고등학교에 침입한 닌자, 일본 병맛 코미디의 한국 상륙

닌자라는 특별한 능력을 갖춘 집단이 주요하게 등장하는 작품 답게 그 소재를 낭비하지도 않는다. 이를테면 닌으로부터 벗어나 은둔해 살아가는 전대의 고수 닌자가 있고, 마치 현대 첩보물과 같이 신분을 숨긴 이들끼리 벌이는 암투 또한 있는 것이다. 정체를 들키지 않고 임무를 수행하려는 주인공이 차츰 주변인과 관계를 갖고 애정을 갖게 되며 어려움이 증폭된단 건 예고된 설정에 가깝다. 마침내 두 갈래 이야기가 좁은 길목에서 만날 때, 닌과 언더닌자 사이의 암투 또한 표면 위로 올라오게 된다.



병맛 B급영화의 맛과 멋이 터져 나오는 건 역시 후반부 대결을 통해서다. 혹자는 만족하고 다른 혹자는 실망할 게 분명한 두 집단의 대결은 <언더닌자>가 예비한 클라이맥스다. 대결전의 장이 코단고등학교를 무대로 펼쳐지는 가운데, 정체를 알 수 없던 언더닌자의 실제 모습이 전면에 드러나기에 이른다.



이 과정에서 통상적인 학교잠입 설정 영화들, 또 닌자를 소재로 한 작품들, 심지어 첩보물의 흔한 규격을 <언더닌자>는 황당한 방식으로 벗어난다. 거진 SF장르물에 가까이 다가서는 놀라운 전환은 후쿠다 유이치 특유의 파격이라 이해할 수 있겠다. 소위 후쿠다구미라 불리우는 후쿠다 유이치의 배우집단이 얼마쯤 그 모습을 드러내는 이 영화는 막상 찾으려 하면 좀처럼 찾아보기 힘든 전면적 병맛영화의 진수를 한국 관객에게 실감케 한다.



한국적 소재의 부진을 아쉬워하며



또 한 가지, 작품을 보며 아쉬움을 갖는 건 어찌할 수 없는 일이다. 근 10여 년 쇠락이 선명한 한국영화와 무서운 기세로 치고 올라오는 일본영화의 대비 가운데, 그저 영화계의 역량을 넘어선 사회적 자세를 느끼게 되는 때문이다. 이를테면 일본의 닌자문화가 그대로 하나의 작품에 무리 없이 반영되는 모습에서 전 세계로 통하는 일본 고유의 문화적 자산을 발견한다. 이에 비견할 만한 한국만의 소재가 있는지를, 또 그러한 소재를 우리의 문화와 예술이 효과적으로 활용하고 있는지를 떠올리면 절로 민망해질 밖에 없다.



반면 일본에선 닌자나 음양사, 각종 공포영화의 소재들을 가지고 끊임없이 장르화, 시리즈화하는 시도가 이어진다. 그리고 상당부분은 성공의 사례를 써나간다. 그는 이와 같은 고유의 소재와 설정을 즐기는 팬들의 존재 덕분이고, 또 제 문화를 자랑스러워하는 시민사회, 대중의 품격 덕분이다. 과연 우리에게도 그와 같은 너그러움이 있는가. 신토불이의 의무감 이전에, 고유의 것에 대한 애정과 관심이 절실한 한국의 오늘이다.



