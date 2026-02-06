카더가든·임현정이 만든 '역주행' 인기, 이번엔 좀 다릅니다

▲
임현정 ''사랑은 봄비처럼… 이별은 겨울비처럼' 특별 라이브 영상감성공동체 물고기자리
'역주행 인기'라는 표현 보단 '재진입 인기'가 더 적합해 보이는 임현정의 등장은 더욱 극적이었다. 과거 '첫사랑'(1998년), '사랑은 봄비처럼… 이별은 겨울비처럼'(2003년) 등의 음악을 통해 노래방과 싸이월드 미니홈피 인기 BGM으로 널리 사랑 받았지만 세월이 지나면서 우리에겐 그저 추억 속 가수처럼 인식됐다.
그런데 올해 초 200만 관객을 동원한 영화 <만약에 우리> 속 메인 테마곡으로 '사랑은 봄비처럼… 이별은 겨울비처럼'이 활용되면서 이 노래를 미처 알지 못했던 젊은 세대와 2000년대 한창 미니홈피 꾸미기에 열을 올렸던 3040세대 모두의 가슴을 울리고 만 것이다.
지난해 정규 6집 < Extraordinary >를 발표하며 활동을 재개한 임현정은 뜻밖의 인기에 화답하듯 최근 멜로망스 정동환, 베테랑 베이시스트 민재현 등과 작업한 특별 라이브 클립을 공개하기도 했다.
노래가 지닌 힘