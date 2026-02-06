WBC 엔트리 확정, '한국계 4명'의 활약은?

연합뉴스

큰사진보기 ▲한국야구위원회는 6일 3월에 시작되는 제6회 월드베이스볼클래식 대표팀 최종명단을 발표했다. 한국야구위원회

사실 이번 WBC 대표팀에는 3년 전 5회 대회에 출전했던 토미 에드먼처럼 풀타임 메이저리거로 활약했던 한국계 야수가 없다. 하지만 반대로 생각하면 류지현호의 한국계 야수들은 아직 빅리그에서 확실히 자리를 잡지 못했기 때문에 오히려 이번 WBC에 임하는 각오와 동기부여가 남다를 수 밖에 없다. 류지현 감독과 야구팬들이 대표팀에 선발된 두 명의 한국계 야수들에게 많은 기대를 걸고 있는 이유다.



어머니가 한국에서 태어난 셰이 위트컴은 2020년 휴스턴 애스트로스에 입단해 2024년 빅리그에 데뷔했다. 위트컴은 지난 두 시즌 동안 빅리그 40경기에 출전해 타율 .178 1홈런1타점4득점에 그쳤을 정도로 메이저리그에서는 아직 크게 보여준 것이 없다. 하지만 트리플A에서 2024년 25홈런91타점26도루,작년 25홈런64타점16도루를 기록했을 정도로 마이너리그에서는 더 이상 검증이 필요 없는 선수다.



위트컴은 내야 전 포지션을 소화할 수 있는 유틸리티 자원으로 꼽히지만 메이저리그는 물론 마이너리그에서도 고정 포지션을 확보하지 못했을 정도로 수비에서는 좋은 평가를 받지 못했다. 따라서 위트컴은 이번 WBC에서 김혜성과 신민재(LG 트윈스), 김도영(KIA 타이거즈), 노시환(한화) 등이 버틴 2루수나 3루수보다는 상대적으로 수비 부담이 적은 1루수 또는 지명타자로 활약할 가능성도 배제할 수 없다.



어머니가 한국 태생인 디트로이트의 저마이 존스는 에드먼이 참가하지 않는 이번 WBC 한국 대표팀에서 이정후를 제외하면 작년 시즌 가장 성적이 좋았던 빅리그 선수다. 2020년 LA 에인절스에서 빅리그에 데뷔해 볼티모어 오리올스, 밀워키 브루어스, 뉴욕 양키스 등을 거치며 저니맨 생활을 하던 존스는 작년 디트로이트 유니폼을 입고 72경기에 출전해 타율 .287 7홈런23타점21득점의 준수한 성적을 올렸다.



존스는 빅리그에서 주로 2루수와 코너 외야수로 활약했지만 마이너리그에서는 중견수로도 1743이닝을 소화했던 경험을 가지고 있다. 대표팀 외야에는 '바람의 손자' 이정후를 비롯해 KBO리그를 대표하는 강타자 구자욱(삼성), 안현민(kt) 등이 포진한 만큼 존스가 이번 WBC에서 어떤 포지션을 맡게 될지는 알 수 없다. 하지만 존스의 가세로 인해 대표팀 타선에 대한 기대가 더욱 커진 것은 분명한 사실이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 한국야구위원회는 6일 3월에 시작되는 제6회 월드베이스볼클래식 대표팀 최종명단을 발표했다.사실 이번 WBC 대표팀에는 3년 전 5회 대회에 출전했던 토미 에드먼처럼 풀타임 메이저리거로 활약했던 한국계 야수가 없다. 하지만 반대로 생각하면 류지현호의 한국계 야수들은 아직 빅리그에서 확실히 자리를 잡지 못했기 때문에 오히려 이번 WBC에 임하는 각오와 동기부여가 남다를 수 밖에 없다. 류지현 감독과 야구팬들이 대표팀에 선발된 두 명의 한국계 야수들에게 많은 기대를 걸고 있는 이유다.어머니가 한국에서 태어난 셰이 위트컴은 2020년 휴스턴 애스트로스에 입단해 2024년 빅리그에 데뷔했다. 위트컴은 지난 두 시즌 동안 빅리그 40경기에 출전해 타율 .178 1홈런1타점4득점에 그쳤을 정도로 메이저리그에서는 아직 크게 보여준 것이 없다. 하지만 트리플A에서 2024년 25홈런91타점26도루,작년 25홈런64타점16도루를 기록했을 정도로 마이너리그에서는 더 이상 검증이 필요 없는 선수다.위트컴은 내야 전 포지션을 소화할 수 있는 유틸리티 자원으로 꼽히지만 메이저리그는 물론 마이너리그에서도 고정 포지션을 확보하지 못했을 정도로 수비에서는 좋은 평가를 받지 못했다. 따라서 위트컴은 이번 WBC에서 김혜성과 신민재(LG 트윈스), 김도영(KIA 타이거즈), 노시환(한화) 등이 버틴 2루수나 3루수보다는 상대적으로 수비 부담이 적은 1루수 또는 지명타자로 활약할 가능성도 배제할 수 없다.어머니가 한국 태생인 디트로이트의 저마이 존스는 에드먼이 참가하지 않는 이번 WBC 한국 대표팀에서 이정후를 제외하면 작년 시즌 가장 성적이 좋았던 빅리그 선수다. 2020년 LA 에인절스에서 빅리그에 데뷔해 볼티모어 오리올스, 밀워키 브루어스, 뉴욕 양키스 등을 거치며 저니맨 생활을 하던 존스는 작년 디트로이트 유니폼을 입고 72경기에 출전해 타율 .287 7홈런23타점21득점의 준수한 성적을 올렸다.존스는 빅리그에서 주로 2루수와 코너 외야수로 활약했지만 마이너리그에서는 중견수로도 1743이닝을 소화했던 경험을 가지고 있다. 대표팀 외야에는 '바람의 손자' 이정후를 비롯해 KBO리그를 대표하는 강타자 구자욱(삼성), 안현민(kt) 등이 포진한 만큼 존스가 이번 WBC에서 어떤 포지션을 맡게 될지는 알 수 없다. 하지만 존스의 가세로 인해 대표팀 타선에 대한 기대가 더욱 커진 것은 분명한 사실이다. WBC 류지현호 한국계선수 라일리오브라이언 저마이존스 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

