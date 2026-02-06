각 잡고 만든 대작, 복수극 좋아하면 참기 힘들 겁니다

찬란

<몬테크리스토 백작> 스틸복잡한 배경과 함의를 가진 원수들을 향한 응징은 다양한 수단을 총망라하지만, 사회 시스템이 법과 제도로 정의와 진실을 보호하지 않는 세상에 대한 '자력구제', 즉 사적 해결 형태를 취한다. 그 방법은 근대 이전 시대의 것과는 확연히 다르다.고대에는 절대적 존재, 즉 신이나 군주의 가호나 혜안으로 구원을 얻을 수 있었던 게 몬테크리스토 백작의 시대엔 좀 더 현실적이고 복잡한 양상으로 확장된다. 그러나 딱 잘라 과거와 단절하고 확 새롭기만 할 순 없다. 그냥 초인적 능력치로 속 시원하게 복수를 실행하는 것으로만 보였던 주인공의 행위 역시 복합적인 면모를 보이며 이야기는 절정으로 향할수록 심화일로다.우선 지옥에 추락했다가 이 악물고 돌아온 개인의 원한과 증오다. 한 인간으로서 주인공은 출세와 미래를 송두리째 잃는다. 사랑하던 연인과 결혼식장에서 생이별을 당하고, 원수의 아내가 된 꼴을 두 눈 뜨고 봐야 한다. 자식만 바라보던 아버지는 곡기를 끊고 굶어 죽었다. 반역자로 낙인이 찍혀 존재 자체가 지워졌다. 그야말로 인생과 명예, 사랑 전부 빼앗긴 셈이다. 그는 자신이 상실한 것을 적들 각자에게 고스란히 갚는다. 당글라르는 굶주림과 재산 몰수를, 페르낭은 연인과 가족을, 빌포르는 명예와 체면을 잃게 하는 복수다. 오랜 응보의 감정, '눈에는 눈, 이에는 이'다.그러나 고도의 지성과 인격을 갖춘 주인공은 함무라비 시대에 머물지 않는다. 그는 자신의 사적 복수가 신이 정한 정의를 수행함에 한 치도 어긋나지 않는다고 믿는다. 그의 개인적 응징은 곧 사회적 정의 실현으로 연계된다. 부도덕한 투기꾼은 제 꾀에 넘어가 파산하고, 배신을 일삼던 군인은 위선이 폭로되며 가까운 이들에게 외면 당한다. 도덕과 질서의 화신 같던 법관은 지탄 받아 마땅한 가해자로 판명된다.그들의 죄악은 유럽이 세계로 뻗어가던 시대답게 스케일도 과거랑은 비교 불가다. 국경선을 넘나드는 주식 투기, 외세가 개입한 국제 분쟁과 민족 독립 운동, 새로 접한 신세계에 대한 과학적 관심이 폭넓게 교차한다.하지만 결국 복수극은 개인의 윤리적 고뇌로 돌아온다. 분노와 증오에서 출발해 신과 사회가 보증하는 정의를 확신하던 주인공은 그의 정당한 응징이 초래한 거듭된 비극 앞에서 회의에 빠지기 시작한다. 무고한 이들의 희생을 겪고, 복수 끝에 과연 남는 게 뭘까 고민에 빠진 것. 그가 복수의 조력자로 정한 이들이 선택한 각자의 방법이 몬테크리스토 백작의 길에도 영향력을 행사한다.