아픔 고백한 아들 곁에서 "죽을죄는 아니잖아?"한 엄마

가족은 가장 가까운 사이지만, 그래서 나의 아픈 곳을 가장 예리하게 찌르는 비수가 될 수도 있다. 어린 시절 엄마에게 당한 가정폭력으로 인하여 성인이 된 지금도 트라우마에 시달린다는 아들, 아들을 폭행하고 학대했음에도 잘 기억나지 않는다며 웃음까지 터뜨리는 어머니의 충격적인 사연이 시청자들의 안타까움을 자아냈다
2월 2일 방송된 MBC <오은영 리포트 - 가족지옥>에는 '애모 가족'의 첫 번째 이야기가 그려졌다.
황숙자-김병호 모자는 오랜 시간 소통에 어려움을 겪어왔다는 고민을 토로했다. 사연을 신청한 어머니는 "아들과 대화가 참 안 된다"며 고민을 토로했다. 반면 아들은 "어머니와 어린 시절에 좋은 기억이 별로 없다"고 고백하여 입장차이를 드러냈다.
놀랍게도 두 모자는 지난해 12월 가사 촬영 이후 연락이나 대화 없이 한 달만에 상담 스튜디오에서 재회했다는 사실을 고백했다. 과연 이 모자에게는 어떤 사연이 있었을까.
아들은 외국인인 베트남 아내와 결혼하여 가정을 꾸리고 딸을 낳았다. 어머니는 도보로 지근거리에 있는 아들 부부의 집에 연락 없이 불시에 종종 방문했다.
어머니와 아들의 입장 차