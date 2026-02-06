듣자마자 가사 외운 뉴질랜드 밴드의 결정적 매력

많은 영어권 나라 중에서 뉴질랜드만의 특색이 무엇이냐 묻는다면 단연코 '마오리 문화의 존중과 결합'을 꼽을 수 있다. 뉴질랜드는 영어와 마오리어를 공식어로 쓰고, 학교에서는 학생들에게 마오리 문화·언어를 가르친다.
어딜 가나 마주치는 마오리 예술을 보며, 이방인인 나조차 그들에 대한 자긍심이 생기는데, 뉴질랜드 국민들의 마음은 오죽할까 싶다. 정체성이 중요해진 요즘, 마오리 문화와의 적극적인 결합이 오히려 뉴질랜드를 독자적이고 강력한 고유성을 지닌 나라로 탈바꿈시키고 있다는 생각이 들 정도다. 이러한 방식이 국가 정체성을 더욱 깊게 형성하고, 시간이 흐름에 따라 국민을 한층 더 단합하게 하지 않을까 하는 생각도 한다.
다만 최근 정부 정책 우선순위 기조가 바뀌고 있는데, 마오리 문화·언어 통합 정책의 범위가 점차적으로 축소될 예정이라고 한다. 뉴질랜드만의 고유성이 꽃을 피우기도 전에 지는 것이 아닐까 하는 아쉬움이 든다. 이런 상황에서 뉴질랜드를 대표하고, 또 너무나 뉴질랜드다운 밴드 'SIX60'를 소개하고 싶다.
Six60의 매력