오브라이언 합류
한국 야구 대표팀은 과거에도 한국인의 피를 가진 선수들의 대표팀 선발에 많은 관심을 뒀다. 특히 한국인 외할머니를 둔 타이슨 로스, 조 로스 형제를 비롯해 한국계 어머니를 두고 '코리안 특급' 박찬호를 닮은 외모로 주목 받은 미치 화이트(SSG 랜더스) 등은 대표팀 후보로 자주 언급되곤 했다. 하지만 지난 5번의 WBC에서 한국계 메이저리그 투수가 한국 유니폼을 입고 마운드에 오른 적은 한 번도 없었다.
이번에 류지현호에 선발된 데인 더닝은 한국인 어머니와 미국인 아버지 사이에서 태어난 한국계 2세로 2020년 시카고 화이트삭스에서 빅리그에 데뷔했다. 그 해 12월 트레이드를 통해 텍사스 레인저스로 이적한 더닝은 2021년부터 2023년까지 텍사스의 선발투수로 활약했다. 특히 2023년에는 12승7패 평균자책점3.70이라는 뛰어난 성적을 기록하면서 텍사스의 창단 첫 월드시리즈 우승에 크게 기여했다.
그렇게 빅리그에서 선발투수로 자리 잡는 듯했던 더닝은 2024년 5승7패 5.31로 주춤했고 작년엔 두 팀을 옮겨 다니며 12경기에서 단 1승도 올리지 못했다. 지난 1월 시애틀 매리너스와 마이너리그 계약을 체결한 더닝은 이번 WBC 활약을 통해 재도약의 발판을 마련하려 한다. 물론 더닝은 대표팀에서 원태인(삼성 라이온즈)과 곽빈(두산 베어스), 류현진(한화) 등 국내 선발 투수들과의 경쟁을 먼저 통과해야 한다.
사실 류지현 감독이 지난 2년 간 성적이 좋지 않았던 선발투수 더닝보다 더 많은 기대를 걸고 있는 선수는 작년 세인트루이스 카디널스의 필승조로 활약한 라일리 '준영' 오브라이언이다. 한국계 미국인 어머니를 둔 오브라이언은 지난 2021년 신시내티 레즈에서 빅리그에 데뷔했지만 2024년까지 세 팀에서 10경기에 등판해 10.1이닝을 던진 것이 빅리그 경력의 전부였던 무명에 가까운 선수였다.
하지만 오브라이언은 작년 42경기에 등판해 48이닝을 던지며 3승1패6세이브2.06이라는 뛰어난 성적을 올렸고 시즌 막판에는 마무리 투수로 활약하기도 했다. 한국 대표팀에는 작년 세이브왕 박영현(kt 위즈)을 비롯해 조병현(SSG),고우석,정우주(한화) 등 뛰어난 구위를 갖춘 불펜 투수들이 즐비하지만 시속 160km를 넘나드는 위력적인 싱커를 던지는 오브라이언의 가세는 대표팀 불펜에 큰 힘이 될 것이다.
MLB 구단에 강한 인상 남겨야 하는 위트컴-존스