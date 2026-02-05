'18세' 다니엘 들어오고, '51점' 허웅 형제 없었다... 마줄스호의 첫 선택

대한민국 남자농구대표팀 '마줄스호' 1기 명단이 베일을 벗었다. 한국 남자 농구대표팀을 이끄는 니콜라스 마줄스 감독은 4일 서울 송파구 올림픽회관에서 기자회견을 열고'2027 FIBA 농구월드컵 아시아 예선'에 나설 최종 12인 명단을 공개했다.라트비아 출신으로 자국 연령별 대표팀을 지휘한 마줄스 감독은, 지난해 12월 대한민국 농구대표팀 사상 첫 외국인 감독으로 발탁됐다. 이번 대표팀은 마줄스 감독이 지휘봉을 잡은 이후 처음으로 발표한 명단이다.이정현(소노), 양준석(LG), 문유현(정관장), 유기상(LG), 이현중(나가사키 벨카), 신승민(한국가스공사), 송교창(KCC), 에디 다니엘(SK), 이원석(삼성), 이승현(현대모비스), 김보배(DB), 강지훈(소노)가 이름을 올렸다.마줄스 감독은 현재 KBL에서 좋은 모습을 보이고 있는 선수들을 대거 선발하며 "여러 카테고리에 있는 선수들을 골고루 뽑았다"고 설명했다. 명단의 절반 이상이 마줄스 감독 부임 이전부터 꾸준히 대표팀에서 선발되던 기존 자원들이다.'에이스'로 꼽히는 이현중과 이정현, 베테랑 빅맨 이승현, KBL 디펜딩챔피언이자 리그 1위팀인 양준석, 유기상 등은 이미 예상된 발탁된다. 잦은 부상으로 고전했던 장신포워드 송교창은 오랜만에 대표팀에 복귀했다.반면 마줄스 체제에서 대표팀에서 처음으로 발탁된 선수들도 있다. 에디 다니엘과 강지훈이 대표적이다. 고려대 시절 A대표팀 발탁 경험이 있는 문유현까지 포함하면 올해 KBL 신인 3인방이 모두 태극마크를 달았다. 젊은 선수들이 대거 가세하며 이번 대표팀의 평균연령은 직전 전희철 임시감독체제에서 26.8세였을 때보다 더 내려간 24.7세에 불과하다.2007년생으로 아직 만 18세의 다니엘은 이번 대표팀의 막내가 됐다. 다니엘은 올시즌 SK에서 14경기에서 17분 44초를 누비며 6.1점 3.3리바운드를 성적을 기록중이다. 신장은 작지만 피지컬과 운동능력이 우수하며 골밑 돌파 및 속공전개 능력이 강점으로 꼽힌다. 수비에서도 상대 에이스를 끈질기게 따라다니며 신체능력으로 압박할 수 있는 능력이 있다.마줄스 감독은 신예들을 대거 선발한 배경에 대해 "나이는 중요하지 않다. 세 선수 모두 약점도 있지만 특별한 재능을 더 높이 평가했다. 다니엘은 트랜지션 능력이 리그 최고 수준"이라고 평가하며 "세 선수의 공통점은 열정과 에너지가 넘친다. 다른 선수에게서 없는 능력이 보여서 발탁했다"고 설명했다.반면 최근 서울 SK전에서 '한 경기 51득점'으로 화제가 된 허웅, 국내선수 어시스트 1위(전체 2위)를 달리고 있는 허훈 형제(이상 부산 KCC)는 대표팀 복귀 가능성이 주목받았으나 모두 발탁되지 않았다. 허웅은 2022년 7월 FIBA 아시아컵 예선, 허훈은 2023년 항저우 아시안게임 이후 더이상 태극마크를 달지 못했다.이에 대하여 마줄스 감독은 "큰 그림에 맞춰야 했다. 선수의 활약은 시즌 전체의 모습을 고려했다. 기존 2년간 꾸렸던 로스터와 농구에 맞는 선수를 뽑았다. 신체조건과 운동능력, 코트 안팎에서 보여준 부분들도 두루 고려했다"고 설명했다.허웅과 허훈은 둘 다 뛰어난 공격력에 비하여 국제대회에서는 신체조건과 수비능력에서 약점을 안고 있는 선수들이다. 허웅은 최근 사생활 논란도 있었다. 나이도 어느덧 둘 다 30대를 넘기며 세대교체를 추진하고 있는 대표팀의 방향성에 맞지 않다고 판단한 것으로 보인다. 다만 두 선수 모두 예비엔트리에는 포함되며 향후 부상자 발생에 따른 추가 발탁 가능성은 남아있다.마줄스호 1기에서도 가장 시급한 과제는 역시 '골밑의 열세'다. 라건아 이후 귀화선수가 없는 농구대표팀은 부동의 주전센터였던 하윤기가 발목연골 부상으로 2026 나고야 아이치 아시안게임까지도 복귀가 불투명하다.여기에 안영준, 문정현 역시 부상으로 전력에서 이탈했다. 미국 NCAA에서 뛰고 있는 장신포워드 여준석도 대표팀에 합류하지 못했다. 몇 안 되는 빅맨 자원인 이승현과 이원석의 부담이 커진 가운데, 송교창, 이현중, 다니엘 등 포워드 자원들도 골밑싸움에 적극 가담해줘야 한다.마줄스 감독이 이끄는 대표팀은 이번 예선에서 대만, 일본을 원정에서 상대해야 한다. 한국은 현재 B조 4개국 중 일본에 이은 2위를 달리고 있다. 26일 타이베이에서 대만과 아시아예선 B조 3차전을 치른 뒤 일본 오키나와로 건너가 3월 1일 일본과 격돌한다.중국을 상대로 치른 1, 2차전에서 임시감독 체제로 모두 승리하며 2라운드 티켓을 위한 유리한 고지를 선점했지만, 방심은 금물이다. 대만이나 일본의 전력도 만만치 않은 데다 이번에는 모두 원정경기라는 게 변수다. 마줄스 감독 부임 직전의 경기에서 워낙 좋은 경기력을 보여준 데다, 최초의 외국인 감독 체제라는 점에서 농구팬들의 기대는 이래저래 높아졌다.마줄스 감독은 이번 2연전의 목표에 대하여, 에이스에 의존하기보다 조직적인 농구에 대한 구상을 밝혔다. 에이스로 꼽히는 이현중의 기량을 높이 평가하면서도, 그 뒤에서 박스아웃, 스크린, 헷지, 리커버리 같은 궃은 일을 하는 선수들의 역할을 더욱 강조했다.마줄스 감독은 "공간 활용과 규칙에 충실한 농구를 추구할 것이다. 선수들의 장점을 고르게 활용하면서, 리바운드나 수비가담, 하드워킹에 충실한 선수를 선호한다"고 밝혔다. 데뷔전인 대만전이나 3.1절에 열리는 한일전에 대해서는 "개인적 부담은 없다. 그저 최선을 다할 뿐"이라고 쿨한 반응을 보였다.대표팀은 오는 2월 20일 진천선수촌에 소집돼 24일 첫 결전장소인 대만으로 출국한다. 새롭게 첫 출범하는 마줄스호는 과연 어떤 경기력을 보여줄까.