"유재석이 신나 보여 나도 신난다"... 400만 조회수의 비결

안테나플러스

웹예능 '풍향고2'여러 예기치 못한 상황이 펼쳐지니 네 명의 캐릭터가 자연스럽게 만들어진다. 아버지 같았던 이성민은 의외로 가장 적극적으로 외국인과 부딪치고 심지어 지도 앱을 사용할 수 없는데도 책에 있는 지도만으로도 척척 길을 찾는 인간 내비게이터 면모를 뽐낸다. 가장 맏형인 지석진은 오히려 막내보다 더 호기심이 많아 이것저것 기념품 구경을 즐기고 카페에 집착해 어딜 가나 '카페 들를래?'라고 묻는다. 유재석은 그런 형들을 보는 게 재밌어 연신 깔깔대고, 양세찬은 막내답게 눈치껏 장단을 맞추고 총무 역할을 야무지게 소화한다. 이 모습을 보며 함께 여행 갔을 때 친구의 얼굴이 하나하나 생각난다.<풍향고>의 또 다른 매력은 '대리경험'이다. 유튜브 영상에는 '유재석이 신나 보여서 나도 신난다' 류의 댓글이 많은데, 예능인으로 사느라 정작 자신의 여행은 마음껏 즐겨보지 못한 유재석을 보며 시청자들 역시 스스로의 상황을 투영해 본 게 아닐까.나 역시 유재석이 진행의 중압감을 떨쳐버린 채로 그저 여행의 순간에 부딪치고 몰두하고 즐기는 것을 보며 해방감을 느꼈으니까. 병을 앓고 있는 환우들과 그 가족들이 올린 댓글들도 눈에 많이 띄는데 출연자들이 여행하는 모습을 보며 '함께 여행하는 기분'을 느낀다는 거다. 미처 준비하지 못한 여행 때문에 고생하고, 그러다가도 예기치 못하게 만난 행운에 기뻐하는 출연자들의 적나라한 모습에 함께 여행하는 착각이 절로 든다. 계획표에 얽매인 일정 말고, 고생스럽겠지만 무계획 여행의 매력도 알게 됐다. 친구들과 한 번쯤은 이런 여행을 해봐도 좋지 않을까 싶은 용기는 덤이다.<풍향고>는 '무해한' 매력을 뽐낸다. 칼바람을 맞으며 그 무거운 캐리어를 끌고 숙소를 찾는 고생 속에서도 웃음은 끊이지 않는다. 킁킁거리는 유재석의 돼지코 소리의 웃음과, '허허'하고 마는 지석진의 선비 같은 웃음은 시청자들에게도 고스란히 전염된다.시즌1에서 단체 사진을 찍을 때면 항상 제작진이 나오게 찍었던 황정민을 시작으로, 시즌2에도 이성민이 항공기 비즈니스석에서 나온 스테이크를 제작진에게 주는 장면은 SNS에서 바이럴 됐다. 카메라를 든 제작진을 챙기려 장갑을 건네는 양세찬과, 우연히 만난 한국인에게 뛰어가 핫도그 반쪽을 건네는 유재석을 보며 따스한 마음을 느낀다. 힘든 여정, 예상치 못한 일정 속에서도 제작진을 챙기는 출연자들을 보면, 다정한 마음이 전해진다. 화려하게 자신을 뽐내거나 자극적인 도파민을 추구하는 예능 속에 <풍향고>가 더 소중한 이유다.새삼 깨달았다. 나는 <풍향고> 덕후였다. 매주 날짜를 세며 드라마를 기다렸던 내가, 이젠 매주 <풍향고>가 유튜브에 업로드되는 토요일을 기다린다. 주말 아침 대청소를 하고 맛있는 점심을 먹으며 <풍향고>를 보는 일이 최근에 누리는 가장 큰 즐거움이다. 여행이 다가오기 전이 가장 들뜨듯이 무언가를 설렘으로 기다리는 것, 그거야말로 <풍향고>가 내게 준 가장 큰 선물이다. 동시에 이런 드라마를 만들겠다는 꿈도 품는다. 대책 없이 시작했지만, 그래서 그 과정이 더 다채롭고 즐거운, 시련도 추억이 되는 그런 드라마를. 그리고 무엇보다 누군가가 설렘으로 다음 에피소드를 기다리는 드라마를.