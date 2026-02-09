평균제작비 5%로 만든 영화의 품격... 유명 감독의 도전

찬란

스틸컷몇 가지 의뭉스러운 부분이 있다. 부모가 제 자식들에게 말하지 않고 이 집에서 있었던 좋지 못한 사건에 대해 언급하는 대목이 그러하다. 또 빈 집을 단장하는 일꾼 중 하나가 어느 방에는 도저히 들어가지 못하겠다고 하는 부분도 그렇다. 이상한 점이 하나하나 쌓여가며 영화가 어떤 작품인지를 짐작하게 한다. 이 영화는 가족드라마가 아니다. 이 집에 이사 온 이들이 아니라 이 집에 들어 있는 어떤 존재, 그러니까 산 자가 아닌 존재의 이야기다.존재를 뜻하는 'Presence'가 영화의 제목인 것도 그래서일 테다. 영화는 차츰, 그리고 확실하게 이 존재를 내보인다. 처음엔 집에 이사 온 가족들의 모습을 보여준다. 그런데 그 보여주는 방식부터 어딘지 낯설다. 통상적인 드라마에서 카메라가 인물들을 잡는 방식과는 다르다. 인물들보다 조금쯤 위쪽에서 그들을 내려다보듯이 찍는다. 가만히 보다 보면 그건 영화 카메라가 아니라 이 집에 든 존재가 새로 들어온 가족들을 지켜보는 것처럼 느껴진다.심지어 이 존재는 물리적 힘까지 발휘할 수 있어 보인다. 이 집의 막내딸이 펼쳐놓은 책들이 공중에 떠서 움직이거나 하는 등의 일이 벌어지는데 극 중 부부와 남매가 자리에 없으므로 오로지 관객만이 그 장면을 지켜본다. 요컨대 영화는 관객들로 하여금 유령의 뒤를 따라 그가 보고 행하는 모든 것을 바라보도록 한다.