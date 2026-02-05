'휴민트' 류승완 감독 "'베를린'과 세계관 공유, 얄팍한 노림수"

▲
<휴민트>는 사람을 통한 정보 활동을 뜻하며 류승완 감독의 전작 <베를린>과 세계관을 공유한다. 류승완 감독은 국경지대에서 벌어지는 범죄 사건을 다루고 있다고 소개하며 "<베를린>의 결말이 표종성(하정우)의 블라디보스토크 행으로 끝난다. 표종성을 끌어오면 이야기가 풍부해지겠다는 의도된 연결이었다"라고 말했다. 그는 "황치성의 인물 표현에도 적용해 볼 설정이었다. <베를린>을 기억하는 분들과 아직 보지 못한 분들에게도 닿길 바랐다"라며 "'대체 베를린이 뭔데'라며 재관람을 유도하는 이중 효과를 노린 얄팍한 노림수였다"라고 말해 장내를 웃음바다로 만들었다.
영화는 밀도 높은 액션과 인물의 감정이 뒤섞이는 혼합 장르를 표방한다. 휴먼, 액션, 멜로 중 어디에 방점을 찍었는지에 대해 류 감독은 "무엇을 중점적으로 봐달라는 말은 관람을 방해하는 행위다. 관객이 느끼는 상태가 중요하겠다. 연인과 보면 멜로로, 친구와 보면 액션을 중심으로 보게 될 것 같다"며 "액션과 멜로의 균형을 맞추는 게 중요했다. 후반 액션의 폭발력에 비례한 감정적 흥분이 생기도록 인물의 관계성을 촘촘하게 세웠다. 과거의 트라우마에서 벗어나지 못하는 조 과장, 관계를 엉망으로 망치는 황치성의 관계성이 중요했다"고 말했다.
특히 마지막 시퀀스에서 블라디보스토크의 황량한 바람 소리만 넣은 의도에 대해서는 "사실 음악이 있었는데 가장 격렬한 순간에 뺐다. 배우의 얼굴을 감상하는 쪽을 선택했다"라고 말하며 "<베를린> 작업을 마치고 취재했던 자료를 기반으로 오래전에 쓴 초고가 <휴민트>다. 초안은 지금 인물 관계와는 다르다. 박건과 채선화가 외삼촌과 조카 사이였고, 조 과장과 채선화가 미묘한 관계였다"며 톤앤매너가 밝았다고 설명했다.
이어 류 감독은 "박정민과 조인성이 캐스팅되면서 배우의 진중한 에너지를 밀어붙여 보자고 수정했다. 통상적이라면 반대 세팅으로 기획했을 텐데, 인성씨에게 '키다리 아저씨'를 언급하면서 정민씨의 멜로라인을 과감하게 실행할 수 있었다. 모든 배우가 자기 몫 이상을 해줘서 연출적인 도움을 많이 받았다"라고 덧붙였다.
