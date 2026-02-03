아픔 고백한 아들 곁에서 "죽을죄는 아니잖아?"한 엄마

▲오은영리포트 가족지옥애모가족 MBC

한편 어머니는 과거에 아들에게 폭행을 당했다는 충격적인 사실을 꺼냈다. 온순해 보이던 아들은 왜 어머니에게 극단적인 행동을 저질렀을까.



아들은 오랫동안 어머니에게 쌓여온 감정이 터진 것이라고 밝혔다. 아들은 어머니가 평소에서 "너는 끝까지 해본 게 뭐가 있냐" "넌 해도 안될 거야"라며 아들을 무시하거나 의욕을 꺾는 부정적인 이야기를 자주 늘어놓으면서 스트레스받았다고 털어놓었다. 그러다가 어느 순간 아들의 마음에 선을 넘는 트리거를 건드리면 결국 참지 못해 폭발하게 된다고.



모자의 사이가 크게 악화된 결정적인 사건은, '학대' 메시지 공방이었다. 어머니는 며느리가 손주가 구역질하는데도 자기 전에 억지로 음식을 먹이는 모습을 보고, 아들에게 메시지로 연락하여 우려의 뜻을 전했다. 그런데 아들은 "신경 쓰지 마세요"라는 답변을 보냈고 어머니는 아들의 메시지를 '상관하지마라'는 뜻으로 이해하고 격분했다. 아들은 단지 '걱정하지 말라'는 뜻이었을 뿐이라고 해명했다.



또한 어머니는 "며느리가 아이에게 음식을 강제로 먹이는 것도 학대"라고 주장했다. 하지만 아들은 오히려 크게 격앙되어 "당신이 학대를 운운해? 내가 당신한테 20년 동안 당 한게 학대"라는 답장을 보내며 격한 감정을 쏟아냈다. 모자는 서로에게 선을 넘는 폭언까지 주고받으며 돌아올 수 없는 강을 건넜다.



아들은 어머니에게 어린 시절 당한 충격적인 사건들을 털어놓았다. 아들은 어린 시절 아버지에게 혼이 나서 추운 겨울에 속옷만 입고 바깥에 쫓겨났을 때도 어머니가 자신을 전혀 신경 쓰지 않았고, 당시 추위에 떨며 죽음의 공포까지 느꼈다고 이야기했다.



심지어 어머니는 어린 아들과 딸의 방에 CCTV를 설치하고 일거수일투족을 감시했다. 견디다 못한 아들이 가출했다가 일주일 만에 돌아오자, 어머니는 분을 이기지 못해 자고 있던 아들을 빗자루로 때리며 폭행했고, 컴퓨터 모니터를 망치로 부수며 화풀이했다. 어머니의 심각한 폭력성에 자녀들은 공포에 떨어야 했다.



어머니는 20대 때 교통사고를 당하여 전두엽을 다쳤고 그 이후 감정 조절이 어려워졌다고 고백했다. 하지만 어머니는 자녀들을 통제하고 폭력을 쓴 것은 맞다고 인정하면서도 "그게 죽을 죄는 아니지 않냐"고 돌연 웃음을 터뜨리며 모두를 당황하게 했다.



어머니는 아들의 머리를 때려서 피를 흘리며 봉합 수술까지 받아야 했던 또 다른 폭력사건에 대해서는 기억이 나지 않는다고 밝혔다. 오은영은 "어머니는 아들의 단 한 번이었던 폭력은 선명하게 기억하면서, 자신이 아들에게 한 폭력은 대수롭지 않거나 기억이 안 난다고 말한다. 기억이 너무 선택적이지 않나"고 지적했다.



이어 "아들이 어머니를 만나러 가서 대화를 주저하는 모습은, 바로 '가정폭력 피해자'들의 전형적인 모습"이라고 분석하며 "아들이 어린 시절에 겪은 일들은 가정폭력이자 아동 학대가 맞다"라고 진단했다.



실제로 아들은 다른 사람들에 비하여 어머니와 함께 있을 때 눈을 맞추거나 마주 보는 것에 두려움을 느끼고 긴장하는 모습이었다. 어린 시절 어머니와의 관계가 공포스러웠던 아들에게는, 가족이자 가해자였던 어머니를 대하는 것이 불편하고 어려울 수밖에 없었던 것. '학대'라는 단어는 아들에게 어린 시절 어머니에 당한 아픔과 분노를 폭발시키는 트리거가 됐다.



한편으로 오은영은 어머니의 감정조절과 과잉체벌이 단지 교통사고 후유증으로 인한 전두엽 문제 때문만은 아니라고 분석했다. "어머님의 분노는 내가 좋은 뜻으로 한 걸 상대가 안 받아줬을때 시작된다. 어머니는 '내가 좋은 의도라면, 어떤 방법을 쓰고 어떤 행동을 써도 돼. 너는 내 몸 안에서 나온 내 자식이니까'라는 마음이 있다"고 지적했다.



오은영은 "아들이 괘씸하게 생각되는 면도 있겠지만, 어린 시절에 겪은 아들의 상처를 먼저 이해하려고 노력한다면 가족의 갈등을 해결하는데 도움이 될 것이다. 자녀를 바라보는 관점부터 달리해야한"라고 당부했다.



그런데 어머니는 오은영의 진지한 설명을 들으면서도 또다시 웃음을 터뜨리기 시작했다. 그 모습에 정색한 오은영은 "자식이 학대를 당했던 심각한 이야기를 하고 있는데, 그 상황에서 왜 웃으시나?"라고 질문했다.



그리고 같은 시간 대기실에서는 가정폭력과 아동 학대의 또 다른 피해자였던 딸이 모니터로 상황을 지켜보고 있었다. 아들은 "제 상태가 심각해지면 여동생(딸)처럼 된다"며 의미심장한 이야기를 꺼냈다. 딸은 왜 정상적이지 않은 상태가 되어 위태로운 일상을 보내고 있을까. 세 가족의 아직 다 말하지 못한 안타까운 사연은 무엇일까.







