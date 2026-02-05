"물받이 타고 피신" 40여년 만에 공개된 대학영화서클 비화

▲
지난 1월 31일 한국영상자료원 '영화서클' 기획전에서 연세대 '연세영화패' 출신 인사들이 <부활하는 산하>에 대해 이야기하고 있다.성하훈
숨겨져 있던 40여년 전 영화의 제작 스태프 상당수가 공개됐다. 그간 철저히 함구해 일부만 알려졌던 제작 과정 역시 하나둘 드러났다. 20대 대학생 시절의 열정을 떠올리는 60대 중년들의 회고담은 시간 가는 줄 모를 정도로 흥미진진했다.
지난 1월 31일 서울 상암동 한국영상자료원(김홍준 원장)에서 시작된 '영화서클' 기획전은 80년대 대학영화운동의 출발이었던 각 대학 영화동아리의 작품을 공개하는 자리였다. 1980년대 후반까지는 '영화서클'이라 불렸던 대학 영화동아리의 활동을 조명하는 특별한 시간이었다.
1979년 태동한 서울대 '얄라셩'을 시작으로 1983년 고려대 '돌빛', 1985년 연세대 '연세영화패', 이화여대 '누에', 경희대 '그림자놀이', 한양대 '소나기' 등의 영화서클이 대거 생겨났다. 이들은 당시 대학생으로는 쉽지 않았던 장·단편영화들을 만들어 내기도 했는데, 한국영상자료원은 이들 작품을 한데 모아 '영화서클' 기획전을 마련했다.
'영화서클' 기획전의 첫 테이프를 끊은 것은 연세대 '연세영화패'와 고려대 '돌빛'이었다. 지금은 '프로메테우스'라고 이름이 바뀌었지만 1985년 '연세영화패'라는 이름으로 시작된 연세대 영화동아리는 40년의 역사를 이어오고 있다. 마찬가지로 1983년 시작된 고려대 '돌빛' 역시 대표적인 대학 영화동아리로 활동을 이어가고 있는 중이다.
'부활하는 산하' 제작 비화
이날 기획전에서는 1980년대 연세대와 고려대 영화서클에서 제작된 영화들이 선보였다. 제작된지 40년 정도 지난 작품이 공개된다는 점에서 관객들의 관심도 상당했다. 특히 연세대 '연세영화패' 작품 중 지난해 서울독립영화제에서 공개돼 큰 화제를 모았던 <부활하는 산하>가 상영되면서 80%에 달하는 좌석이 찰 만큼 열기가 뜨거웠다. 연세대 '연세영화패 가 당시 신입회원을 모집하기 위해 만들었던 단편 <광장>도 함께 상영됐다.
영화 상영 후 이어진 시네토크에는 지난해 서울독립영화제에 30년만에 모습을 드러냈던 이정하 감독과 제작에 참여했던 변재란 서울국제여성영화제 이사장, 이수정 감독, 안훈찬 피디 외에 실질적인 제작자였던 강원호 선생(당시 총학생회에서 <부활하는 산하>를 기획했다)이 참석해 그간 알려지지 않았던 숨겨진 뒷이야기들을 공개했다(관련기사 : 39년 만에 공개된, 공안 당국이 찾아 헤맸던 그 영화
기획과 프로듀서 역할을 맡았던 강원호 선생은 "당시 총학생회가 구성되자마자 다수가 수배되고 구속된 상황에서 단과대 학생회장들이 운영위원회를 진행했다"며 "1986년 10월 고연제 기간 중 학술제를 하게 됐고, 학술제만 할 것이 아니라 다큐멘터리를 만들자는 제안을 하게 되면서 영화 제작을 진행했다"고 밝혔다.
이어 그는 "한국 현대사를 쓴 일본 역사학자가 있다. 그 자료를 역하면서 같이 심포지엄 자료를 만들었다"라며 "이를 바탕으로 콘티를 짜고 시나리오를 만들어 영화패 이정하 감독에게 전달해 이렇게 찍으면 좋을 것 같다. 무조건 이대로 하라고 하고 제작비도 줬다"고 증언했다.