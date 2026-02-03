라멘 오타쿠라면 궁금할 맛집의 비결, 40년 만에 공개

디스테이션

스틸컷뜬금없이 삽입되는 장면 중에선 주된 줄기보다도 관객에게 더 깊은 인상을 남기는 장면이 여럿이다. 이 영화가 라오타들에게 오래도록 회자되도록 한 장면도 그렇다. 노인과 그 제자가 라멘집에서 한 그릇 라멘을 맛보는 길지 않은 장면이다.노인은 '라멘을 어떻게 먹어야 하느냐'를 묻는 제자에게 다음과 같이 말한다. "먹기 전에 먼저 바라보라"고. 국물과 면을 지긋이 바라보며 음미하는 걸 시작으로, 다음엔 차슈(라멘에 들어가는 얇게 썬 돼지고기)를 집어 국물 안에 담가야 한다고도 한다. 누군가의 희생으로 내 배가 부름을 기억하고, 또 작게 보이지만 지대한 영향을 미치는 존재를 인식할 줄도 알아야 한다는 것이다.다음은 젓가락으로 면을 살짝 쓸어주는 일이다. 이는 내가 본격적으로 라멘을 맛보겠다는 인사와도 같다. 그다음, 국물을 한 모금 먼저 마셔 전체를 이해한다. 하나하나 정성스럽고 어딘지 신성하기까지 한 태도다. 차를 마시거나 술을 대할 때만 도(道)가 있는 게 아니다. 요리를 대할 때도 도가 있다. 라멘이라면 마땅히 그런 품격 있는 음식이다.영화 속엔 어느 가정집의 모습 또한 등장한다. 의료진이 왕진을 온 집에 안주인이 죽어가고 있다. 의사는 급기야 "가망이 없다"고 말한다. 온갖 방법을 써도 소용이 없을 듯한 상황 가운데 남편은 아내에게 "밥을 하라"고 명령한다. 그러자 움직이지 않던 여자가 벌떡 일어나 부엌으로 간다. 밥을 하고 상을 차린 뒤 다시 눕는다. 곧장 죽음이 다가온다. 아빠는 아이들에게 '엄마의 차린 마지막 식사'라며 "식기 전에 먹으라"고 말한다.모두가 슬픔 가운데 식사하는 이 괴랄한 에피소드는 여성을 밥하는 기계처럼 대해온 당대 가부장제에 대한 절묘한 풍자로써, 또 놀랄 만큼 충실히 그 역할을 담당해 온 어머니들에 대한 경외로써 강렬한 인상을 남긴다.<담뽀뽀>가 40여 년을 건너 오늘의 한국 관객에게 닿는 건 그래서 우연한 일이 아니다. 한국 독립영화가 고작 일이천 명의 관객을 모으기도 버거워하는 상황 가운데서, DVD를 통해서도 만날 수 있는 일본 옛 영화가 거둔 6000명 관객 동원은 상당한 의미가 있다. 라오타를 중심으로 퍼져나간 열광적 지지에 더하여 유의미한 고전이라면 오래됐을지라도 문제될 것 없다는 씨네필들의 열정이 영향을 미친 결과다. 진지함과 열정, 그리고 존중이 만나 이룰 수 있는 것, 그것이야말로 <담뽀뽀>가 진정으로 말하려는 바가 아니었을까.