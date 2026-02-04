케이트 윈슬렛의 감독 데뷔작, '죽음'을 기다리는 가족 이야기

넷플릭스

넷플릭스 오리지널 영화 <굿바이, 준>의 한 장면.부모가 세상을 떠난 뒤 일가족이 한자리에 모여 그간 쌓인 앙금을 풀고 성장하는 이야기는 종종 다뤄지는 영화 소재다. 물론 반대로 가족이 처참하게 갈라지는 경우도 있다. 하지만 현실에서 경험해 보면, 그 이전과 이후가 극적으로 달라지진 않는 것 같다. 언제 그랬냐는 듯 시간이 흐르고, 사람들은 다시 각자의 삶을 살아갈 뿐이다.〈굿바이, 준〉은 이와 다르다. 누군가가 떠난 '이후'가 아니라, 누군가의 죽음을 2주 앞둔 상태에서 정신은 또렷한 준과 오랜만에 한자리에 모이는 가족의 이야기다. 극 중에서 줄리아가 허탈하게 말하듯, 이 영화는 '준이 죽기를 기다리는 가족'의 이야기이기도 하다. 모두가 그녀를 사랑하지만, 해 줄 수 있는 것은 아무것도 없다.영화의 시간적 배경이 크리스마스라는 점은 분위기를 비교적 밝게 유지하는 데 한몫하지만, 그 이면에는 가족 모두가 극심한 스트레스를 겪고 있다. 죽음의 시점이 정해졌지만 죽음이 처음인 준, 그리고 아내이자 엄마의 죽음을 어떻게 받아들이고 준비해야 할지 알지 못한 채 태연한 척하는 가족들. 그 막막함이 영화 전반에 은근히 깔려 있다.