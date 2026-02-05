'휴민트' 류승완 감독 "'베를린'과 세계관 공유, 얄팍한 노림수"

▲영화 <휴민트> 스틸컷 NEW

신세경은 박정민과 첫 호흡을 두고 "박건이 멋있었다"라고 극찬했다. 신세경은 "현장에서 모니터링할 때마다 여심을 휘어잡을 거라고 생각했다. 저도 여성 관객으로서 두근거렸기 때문이다"라며 "그동안의 멜로 작품과는 다른 결이라 기대되었고 상대역이 정민씨라 설레고 즐거웠다. 둘의 감정선이 영화 전체와 맞아떨어지는 호흡을 중요하게 생각했다"고 말했다.



박해준은 류승완 표 액션을 처음 접하며 새로운 경험을 했다고 전했다. 그는 "황치성은 자유롭게 총을 다루는 인물이다. 감독님은 예상 밖의 액션과 본 적 없는 액션, 창의적인 액션을 만들어 낸다"라며 "시나리오만 봐서는 어떻게 구현할지 상상이 가지 않았는데 멋진 액션이 놀라웠다"라고 소감을 밝혔다.



류승완 감독은 액션 포인트에 대해 "<모가디슈>때 함께 했던 군사 전문 자문이 일종의 전술 교관처럼 함께 했다"라며 "미술 로케이션 장소도 같이 다니며 침투 동선 및 총격 디자인을 자문 받았다. 요즘은 관객들도 밀리터리 지식이 전문가 수준이라 허투루 만들 수 없었다. 총알의 숫자를 파악해 가면서 작업했다"고 설명했다.



조인성은 "국정원에서 기초 사격 훈련을 받으며 많이 배웠다. 권총 파지법은 현재 국정원에서 쓰는 버전이다. 한 손으로 총 쏠 때 모습, 이동하면서 쏘는 파지법과 스텝을 배웠다"고 말했다. 박정민은 "총기를 쥐고 있을 때, 작전 중일 때 시선 처리, 탄창을 밖으로 버리지 않고 안으로 버리는 연습도 중요했다. 숙련된 사람처럼 보여야 해서 집에서도 비비탄총으로 연습했다. 사주경계 시선의 방향마저도 디테일하게 고증했다"라고 전했다.



마지막으로 설에 개봉하는 <휴민트>를 극장에서 꼭 봐야 하는 이유도 들어볼 수 있었다. 류 감독은 "배우들의 매력이 스크린에서 최대한으로 펼쳐질 수 있도록 노력했다"라며 "대한민국에서 영화 잘한다는 영화쟁이들이 모여 개인의 능력치를 최대로 뽑았다. 극장에서 (봐야) 근사하다 싶은 영화로 만들었다"라며 극장 관람을 당부했다.



한편, 영화 <휴민트>는 오는 2월 11일 개봉한다.



