"물받이 타고 피신" 40여년 만에 공개된 대학영화서클 비화

성하훈

큰사진보기 ▲한국영상자료원 영화서클 기획전. 1월 31일~2월 12일까지 서울대 얄라셩, 연세대 영화패, 고려대 돌빛, 한양대 소나기, 경희대 그림자놀이, 이화여대 누에 등의 초기 작품 공개와 함께 시네토크, 강연 등으로 진행된다. 한국영상자료원

이번 영화서클 기획전은 지난 2022년 이후 한국영화운동을 재조명하고 있는 한국영상자료원의 정성이 담겨 있는 행사다. 80년대 대학영화운동의 주역들이 한자리에 모일 수 있는 기회이면서 대학영화동아리 동문회도 자연스럽게 진행되는 모습이다.



2월 6일에는 연세대 '연세영화패' <광장>과 <부활하는 산하>가 한번 더 상영되고, 연세대 영화동아리 '프레메테우스' 지도교수인 백문임 교수의 강연도 진행된다. 한양대 '소나기'의 전설적인 작품 <인재를 위하여>도 상영되고 장윤환 감독과 공수창 감독의 시네토크도 준비돼 있다.



2월 7일에는 경희대 '그림자놀이'와 이화여대 '누에' 작품 상영과 함께 곽재용 감독 ·변주현 감독, 이화여대 누에 창립회원들과 변영주 감독 등이 나서는 행사도 있다. 12일에는 서울대 '얄라셩'의 작품 상영과 박광수 감독, 김홍준 감독의 시네토크와 강연이 진행된다.



한국영상자료원은 '영화서클' 기획전에 대해 "한국독립영화사의 공백을 재조명하는 자리면서, 당대 현실을 어떻게 재현하고 회피했으며, 이후 영화운동에 끼진 영향과 한계가 무엇인지를 함께 되묻고자 한다"고 기획 의도를 밝혔다.

지난 1월 31일 한국영상자료원 '영화서클' 기획전에서 고려대 '돌빛' 출신 영화인들이 당시 활동과 단편영화 제작 등에 대해 이야기하고 있다.연세대 '연세영화패' 영화 상영에 이어 진행된 고려대 '돌빛' 영화 상영에는 창립회원인 정병각 감독과 이규석 한국예술종합학교 영상원 교수, 김시천 서울영상위원회 독립영화공공배급망센터 소장 등이 참석해 학생 시절 당시를 회고했다.이날 이규석 감독이 1984년 만든 단편 <목격자>와 김시천 소장이 촬영했던 <1987년 애국학생 고 이한열 열사 민주국민장 촬영 원본>, 그리고 홍익대학교 영화서클 '빛의 소리'에서 제작한 단편영화 <배추흰나비>가 함께 상영됐다.정병각 감독은 학생운동이 치열했던 시절 초기 빈 강의실 등에서 모임을 갖고, 서울대 '알랴셩'의 도움을 받아 워크숍을 진행하고 배창호 감독 <적도의 꽃> 촬영장 등을 갔던 기억 등을 전하면서 치열했던 학생운동과의 연관성에 대해서도 언급했다. 정 감독은 "용기 있는 학우들은 죽음을 무릅쓰고 시위를 하거나, 강제징집으로 끌려가 죽기도 하던 시대였기에 힘들었다"라며 "저는 그렇게는 못 하고 영화로 비슷한 이야기를 할 수 있는 시대가 오면 발언하면 좋겠다고 생각했다"고 말했다. 정병각 감독은 대학졸업 후 충무로 연출부로 들어와 1980년대 후반 영화인시국선언과 미국영화 직배저지 투쟁 등에 나섰고 1995년 명필름 창립작인 <코르셋>으로 데뷔했다.이규석 교수도 '돌빛' 활동과 함께 대학 때 만들었던 <목격자>에 대해 설명했다. <목격자>는 수도에서 빨간 물이 나오는 것을 발견하고 수도관리소에 연락하지만 해결되지 않자 이리저리 움직여보다가 현실에 순응하는 청년에 대한 이야기다. 당시 대학서클에서 단편영화는 드물게 만들어졌기에 작품의 가치가 크다. 이 교수는 "권력에 대한 저항과 좌절 등의 구조를 갖고 있다"며 "3세계 영화에서 유행했던 구조 등을 참고했다"고 밝혔다.김시천 소장은 1985년 대학에 입학해 암암리에 돌고 있던 광주민중항쟁 비디오를 보고 충격을 받았다면서 "'돌빛' 활동을 하면서 1987년 박종철 고문치사 사건이 발생한 이후 시위가 격화될 때 동기와 함께 카메라를 들고 거리에 나가 기록을 했었다"고 말했다. 그가 직접 촬영한 <1987년 애국학생 고 이한열 열사 민주국민장 촬영 원본>은 이한열 열사 장례식 때 서울시청 앞에서 조기 게양을 요구하던 시민들이 실행에 옮기는 모습을 담고 있다.김시천 소장은 또한 최근 학생 동아리방의 캐비닛에서 오래된 8mm 영화 3편을 찾은 사실도 공개했다. 영상자료원의 도움을 받아 확인해 보니 1985년과 1986년 대동제를 촬영한 것과 1988년에 워크숍을 통해 제작했던 작품이었다고 한다. 김 소장은 "이외에도 제작했던 작품들이 여럿 있는데, 남아 있지 않은 게 아쉽다"고 덧붙였다.