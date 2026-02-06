각 잡고 만든 대작, 복수극 좋아하면 참기 힘들 겁니다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
세상에서 유명한 '복수' 이야기들이 있다. 이 오랜 인류의 관심사는 고대 신화부터 21세기 OTT 드라마까지 시공간을 초월한다. 누구라도 나만의 복수물 목록을 금방 떠올릴 수 있다. 그리스 신화 <일리아드>와 <오디세이>, 셰익스피어 <햄릿>처럼 고전부터 박찬욱 감독의 '복수 3부작'까지, 공중파건 케이블이건 TV를 틀면 어느 채널이나 아침부터 저녁까지 방영되는 드라마 주제로 우리는 일상에서 복수극과 만난다.
하지만 복수의 완결성에서 '몬테크리스토 백작'의 위상을 능가하기는 쉽지 않다. 누명을 뒤집어쓰고 모든 걸 빼앗긴 주인공이 '복수귀'로 변해 원수들에게 차례로 공들여 보복하는 줄거리는 1844년 첫 공개부터 21세기 현재까지 무수한 대중문화 요소에서 끝없이 변주한다. 알려진 영화만 해도 두 자리 숫자 가볍게 넘길 정도다. 그래서 모두가 줄거리를 안다.
우릴 대로 우려낸 이야기임에도 생명력을 유지하며 재탄생 하는 건 그만큼 이야기가 매력 넘치고 재해석 여지가 풍부하기 때문이다. 결말 다 알아도 리메이크될 때마다 호기심에 끌린다. 게다가 원작의 모국 프랑스에서 '각 잡고' 만든 대작이라면 그야말로 '거부할 수 없는 제안'이다. 이번 <몬테크리스토 백작>은 잘 만든 복수극을 선호하는 이라면 우회하기 힘든 유혹이다.
추억의 소설과 반가운 재회 순간