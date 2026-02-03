라멘 오타쿠라면 궁금할 맛집의 비결, 40년 만에 공개

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
'라오타'란 말이 있다. '라멘 오타쿠'의 줄임말이다. 한 분야를 집요하게 파고드는 수많은 오타쿠 가운데서 '라멘'에 빠져든 오타쿠를 따로 떼어 부를 만큼 그 수가 많다. 라멘을 분류하고 완성도를 논하는 체계까지 구체화되어 있을 만큼 학술적 깊이 또한 갖췄다. 영향력 또한 상당해서 새로 생기는 라멘집이라면 라오타들에게 검증받아야 한다는 이야기까지 나온다. 라오타의 인정받은 라멘집은 승승장구하고, 그렇지 못한 가게는 실력 향상의 자극을 받는다. 라오타가 라멘집 수준 향상에 미치는 선순환이 적지 않다는 이야기가 나오는 이유다.
한국에서도 그 뿌리를 확실히 내린 라오타의 존재는 한국 라멘집의 수준 향상으로 이어졌다. 현지서 맛을 배우고 돌아와 차린 실력 있는 가게가 늘어났다는 이야기다. 가게가 독자적으로 육수를 끓이고 면을 뽑는 등 일본 현지와 비교해서도 떨어지지 않는 맛의 품격을 자랑하는 오늘이다. 덕분일까. 일본에서도 이름난 가게며 실력 있는 요리사들이 한국을 찾아 맛을 보는 일도 이제는 드물지 않은 것이다. 여기에 한국 라오타들의 존재가 영향을 미쳤단 걸 아는 이들은 안다.
여기, 라오타들게 각별히 추앙받는 영화 한 편이 있다. 비단 한국뿐 아니라 라멘 종주국인 일본에서 그 특별한 지위가 독특하고 인상적이다. 무려 1985년 작으로, 영화가 나온 지가 벌써 40년이 넘었다. 그런데도 꾸준한 관심이 이어지고 있다.