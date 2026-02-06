'마지막 FA'였던 손아섭, 한화로... 건재 보여줄 수 있을까

한화 이글스

이번 FA 시장에서 입지가 크게 좁아진 손아섭은 한화 잔류 외에는 선택지가 없었다.KBO리그는 작년 사상 최초로 1200만 관중을 돌파했을 정도로 최고의 호황기를 누렸고 그만큼 선수들에 대한 대우도 좋아졌다. 이제는 굳이 해외리그에 진출하지 않더라고 국내에서 꾸준히 좋은 성적을 올리면 얼마든지 '야구재벌'이 될 수 있다는 뜻이다. 하지만 매년 FA시장에서는 나이 및 기량에서 전성기에 진입한 선수들과 전성기가 지난 베테랑 선수들 사이의 '부익부 빈익빈'이 점점 심해지고 있다.작년 시즌이 끝나고 열린 2026년 FA시장에서도 '천재타자' 강백호가 한화와 4년 100억 원, 유격수 박찬호가 두산 베어스와 4년80억 원의 대형 계약을 체결했다. 여기에 작년 한국시리즈 우승팀 LG 트윈스의 주장 박해민이 4년65억 원에 LG에 잔류했고 작년 한국시리즈 MVP 김현수도 3년 50억 원에 kt 위즈 유니폼을 입었다. '친정' 삼성 라이온즈로 돌아간 최형우의 이적 스토리도 야구팬들의 많은 관심을 모았다.하지만 작년 시즌이 끝나고 FA 자격을 얻었던 30명이 모두 만족할 만한 계약을 따낸 것은 아니다. '국가대표 1번타자'로 한 시대를 풍미했던 이용규(키움 히어로즈)를 비롯해 2023년 세이브왕 서진용(SSG 랜더스), 롯데 자이언츠의 유틸리티 내야수 박승욱은 작년 부진한 성적 때문에 FA 신청을 못했다. 박병호(키움 잔류군 선임코치)와 황재균, 오재일, 진해수(롯데 잔류군 투수코치) 등은 현역 은퇴를 선택했다.그나마 작년 연말에 계약이 마무리된 선수들은 사정이 나은 편이다. 2026년 FA시장에서는 5명의 선수가 해를 넘긴 후에 계약이 되면서 선수 본인과 가족, 팬들의 마음을 애타게 했다. 두산에 잔류했다면 2년 15억 원의 연봉이 보장돼 있던 홍건희(KIA 타이거즈)는 '옵트아웃'을 선언하고 자유계약 시장에 뛰어 들었지만 만족할 만한 조건을 제시 받지 못하다가 1월 21일 1년 7억 원에 KIA와 계약했다.2015년부터 작년까지 11년 연속 115경기 이상 출전하며 kt의 '대체불가 붙박이 주전포수'로 활약했던 장성우도 2번째 FA를 신청한 후 계약에 어려움을 겪었다. 해를 넘길 때까지 계약을 하지 못하던 장성우는 호주 질롱에서 열리는 kt의 스프링캠프 출발을 하루 앞둔 1월20일 2년 총액 16억 원에 계약했다. 작년 12월28일 2년 총액 20억 원에 계약한 '불혹의 포수' 강민호(삼성)보다 4억 원이나 적은 금액이었다.2021년까지 롯데의 간판타자로 활약하며 5번의 외야수 부문 골든글러브와 두 번의 최다 안타왕을 차지했던 손아섭은 2021년 12월 두 번째 FA자격을 얻어 4년 총액 64억 원을 받고 NC 다이노스로 이적했다. NC 이적 첫 해 타율 .277로 주춤했던 손아섭은 2023년 타율 .339 187안타5홈런65타점97득점14도루로 맹활약했고 타격왕과 최다 안타왕, 지명타자 부문 골든글러브를 휩쓸며 제2의 전성기를 열었다.손아섭은 이후에도 꾸준히 3할 언저리의 타율을 기록하며 교타자로서 뛰어난 실력을 뽐냈고 2024년 6월20일 두산전에서는 박용택(KBS 해설위원)을 뛰어넘어 KBO리그 역대 최다안타 신기록을 세웠다. 하지만 손아섭의 건재한 타격과 별개로 2023년부터 외야수 출전 비중이 크게 줄어든 것은 아쉬움으로 꼽혔고 결국 계약 마지막 시즌이었던 작년 7월 31일 트레이드를 통해 한화 유니폼을 입었다.한화 이적 후 35경기에서 타율 .265 1홈런17타점18득점을 기록한 손아섭은 프로 데뷔 후 처음 출전한 한국시리즈에서도 타율 .333(21타수7안타)를 기록하며 제 역할을 다 했다. 손아섭은 시즌이 끝난 후 세 번째 FA자격을 신청했지만 보상선수 출혈이 필요 없는 C등급 FA였음에도 시장의 외면을 받았다. 결국 손아섭은 개인 훈련을 이어가다 스프링 캠프가 진행 중인 5일 80%가 삭감된 연봉 1억 원에 한화와 계약했다.손아섭은 전성기 시절 4년 연속 외야수 부문 골든글러브를 수상했던 슈퍼스타였지만 수비에서는큰 강점이 없었고 실제로 최근 3년 동안에는 사실상 전문 지명타자로 활약했다. 게다가 한화는 좌익수에 작년 팀의 3번타자로 맹활약했던 신예 문현빈이 있고 우익수에는 2년 만에 돌아온 외국인 타자 요나단 페라자가 있다. 심지어 지명타자는 100억 원을 주고 영입한 좌타거포 강백호가 맡을 예정이다.따라서 올 시즌 손아섭이 주전으로 활약하기 위해서는 한화가 중견수 문제를 해결하지 못해 문현빈이 중견수를 맡고 강백호가 외야로 이동하는 등 예상치 못한 변수들이 나와야 한다. 현실적으로 한화가 손아섭에게 기대하는 역할도 주전보다는 왼손대타 또는 보험용 지명타자 정도일 것이다. 작년 한화로 트레이드될 때와는 입지가 크게 달라진 손아섭이 올 시즌 그라운드에서 건재를 보여줄 수 있을지 주목된다.