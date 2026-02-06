학교 총격 사건으로 숨진 아이들의 방, 기자의 사진에 담기다

"미래의 나에게. 세상에, 고등학교라니. 평생 이날만 기다렸어. 긴장하지 마. 넌 평생 갈 친구들과 적들도 만나게 될 거야. 부정적인 데 신경 쓰지 마. 넌 이겨낼 거야. 함께하면 행복한 사람들은 지키고, 아닌 사람들은 버려. 하하. 물론 예쁜 옷을 입어야지. 사랑해. 행운을 빌어. 과거의 그레이시가."
그레이시 앤 뮐버거가 미래의 자신에게 쓴 편지다. 그러나 그 편지는 미래의 그레이시에게 전해지지 않았다. 그녀는 2019년 11월 14일, 캘리포니아 산타클라리타의 서거스 고등학교 총격 사건으로 사망했기 때문이다. 그녀의 텅 빈 방은 지금도 부모에 의해 생전의 모습 그대로 관리되고 있다.
넷플릭스 오리지널 단편 다큐멘터리 <텅 빈 모든 방>은 학교 총격 사건으로 숨진 아이들의 방을 사진으로 기록하는 작업을 이어가는 CBS의 스티브 하트먼 기자와 루 보프 사진기사의 여정을 따라간다. 하트먼은 1997년 처음 학교 총격 사건을 보도했는데, 이후 사건 발생 건수는 연 17건에서 132건으로 늘어났다.
영웅의 이야기 대신, 남겨진 방으로