6일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 2026 WBC 대표팀 기자회견에서 류지현 한국 야구 대표팀 감독이 취재진 질문에 답하고 있다.제6회 월드베이스볼클래식(WBC)에 참가할 30명의 최종 엔트리가 확정됐다.한국야구위원회는 6일 공식 SNS를 통해 오는 3월에 열리는 제6회 WBC에 참가할 최종 엔트리 30명을 발표했다. 이번 대표팀은 투수 15명과 포수2명, 내야수7명, 외야수 6명으로 구성됐고 스프링 캠프 도중 어깨 통증이 발생한 문동주(한화 이슬스)는 엔트리에서 제외됐다. 해외파 중에는 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김혜성(LA 다저스), 그리고 디트로이트 타이거즈와 마이너 계약을 맺은 고우석이 포함됐다.WBC는 매 대회마다 한국계 선수들의 참가 여부가 중요한 관심 사항이다. 한국은 지난 5회 대회에 참가했던 토미 에드먼(LA 다저스)이 발목 부상으로 이번 대회에 참가하지 못하지만 4명의 한국계 미국인 선수들이 최종 명단에 포함했다. 그리고 류지현호에 새로 합류하는 4명의 한국계 선수들은 이번 대회 17년 만에 2라운드 이상의 성적을 노리는 대표팀에서 매우 중요한 역할을 담당하게 될 것으로 기대된다.한국 야구 대표팀은 과거에도 한국인의 피를 가진 선수들의 대표팀 선발에 많은 관심을 뒀다. 특히 한국인 외할머니를 둔 타이슨 로스, 조 로스 형제를 비롯해 한국계 어머니를 두고 '코리안 특급' 박찬호를 닮은 외모로 주목 받은 미치 화이트(SSG 랜더스) 등은 대표팀 후보로 자주 언급되곤 했다. 하지만 지난 5번의 WBC에서 한국계 메이저리그 투수가 한국 유니폼을 입고 마운드에 오른 적은 한 번도 없었다.이번에 류지현호에 선발된 데인 더닝은 한국인 어머니와 미국인 아버지 사이에서 태어난 한국계 2세로 2020년 시카고 화이트삭스에서 빅리그에 데뷔했다. 그 해 12월 트레이드를 통해 텍사스 레인저스로 이적한 더닝은 2021년부터 2023년까지 텍사스의 선발투수로 활약했다. 특히 2023년에는 12승7패 평균자책점3.70이라는 뛰어난 성적을 기록하면서 텍사스의 창단 첫 월드시리즈 우승에 크게 기여했다.그렇게 빅리그에서 선발투수로 자리 잡는 듯했던 더닝은 2024년 5승7패 5.31로 주춤했고 작년엔 두 팀을 옮겨 다니며 12경기에서 단 1승도 올리지 못했다. 지난 1월 시애틀 매리너스와 마이너리그 계약을 체결한 더닝은 이번 WBC 활약을 통해 재도약의 발판을 마련하려 한다. 물론 더닝은 대표팀에서 원태인(삼성 라이온즈)과 곽빈(두산 베어스), 류현진(한화) 등 국내 선발 투수들과의 경쟁을 먼저 통과해야 한다.사실 류지현 감독이 지난 2년 간 성적이 좋지 않았던 선발투수 더닝보다 더 많은 기대를 걸고 있는 선수는 작년 세인트루이스 카디널스의 필승조로 활약한 라일리 '준영' 오브라이언이다. 한국계 미국인 어머니를 둔 오브라이언은 지난 2021년 신시내티 레즈에서 빅리그에 데뷔했지만 2024년까지 세 팀에서 10경기에 등판해 10.1이닝을 던진 것이 빅리그 경력의 전부였던 무명에 가까운 선수였다.하지만 오브라이언은 작년 42경기에 등판해 48이닝을 던지며 3승1패6세이브2.06이라는 뛰어난 성적을 올렸고 시즌 막판에는 마무리 투수로 활약하기도 했다. 한국 대표팀에는 작년 세이브왕 박영현(kt 위즈)을 비롯해 조병현(SSG),고우석,정우주(한화) 등 뛰어난 구위를 갖춘 불펜 투수들이 즐비하지만 시속 160km를 넘나드는 위력적인 싱커를 던지는 오브라이언의 가세는 대표팀 불펜에 큰 힘이 될 것이다.