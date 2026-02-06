베식타스 입단한 오현규, 튀르키예행이 전화위복될까

연합뉴스

오현규 영입한 베식타시(베식타시 홈페이지 캡처)한국축구 대표팀 공격수 오현규가 튀르키예 1부리그 베식타스 JK에서 새로운 도전에 나선다. 베식타스 구단은 5일(한국시간) 구단 공식 홈페이지를 통해 "오현규와 2029년 6월까지 계약을 맺었다"고 발표했다.베식타스는 오현규를 영입하는 데 1400만 유로(241억원)란 높은 이적료를 투자한 것으로 알려졌다. 이는 베식타스 구단 역사상 역대 이적료 3위에 해당하는 기록이다. 또한 오현규는 에이스의 상징인 등번호 9번이 주어졌다. 그만큼 오현규를 향한 구단의 기대가 높다는 것을 보여주는 대목이다.오현규는 K리그 수원 삼성에서 프로 경력을 시작했고, 2023년 1월 스코틀랜드 셀틱으로 이적하며 유럽파의 반열에 올랐다. 2024년부터는 벨기에 리그 KRC 헹크에서 활약해왔다. 2022년부터 A대표팀에 발탁되어 A매치 24경기 6골을 기록했다.짧은 기간 동안에도 오현규의 유럽 경력은 무척 다사다난하다. 스코틀랜드와 벨기에에서는 모두 꾸준히 주전으로 활약하지는 못했다. 그럼에도 불구하고 한정된 출전 기회속에 공격포인트를 쌓으며 경쟁력을 증명했다. 셀틱에서는 이적 반년 만에 팀이 달성한 도메스틱 트레블(리그, FA컵, 리그컵 3관왕)에 기여했다. 헹크에서는 베식타스 이적 전까지 헹크에서 한 시즌 반을 뛰면서 공식전 73경기에서 22골 6도움으로 맹활약했다.특히 2025-26시즌 전반기는 오현규에게 유난히 롤러코스터 같은 시간이었다. 지난해 9월 독일 분데스리가 슈투트가르트행이 성사 직전까지 갔으나 구단의 메디컬테스트에서 문제가 발생하며 돌연 이적이 무산됐다. 슈투트가르트는 오현규가 10대 시절 당했던 전방 십자인대 부상 경력을 문제삼았지만, 오현규는 이적 무산 이후 A매치에서 골을 터뜨리고 보란듯이 '무릎 세리머니'를 펼치며 몸상태에 문제가 없음을 항변했다.오현규는 이후 친정팀 헹크로 복귀하면서 시즌 초반에는 유럽 진출 이후 처음으로 주전 공격수가 되어 활약했다. 하지만 이번에는 감독교체가 오현규의 입지에 발목을 잡았다. 오현규를 중용하던 토르스텐 핑크 감독이 성적 부진으로 경질되고, 니키 하옌 감독이 새롭게 부임하면서 오현규는 주전에서 밀려났다. 하옌 감독이 사실상 오현규를 전력 구상에서 배제하면서 어쩔 수 없이 겨울이적시장에서 새로운 팀을 찾아야 하는 상황이 됐다.오현규는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 풀럼, 리즈 유나이티드, 크리스털 팰리스 등 여러 팀들의 관심을 받았으나, 가장 적극적으로 오퍼를 제시한 베식타스를 선택했다. 5개월 전 슈투트가르트 때와 달리, 메디컬테스트도 무사히 통과하며 건강한 몸상태를 증명했다.베식타스는 튀르키예 리그의 명문팀으로 이번 겨울 이적시장에서 주전 공격수 태미 에이브러햄을 아스톤 빌라로 떠나보낸 공백을 오현규의 영입으로 메웠다. 튀르키예 리그에서 한국인 선수가 뛰는 것은 2021년 페네르바체SK에서 뛰었던 김민재(바이에른 뮌헨) 이후 5년 만이다. 오현규는 베식타스 역사상 첫 번째 한국인 축구선수가 됐다.오현규의 튀르키예행을 바라보는 국내 팬들의 반응은 다소 엇갈린다. 지난해 독일 슈투트가르트에 이어 또다시 빅리그행이 무산된 것에 아쉬워하는 팬들도 적지않다. 정작 튀르키예 1부리그의 UEFA리그 랭킹이 9위로 직전에 몸담은 벨기에(8위)보다도 근소하게 낮다는 것은, 오현규의 성장을 위하여 적합한 결정이었는지 의구심이 제기되는 이유다.하지만 현실적으로 튀르키예행은 지금의 오현규로서는 최선의 선택지였다. 튀르키예 리그는 5대리그를 제외하면 유럽 중소리그 중에서는 손꼽히는 경쟁력을 인정받고 있다. 또한 베식타스는 갈라타사라이, 페네르바체와 함께 튀르키예 3강으로 꼽히며 유럽클럽대항전에도 자주 출전하는 팀이다.튀르키예 리그에서 좋은 활약을 보인 젊은 선수들이 빅리그로 진출하는 경우도 많다. 김민재만 해도 페네르바체에서의 활약을 통하여 단 1시즌 만에 5대리그인 이탈리아 세리에A 나폴리에 입단한 바 있다.오현규는 4개월 앞으로 다가온 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 출전도 노리고 있다. 현재 홍명보호에서 오현규는 최전방 공격수 자원 중 월드컵 본선행에 가장 근접한 선수로 꼽힌다.오현규는 지난해 꾸준히 A매치에 출전해 득점을 올리며 경쟁력을 증명했다. 현재 대표팀은 스트라이커 경쟁자 중 조규성이 긴 부상을 털고 재기한 지 얼마되지 않았고, 오세훈-주민규 등은 대표팀에서 확실한 입지를 굳히지 못했다. 오현규가 월드컵에서 주전으로 나설 가능성도 높은 편이다.오현규가 헹크에서 주전으로 뛰지 못하며 경기감각이 떨어지는 상황이 장기화 됐다면 한국 대표팀의 고민도 깊어질 뻔했다. 다행히 오현규가 이적에 성공하면서 홍명보호도 일단 한숨을 돌리게 됐다.만일 오현규가 지금 빅리그로 진출했다면 월드컵을 앞두고 새로운 환경과 주전경쟁에 적응하기가 더 어려웠을 수도 있다. 반면 튀르키예에서는 일단 꾸준한 출장 기회를 얻을 가능성이 훨씬 높다. 보통 유럽 팀이 겨울이적시장에서 거액의 이적료를 들여서 선수를 영입한다는 것은, 즉시전력감으로 평가했다는 의미이기 때문이다.이제 오현규의 다음 과제는 베식타스에서는 약점으로 지적받던 기복을 줄이고 자신이 유럽무대에서 당당히 한 팀의 풀타임 주전 스트라이커를 소화할 수 있음을 증명하는 것이다. 오현규가 베식타스에서 꾸준히 경기에 나서며 좋은 컨디션을 유지할 수 있다면 월드컵을 앞둔 대표팀에도 큰 호재가 될 전망이다.