고등학교에 침입한 닌자, 일본 병맛 코미디의 한국 상륙

중이병 한창이던 어린 시절, 가까이 지내던 친구 중에 장래희망이 '닌자'라던 괴짜녀석이 하나 있었다. 닌자라니. 말 그대로 일본 중세 역사 속에 등장하는 비밀 첩보집단의 일원이 되고 싶다는 것. 만화 <나루토>를 비롯해 닌자를 소재삼은 콘텐츠들이 큰 인기를 얻던 때라고는 하지만 진심으로 닌자가 되기를 희망하는 녀석이 가까이 있다는 건 여간 인상적인 일이 아니었다.
녀석은 21세기에도 닌자집단이 일본에 있고, 그 문호가 외국인에게도 열려 있다는 둥의 이야기를 아이들에게 전하고는 했었다. 덕분에 닌자가 받는 혹독한 수련부터 그 역사와 실제 닌자들의 역량 등에 대한 잡다한 정보가 이십 년이 흐른 지금까지도 기억 속에 자리하고 있는 것이다.
놀라운 건 친구녀석이 전해온 사실이 상당부분 실제 이야기였단 사실이다. 닌자들이 익혔던 비기를 전승한다 주장하는 집단이 있고, 그 집단을 후원하는 지자체 또한 존재하며, 심지어는 공식적인 학문으로 닌자학을 계승하고 발전시키는 대학교와 학자까지 있는 것이다.
닌자 내세운 일본 코미디, 한국 상륙