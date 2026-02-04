케이트 윈슬렛의 감독 데뷔작, '죽음'을 기다리는 가족 이야기

할리우드를 대표하는 영국 배우 케이트 윈슬렛은 1990년대 데뷔 이후 지금까지 꾸준히 활동하며 시대를 대표할 만한 작품들에 이름을 올려 왔다. 아카데미 시상식에 무려 7차례나 노미네이트되었을 뿐만 아니라 수상 경력도 있으니, 연기력 면에서는 타의 추종을 불허한다. 〈타이타닉〉 〈아바타〉 등 역대급 흥행작에도 주요한 역할로 출연했다.
그리고 제작을 넘어 감독으로도 데뷔하기에 이르렀는데, 넷플릭스 오리지널 영화 〈굿바이, 준〉이 그 작품이다. 특히 눈길을 끄는 점은 그의 아들 조 앤더스가 19세의 나이에 영국 국립영화텔레비전학교에서 완성한 시나리오를 바탕으로 연출했다는 사실이다.
영화는 케이트 윈슬렛을 비롯해 헬렌 미렌, 토니 콜렛, 안드레아 라이즈보로 등 화려한 캐스팅을 자랑한다. 모두가 지극히 자연스러운 연기를 펼쳐 편안하게 감상할 수 있다. 한 해 중 가장 따뜻해야 할 크리스마스 시기에 한 가족에게 닥친 비극을 어떻게 풀어내는지 지켜보는 것도 의미 있어 보인다.
크리스마스 2주 전, 다시 모인 가족