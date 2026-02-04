'데뷔 첫 MIP' 정현, 명장 만나 '초고속 성장'

여왕이 돌아왔다. 3일 발표된 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 flex 4라운드 MVP/MIP 투표에서 기자단 투표 92표 중 42표를 획득해 4라운드 MVP에 선정된 박지수(KB 스타즈)이야기다. 박지수는 4라운드 5경기에서 평균 25분 13초를 소화하며 17득점 12.2리바운드 2.8어시스트 3.2블록슛이라는 압도적인 성적을 기록했다. 박지수는 커리어 통산 19번째 라운드 MVP에 선정되며 이 부문 역대 1위 자리를 굳게 지켰다.
사실 박지수의 이번 시즌 시작은 썩 좋지 못했다. 시즌 초반 예상치 못했던 '신우신염(신장에 염증이 생기는 상태)'에 걸려 6경기에 결장했던 박지수는 복귀 후에도 경기 감각을 회복하지 못해 고전했다. 하지만 박지수는 4라운드부터 골밑 지배력을 회복하면서 득점 3위(16.13점)와 리바운드 2위(9.53개), 블록슛 1위(1.67개), 2점슛 4위(96개) 등 각종 개인 기록에서도 상위권에 이름을 올리기 시작했다.
한편 WKBL의 심판부와 경기부의 투표로 선발한 MIP(기량 발전상) 수상자는 부천 하나은행의 2년 차 포워드 정현으로 결정됐다. 정현은 총 투표 수 36표 중 17표를 얻으면서 BNK 썸의 변소정(16표)를 한 표 차이로 제치고 데뷔 첫 MIP에 선정됐다. 정현은 4라운드 5경기에서 평균 29분 31초를 소화하며 8.2득점 2.6리바운드 1.0어시스트 3점슛 성공률 35%(7/20)로 데뷔 두 시즌 만에 하나은행의 핵심 선수로 자리 잡았다.