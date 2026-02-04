'데뷔 첫 MIP' 정현, 명장 만나 '초고속 성장'

한국여자농구연맹

정현(오른쪽)은 이상범 감독이 부임한 이번 시즌 팀 내에서 4번째로 많은 출전시간을 기록하고 있다.2024-2025 시즌 신인 드래프트에서 신한은행과 BNK가 1, 2순위 지명권으로 각각 재일교포 홍유순과 187cm의 큰 신장을 자랑하는 동주여고 센터 김도연을 지명한 가운데 하나은행은 3순위로 숭의여고의 에이스 정현을 지명했다. 정현은 고교 시절부터 꾸준히 연령별 대표팀에 선발됐고 2024년 중고농구 춘계 연맹전에서 득점상을 받았던 유망주로 포워드가 상대적으로 부족한 하나은행에 꼭 필요한 자원이었다.정현은 루키 시즌 22경기에 출전해 경기당 평균 10분 32초를 소화했지만 2.4득점 1.4리바운드 0.2어시스트로 크게 돋보이는 활약을 하지 못했다. 물론 신인 선수가 데뷔 첫 시즌에 많은 출전 기회를 얻지 못하는 것은 흔히 있는 일이다. 하지만 1순위 홍유순은 물론이고 정현보다 늦게 지명된 송윤하(KB), 이민지(우리은행)이 소속팀에서 좋은 활약을 해준 것과 비교하면 정현의 루키 시즌은 만족하기 힘들었다.하지만 지난 시즌이 끝나고 하나은행에 이상범 감독이 새로 부임하면서 정현의 입지는 달라지기 시작했다. 이상범 감독은 팀의 상징과도 같은 리그 최고령 선수 김정은을 과감하게 벤치로 내리고 에너지 레벨이 높은 정현을 선발로 투입했다. 그리고 이번 시즌 하나은행이 치른 20경기에 모두 출전해 평균 28분 22초를 소화한 정현은 7.3득점 3.7리바운드 1.2어시스트 0.7스틸 0.5블록슛으로 공수에서 크게 성장했다.정현이 루키 시즌과 비교해 가장 좋아진 부분은 역시 외곽슛이다. 지난 시즌 27개의 3점슛을 시도해 단 3개 밖에 성공(성공률 11.1%)시키지 못했던 정현은 이번 시즌 74개의 3점슛을 던져 29개를 림에 적중 시켰다(성공률 39.2%). 3점 성공 개수는 리그 10위지만 3점 성공률은 우리은행의 이명관(40%)에 이어 리그에서 두 번째로 높다. 정현은 이번 시즌 리그에서 가장 효율적인 슈터 중 한 명이라는 뜻이다.하나은행이 4라운드에서 3승 2패로 다소 주춤(?)하는 사이 2위 KB는 4라운드 4승 1패를 비롯해 최근 5연승을 달리며 하나은행과의 승차를 어느덧 1.5경기로 좁혔다. 남은 후반기 일정 동안 선두 경쟁은 더욱 치열해 질 수밖에 없다. 그리고 프로 데뷔 두 시즌 만에 '유망지 딱지'를 떼고 프로 데뷔 첫 MIP까지 선정된 정현은 앞으로도 하나은행의 시즌 막판 순위 경쟁에서 매우 중요한 역할을 하게 될 것이다.