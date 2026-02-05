'외인 유격수+김도영' 조합한 KIA... 박찬호 이적 공백 지울까?

▲
아시아쿼터 선수 중 유일한 야수인 KIA 데일KIA 타이거즈
지난해 하위권으로 추락했던 KIA 타이거즈가 2026시즌을 앞두고 외국인 선수 구성에서 과감한 승부수를 던졌다. 올시즌 첫 도입되는 아시아쿼터 제도를 통해 10개 구단 중 유일하게 투수가 아닌 야수, 그중에서도 수비 비중이 높은 유격수를 영입한 것이다.
그 주인공은 바로 호주 국가대표 유격수 출신인 제리드 데일(26)이다. 총액 15만 달러(약 2억 2천만 원)에 계약한 데일은 지난해 11월 FA(총액 80억)를 통해 두산 베어스로 이적한 골든글러브 출신 유격수 박찬호의 공백을 최소화해야 하는 중책을 맡게 됐다.
현재 일본 가고시마현 아마미오시마 스프링캠프에 임하고 있는 데일을 두고 구단 안팎의 평가는 엇갈리고 있다. 일부 전문가들은 타격에서의 파괴력 부족을 지적하며 전형적인 수비형 유격수로 분류한다. 일본 프로야구(NPB) 2군에서의 평범한 성적(타율 0.297 2홈런 OPS 0.755) 역시 이러한 우려를 뒷받침하는 요소로 거론된다.