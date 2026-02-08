"유재석이 신나 보여 나도 신난다"... 400만 조회수의 비결

|빠르고 자극적인 콘텐츠에서 벗어나 조용히 마음을 쉬게 해주는 이야기가 필요하신가요. 지친 일상에서 숨을 고를 수 있는 이야기를 추천합니다. 잔잔한 일상과 목소리에서 위로받고 나면, 마음이 좀 가벼워질 거예요.[편집자말]
'덕업일치'에도 고충은 있다. 드라마 보는 것을 좋아해 드라마 작가가 됐지만, 사랑이 일이 되는 순간 괴로움은 시작됐다. 예전에는 그저 애청자로서 드라마를 씹고 뜯고 맛보고 즐겼다면, 직업인으로 드라마를 보자 마치 공부하듯 씹고 뜯고 해야 했다. 드라마는 더 이상 내게 휴식과 즐거움이 아니었다. 이젠 다른 즐거움을 찾아야 했다. 새로운 낙을 찾아 헤매던 중 만나게 된 것이 <풍향고>였다.
<풍향고>는 유재석을 필두로 한 유튜브 채널 '뜬뜬'에서 진행하는 토크 프로그램 <핑계고>의 파생 프로그램이다. 슬쩍 보면 유재석이 <핑계고>에 게스트로 나왔던 멤버들과 함께 여행을 가는 평범한 여행 프로그램이다.
물론 여행 예능은 지금도 무수히 많지만 그 가운데서 <풍향고>의 인기는 남다르게 뜨겁다. 1월 24일에 공개된 <풍향고 시즌2>는 1화 공개 하루 만에 400만 조회수를 넘겼다. 첫 화가 업로드되자마자 소셜네트워크서비스(SNS)에 영상 캡처본을 올리며 들뜬 마음을 드러냈더니, '나도 풍향고 감상 중'이라며 지인들에게서 바로 다이렉트 메시지(DM)가 왔다. 문득 궁금해졌다. 왜 나는, 우리는 <풍향고>에 빠졌는가.
'진짜' 여행의 묘미