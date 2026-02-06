사이트 전체보기
베일 벗은 '한대음' 후보... 에피부터 이찬혁까지

베일 벗은 '한대음' 후보... 에피부터 이찬혁까지

2026 한국대중음악상 후보 발표.. 오는 2월 26일 개최, 유튜브 통해 생중계 예정

이현파(hyunpa2)
26.02.06 10:03최종업데이트26.02.06 10:03
오는 2월 26일 열리는 제23회 한국대중음악상
오는 2월 26일 열리는 제23회 한국대중음악상한국대중음악상

음반 판매량과 음원 성적 대신 음악의 가치에 집중하는 시상식, '한국대중음악상(아래 한대음)'에 음악 팬들의 관심이 집중되고 있다. 지난 5일, 공식 유튜브 채널과 소셜 네트워크 서비스를 통해 '제23회 한국대중음악상(선정위원장 김광현)'의 후보가 공개되었다.

언더그라운드 신성부터 팝스타까지

다양한 장르의 뮤지션이 후보로 오른 가운데, 싱어송라이터 에피(Effie)가 올해의 음악인, 올해의 음반, 랩 & 힙합 노래/음반, 일렉트로닉 노래/음반 등 총 6개 부문에 올랐다. 2001년에 태어난 에피는 지난해 한국 언더그라운드에서 가장 뜨거운 뮤지션 중 하나였다. 에피가 프로듀서 킴제이와 손을 잡고 만든 음악은 하이퍼팝과 디지코어 등 오늘날 언더그라운드에서 가장 각광 받는 장르는 물론 케이팝, 2010년대 일렉트로니카 등의 요소를 엮어낸 결과물이다.

특히 에피는 지난해 발표한 두 장의 EP <E>와 <pullup to busan 4 morE hypEr summEr it's gonna bE a fuckin moviE>을 모두 후보에 올리는 기염을 토했다. 특히 <pullup to busan 4 morE hypEr summEr it's gonna bE a fuckin moviE>는 지난해 뉴욕 타임스의 음악 평론가 존 카라마니카가 선정한 '올해의 음반'에 선정한 화제작이기도 하다. 한대음 선정위원회는 에피를 올해의 음악인 후보로 지명하면서 "무명의 꼬리표를 뗀 아티스트는 당당히 한 해를 완벽히 장악하며 에피라는 이름을 아로새긴다"는 극찬을 덧붙였다.

올해 한국대중음악상 6개 부문에 후보로 오른 에피의 EP
올해 한국대중음악상 6개 부문에 후보로 오른 에피의 EP사운드리퍼블리카

정규 앨범 <EROS>에서 1980년대 신스팝과 가스펠을 재해석하며 '멸종위기사랑'이라는 송가를 히트시킨 이찬혁은 올해의 음악인, 팝 노래 등 총 5개 부문에 후보로 이름을 올렸다. 블랙핑크의 멤버이자 2025년 대중음악 최고의 명반 중 하나로 손꼽힌 <Ruby>를 발표한 팝스타 제니 역시 올해의 음악인, 케이팝 노래/음반 등 다섯 개 부문 후보에 이름을 올렸다.

풍성한 후보 목록들

이외에도 한대음이 조명한 2025년 대중음악은 풍성했다. 지난해 <K-FLIP>을 발표하며 한국적인 레이지 힙합의 대안을 제시한 식케이 & 릴모쉬핏, 밴드 실리카겔의 기타리스트인 김춘추의 솔로 프로젝트 '놀이도감', 실리카겔의 베이시스트인 최웅희가 참여하고 있는 밴드 '와와와', Z세대의 록스타로 떠오른 한로로, 한국 전자음악의 간판 키라라, 지난해 데뷔 후 최고의 전성기를 맞은 걸그룹 엔믹스, 지난해 선풍적인 인기를 누린 혼성 신인 그룹 올데이 프로젝트, 정규 앨범 <삶의 향기>를 발표한 포크 뮤지션 등이 후보로 이름을 올렸다.

젊은 뮤지션들은 물론 맹렬한 젠트(Djnet) 장르로의 전환을 시도한 국민 밴드 YB, 김창완, 배철수, 정태춘과 박은옥 등 거장들의 최근 작품 역시 지명되었다. 한편 올해 공로상 수상자로는 한국적인 록의 명곡을 남긴 그룹 사운드 송골매가 선정됐다.

한편, 올해 한대음에는 대중음악 평론가, 기자, 에디터, PD, 콘텐츠 기획자 등 총 47명의 선정위원이 참여했으며 3개 분야 26개 부문을 시상한다. 자세한 후보 명단과 후보 선정의 변은 한대음 공식 사이트에서 찾아볼 수 있다. 올해 한대음에는 카카오창작재단과 멜론, 무신사 개러지, 29CM STAGE, DAZED, 한국콘텐츠진흥원, 문화체육관광부가 후원에 참여한다. 오는 26일 목요일 20시, 멜론 앱과 멜론 공식 유튜브, 한대음 유튜브를 통해 시상식이 생중계될 예정이다.
한국대중음악상

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이현파 (hyunpa2) 내방

대중 음악과 공연,영화, 책을 좋아하는 사람

이 기자의 최신기사 미국 록의 '보스' 스프링스틴, 트럼프를 직격하다