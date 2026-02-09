평균제작비 5%로 만든 영화의 품격... 유명 감독의 도전

▲프레젠스
영화 <프레젠스>의 감독 스티븐 소더버그는 독립영화부터 블록버스터까지, 연출부터 기획 및 제작에 이르기까지, 미국 영화계 전반에 이해가 깊은 성실한 감독이다. 그가 1989년 <섹스, 거짓말 그리고 비디오테이프>로 칸영화제 황금종려상을 차지한 건 아직도 깨지지 않고 있는 최연소 수상자 기록이다. 작은 영화가 거둔 대단한 성공 이후 그는 안주하지 않았다. 매년 한두 작품씩 성실히 발표하며 독자적이고 실험적인, 대중적이고 규모 있는 작품활동을 이어왔다. 데뷔작과 <에린 브로코비치> <오션스 일레븐>을 비롯한 <오션스> 시리즈를 한 감독이 연출했다는 사실이 꽤나 놀랍지 않나.
소더버그의 신작은 제작비가 불과 200만 달러(약 29억 3000만 원)다. 한국이라면 마케팅 등 후반작업 비용을 다 더해도 손익분기점이 100만 명 정도다. 개봉영화 평균 제작비가 4000만 달러(585억 2400만 원)에 육박하는 미국에선 상업영화가 아니라 독립영화 중에서도 가장 작은 수준으로 꼽힌다. 말하자면 제작비를 충분히 당길 만큼 이름난 몇 안 되는 명감독이 자의적으로 허리띠를 졸라맸다는 뜻. 기획부터 강력한 의지가 없었다면 이룰 수 없을 만큼의 비용 절감이다.
제작비를 절감한 대부분의 영화가 그렇듯, <프레젠스>도 대부분의 촬영을 한 공간에서 진행했다. 집이다. 미국 교외의 전형적 주택, 규모 있는 2층 집이다. 영화의 첫 장면은 빈집을 보러 온 한 가족의 모습으로 채워진다. 허겁지겁 들어온 부동산중개인이 곧 들이닥친 이 가족에게 집을 소개한다. 그리고 계약이 체결된다.