미국의 암살 '1순위' 체 게바라, '저항의 상징'이 된 이유

체 게바라와 카스트로는 의외로 둘다 유복한 환경에서 고등교육을 받으며 성장한 '금수저' 출신들이라는 공통점이 있다. 체 게바라는 1928년 6월 14일 아르헨티나 로사리오에서 출생했고, 한때는 명문대 의대에 진학하며 의학도를 꿈꿨던 모범생이었다. 카스트로는 1926년 8월 13일 쿠바에서 대규모 설탕농장을 운영하는 대지주의 아들로 태어나 법대를 거쳐 변호사가 될만큼 엘리트 코스를 밟았다.
충분히 부유하고 안정된 삶을 살수 있었던 두 엘리트는 왜 돌연 혁명가의 길을 선택했을까. 당시 라틴아메리카는 300여년간 스페인의 지배를 받아오다가 하나둘씩 독립에 성공했다. 미국은 1823년 '먼로 독트린'이라는 외교정책을 발표하여 유럽 열강들의 아메리카 개입과 식민지 확장을 금지한다.
경쟁자들을 차단한 미국은, 자원이 풍부한 라틴아메리카의 핵심 인프라를 장악하여 막대한 수익을 올렸다. 미국은 라틴아메리카의 정치에 개입하여 반미 성향의 정권을 쿠데타와 공작으로 제거하고 친미정권을 수립하기도 했다. 사실상 미국 기업이 남미 경제를 지배하는 구도가 되면서 라틴아메리카는 미국의 경제 식민지로 전락했다. 남미의 많은 노동자들은 열악한 노동환경과 저임금 속에서 착취당하며 비참한 삶을 살아야했다.
1951년 체 게바라는 9개월에 걸쳐 라틴아메리카 전역을 도는 대장정을 기획한다. 20대 청년이었던 체 게바라에게 이 여행을 통해 조국과 라틴아메리카의 비참한 현실을 깨닫고 각성하는 계기가 된다. 체 게바라는 세상을 바꾸기 위해서는 혁명이 필요하다는 결심을 하게 된다.
카스트로는 변호사가 되어 주로 노동자를 변호하는 사건을 맡았지만, 줄줄이 패소를 면하지 못했다. 당시 쿠바는 친미정권인 풀헨시오 바티스타 정부가 쿠데타로 집권한 이후, 미국 자본과 마피아의 침투로 빈부격차가 심화되고 환락과 부패, 범죄가 만연하는 사회로 전락했다. 카스트로는 권력을 쥔 자들이 법을 통제하는 쿠바의 부패한 현실에 실망하여, 세상을 바꾸기 위하여 정치로 뛰어들기로 결심했다.
1955년 카스트로는 무장봉기를 기획했다가 실패한 후 망명한 멕시코에서 체 게바라를 처음으로 만나 의기투합한다. 카스트로와 체 게바라는 함께 혁명군을 조직하여 1956년 다시 쿠바로 잠입했다.
1959년 1월 '쿠바 혁명'이 성공하며 카스트로의 혁명군이 수도 아바나에 입성한다. 바티스타는 도미니카로 망명했다. 수십만명의 시민들이 거리로 쏟아져나와서 혁명군을 환영했다.
미국은 초기에는 쿠바 혁명을 민주 혁명으로 인정하고 카스트로 정권을 쿠바의 정당한 새 정부로 승인하는 등 유화적인 제스처를 취했다. 하지만 얼마 지나지 않아 미국과 쿠바의 관계는 급속도로 얼어붙게 된다.
카스트로 정권은 집권 후 공개적인 혁명재판을 열고 바티스타 정권에 관여한 관계자 수백명을 적법한 절차나 증거 없이 사형 선고 이후 즉각 처형하는 정치보복을 단행했다. 또한 카스트로 정권은 토지개혁을 실시하여 국유화된 쿠바의 미국 소유 부동산을 압수하고 자산을 몰수했다. 혁명정권 출범 1년 만에 쿠바 땅의 미국 자산들은 모두 소멸했고, 3년간 25만명에 이르는 쿠바의 엘리트와 중산계층이 미국으로 망명한다.
또한 카스트로 정권은 미국에 대항하기 위하여 소련과 동맹을 맺었다. 2차대전 이후 세계는 미국과 소련이 치열한 패권경쟁을 펼치고 있던 냉전 시대였다. 소련에게도 미국의 라틴아메리카 패권을 흔들고, 미국의 바로 앞마당에서 위협을 가할수 있는 쿠바의 존재는 안성맞춤이었다. 아이젠하워 미국 대통령은 "카스트로와 체 게베라는 통제 불가능한 숙적"으로 지칭하며 위험인물로 규정하게 된다.