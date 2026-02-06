카더가든·임현정이 만든 '역주행' 인기, 이번엔 좀 다릅니다

CAM

카더가든 '그대 작은 나의 세상이 되어’ 공식 라이브 영상약 두 달에 걸친 화사의 'Good Goodbye' 흥행 행진을 멈춰 세운 곡이 등장했다. 각종 음원 순위 1위에 오른 이 노래 역시 공교롭게도 역주행을 통해 재조명된 작품이다. 바로 카더가든이 2021년 발표한 '그대 작은 나의 세상이 되어'다.원래 이 노래는 그의 미니 2집 <부재>의 1번 트랙으로 소개되었지만 발표 당시만 하더라도 크게 주목받지 못했다. 그런데 OTT 티빙의 인기 프로그램 <환승연애4> 정원규·박지현 커플의 주요 서사에 배경음악으로 삽입되며 시청자들의 감정을 자극했고, 곡은 순식간에 차트 상위권에 진입했다'그대 작은 나의 세상이 되어'는 개인 유튜브 채널과 쿠팡플레이 <직장인들> 출연을 통해 웃기는 예능인 이미지가 강하게 각인되었던 카더가든의 본래 모습을 다시 세상 밖으로 꺼냈다. 동시에 1970년대 미국 음악계의 한 축을 담당했던 블루 아이드 소울(Blue Eyed Soul) 장르가 2026년 한국에서도 통할 수 있음을 증명해냈다.