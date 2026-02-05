'외인 유격수+김도영' 조합한 KIA... 박찬호 이적 공백 지울까?

KIA 타이거즈

올시즌 유격수로도 출장할 것으로 보이는 김도영애초부터 국내 투수를 통한 불펜 강화를 염두에 두고 있었기 때문에 아시아쿼터 투수 영입에 대한 강박에서 벗어나 야수진의 뎁스를 채울 수 있었다는 분석이다. 데일의 영입은 올시즌 유격수 병행을 예고한 김도영의 수비 부담을 덜어주어 타격 생산성을 극대화하고 부상 가능성을 낮추려는 의도와도 연결된다.2000년생인 데일은 호주리그와 마이너리그, 일본 야구를 두루 거치며 다양한 환경에 적응하는 등 나이에 비해 많은 경험을 가진 유격수다. 팀 사정에 따라 과거 박찬호처럼 리드오프로 기용이 가능한 자원이라는 점도 장점이다. 데일 본인 역시 포지션 경쟁이나 타격 성적에 대한 부담보다는 매 순간 집중하고 최선을 다하겠다며 자신감을 보이고 있다.