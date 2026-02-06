베일 벗은 '한대음' 후보... 에피부터 이찬혁까지

▲올해 한국대중음악상 6개 부문에 후보로 오른 에피의 EP 사운드리퍼블리카

정규 앨범 <EROS>에서 1980년대 신스팝과 가스펠을 재해석하며 '멸종위기사랑'이라는 송가를 히트시킨 이찬혁은 올해의 음악인, 팝 노래 등 총 5개 부문에 후보로 이름을 올렸다. 블랙핑크의 멤버이자 2025년 대중음악 최고의 명반 중 하나로 손꼽힌 <Ruby>를 발표한 팝스타 제니 역시 올해의 음악인, 케이팝 노래/음반 등 다섯 개 부문 후보에 이름을 올렸다.



풍성한 후보 목록들



이외에도 한대음이 조명한 2025년 대중음악은 풍성했다. 지난해 <K-FLIP>을 발표하며 한국적인 레이지 힙합의 대안을 제시한 식케이 & 릴모쉬핏, 밴드 실리카겔의 기타리스트인 김춘추의 솔로 프로젝트 '놀이도감', 실리카겔의 베이시스트인 최웅희가 참여하고 있는 밴드 '와와와', Z세대의 록스타로 떠오른 한로로, 한국 전자음악의 간판 키라라, 지난해 데뷔 후 최고의 전성기를 맞은 걸그룹 엔믹스, 지난해 선풍적인 인기를 누린 혼성 신인 그룹 올데이 프로젝트, 정규 앨범 <삶의 향기>를 발표한 포크 뮤지션 등이 후보로 이름을 올렸다.



젊은 뮤지션들은 물론 맹렬한 젠트(Djnet) 장르로의 전환을 시도한 국민 밴드 YB, 김창완, 배철수, 정태춘과 박은옥 등 거장들의 최근 작품 역시 지명되었다. 한편 올해 공로상 수상자로는 한국적인 록의 명곡을 남긴 그룹 사운드 송골매가 선정됐다.



한편, 올해 한대음에는 대중음악 평론가, 기자, 에디터, PD, 콘텐츠 기획자 등 총 47명의 선정위원이 참여했으며 3개 분야 26개 부문을 시상한다. 자세한 후보 명단과 후보 선정의 변은 한대음 공식 사이트에서 찾아볼 수 있다. 올해 한대음에는 카카오창작재단과 멜론, 무신사 개러지, 29CM STAGE, DAZED, 한국콘텐츠진흥원, 문화체육관광부가 후원에 참여한다. 오는 26일 목요일 20시, 멜론 앱과 멜론 공식 유튜브, 한대음 유튜브를 통해 시상식이 생중계될 예정이다.

